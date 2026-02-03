Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
До трех лет тюрьмы за «дикпик»: Сейм вводит строгие наказания

© LETA 3 февраля, 2026 17:35

ЧП и криминал 0 комментариев

Юридическая комиссия Сейма сегодня поддержала для второго чтения в парламенте поправки к Уголовному закону, предусматривающие установление уголовной ответственности за распространение материалов интимного характера без согласия изображённого в них лица.

Законопроект предусматривает дополнение Уголовного закона новой статьёй и установление уголовной ответственности за обнародование или передачу другому лицу изображения, видеозаписи либо иного аналогичного материала, в котором запечатлены сексуальные действия другого лица или интимные части его тела.

Предлагаемое регулирование охватывает также случаи, когда материалы интимного характера созданы искусственно, в том числе с использованием программ обработки изображений или инструментов искусственного интеллекта.

За совершение такого преступления может быть предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до одного года, краткосрочного лишения свободы, пробационного надзора, общественных работ или денежного штрафа. Кроме того, законопроект предусматривает ответственность и за угрозы распространения таких материалов. В случаях, когда этими действиями причинён существенный вред, наказание может достигать трёх лет лишения свободы.

Также комиссия поддержала подготовленное Министерством юстиции предложение увеличить срок давности по половым преступлениям в отношении детей, установив, что по таким преступлениям срок давности будет исчисляться в течение 35 лет после достижения потерпевшим совершеннолетия вместо нынешних 20 лет. Кроме того, комиссия одобрила предложение о том, что по половым преступлениям, за которые предусмотрено пожизненное лишение свободы, суд сможет решать вопрос о сроке давности, если с момента достижения потерпевшим совершеннолетия прошло 40 лет вместо нынешних 30 лет.

Комиссия также поддержала ряд других предложений, направленных на совершенствование регулирования противодействия торговле людьми в Уголовном законе, усиление защиты культурного наследия Латвии, ужесточение ответственности за мошенничество и другие изменения.

Для вступления поправок в силу им ещё предстоит получить поддержку Сейма в двух последующих чтениях.

