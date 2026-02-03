Из жизни ушла Анита Краге: автор вкуса легендарного латвийского пива

"Госпожа Анита — именно так мы называли её здесь, на пивоварне „Tērvete“. Легенда латвийской пивной отрасли, которая была с нами с самых истоков пивоварни, работая в разных должностях — как руководитель, так и главный технолог», — говорится в сообщении компании.

Сорта пива «Senču», «Tērvetes», «Oriģinālais» и многие другие были созданы благодаря настойчивой, тщательной и наполненной любовью работе госпожи Аниты. Каждый наш продукт проходил её оценку, и мы искренне благодарны за всё, что она сделала за эти 55 лет.

Даже в почтенном возрасте госпожа Анита каждый понедельник приходила на пивоварню, чтобы вместе с командой участвовать в проверке качества выпускаемой продукции и вносить свой вклад в создание новых вкусов".

Press.lv выражает глубочайшие соболезнования родственникам Аниты Краге.