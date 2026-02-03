Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 8. Февраля Завтра: Aldona, Ceslavs
Доступность

Кремль: Индия не сообщала России об отказе от закупок нефти

© Deutsche Welle 3 февраля, 2026 17:48

Мир 0 комментариев

Scanpix (Credit Image: © Vladimir Smirnov/TASS via ZUMA Press)

Власти Индии пока не проинформировали РФ о прекращении импорта нефти, указал Песков, комментируя заявление Трампа. По данным Reuters, индийские НПЗ пока не получали распоряжения властей о прекращении закупок в России.

Москва не получала от Индии каких-либо сообщений об отказе от закупок российской нефти. "До сих пор на этот счет каких-то заявлений из Дели мы не слышали", - заявил во вторник, 3 февраля, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, комментируя заявления президента США Дональда Трампа.

Moody's: Индия не сможет немедленно прекратить импорт нефти из РФ

Тем временем американское рейтинговое агентство Moody's считает маловероятным, что Индия немедленно прекратит все закупки российской нефти, несмотря на сокращение импорта сырой нефти из РФ за последние месяцы. Это может "нарушить экономический рост Индии", отмечается в отчете Moody's, который цитирует Reuters.

Индийским нефтеперерабатывающим заводам потребуется определенное время для сворачивания производства, прежде чем они смогут прекратить импорт из РФ, и правительство в Нью-Дели еще не отдало им соответствующее распоряжение, пишет Reuters со ссылкой на два источника в нефтеперерабатывающей отрасли.

Трамп: Моди согласился прекратить закупки российской нефти

Накануне Трамп заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди в разговоре с ним согласился прекратить закупки российской нефти. По версии Трампа, Индия готова нарастить закупки у США и, возможно, у Венесуэлы. "Это поможет ПРЕКРАТИТЬ ВОЙНУ в Украине, которая продолжается прямо сейчас и уносит жизни тысяч людей каждую неделю!" - написал Трамп на платформе Truth Social. Американский лидер подчеркнул, что Вашингтон согласился на немедленное снижение торговой пошлины для Индии с 25% до 18%. 

В свою очередь Моди написал в соцсети X, что у него состоялся "замечательный" разговор с американским лидером. "Когда две крупные экономики и крупнейшие демократии мира работают вместе, это приносит пользу нашим народам и открывает огромные возможности для взаимовыгодного сотрудничества", - добавил он.

Санкции США против "Лукойла" и "Роснефти"

В октябре США ввели новые санкции против РФ, объяснив этот шаг "отсутствием у России серьезной заинтересованности в мирном процессе" по завершению развязанной Москвой войны в Украине. В черный список были внесены две крупнейшие российские нефтяные компании "Роснефть" и "Лукойл", а также их дочерние компании, расположенные на территории России.

За нарушение предусмотрено применение "гражданско-правовых или уголовных санкций к гражданам США и иностранным гражданам". После этого сообщалось, что Китай и Индия резко сократят импорт российской нефти.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

«Это уже начинает утомлять»: Посол ЛР в НАТО критикует очередной «сценарий захвата Балтии»
Важно

«Это уже начинает утомлять»: Посол ЛР в НАТО критикует очередной «сценарий захвата Балтии»

Совсем скоро: Херманис объявил об учреждении новой партии. И рассказал притчу
Важно

Совсем скоро: Херманис объявил об учреждении новой партии. И рассказал притчу

«Грёбаная Балтика. Надо было в Париж ехать»: Божена Рынска недовольна латвийской зимой
Важно

«Грёбаная Балтика. Надо было в Париж ехать»: Божена Рынска недовольна латвийской зимой (6)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Совсем скоро: Херманис объявил об учреждении новой партии. И рассказал притчу

Важно 14:23

Важно 0 комментариев

Об этом событии худрук Нового Рижского театра оповестил народ через соцсети.

Об этом событии худрук Нового Рижского театра оповестил народ через соцсети.

Читать
Загрузка

Южнокорейская криптобиржа случайно выплатила клиентам 40 млрд долларов в биткойнах

Важно 13:15

Важно 0 комментариев

Южнокорейская криптовалютная биржа случайно отправила клиентам более 40 млрд долларов в биткойнах, ненадолго сделав их миллионерами.

Южнокорейская криптовалютная биржа случайно отправила клиентам более 40 млрд долларов в биткойнах, ненадолго сделав их миллионерами.

Читать

Рижское самоуправление планирует пожертвовать Украине 100 тысяч евро

Важно 12:13

Важно 0 комментариев

В понедельник, 9 февраля, на 8:30 назначено заседание Рижской думы, где будут решать о предоставлении Украине пожертвования на сумму 100  тысяч евро.

В понедельник, 9 февраля, на 8:30 назначено заседание Рижской думы, где будут решать о предоставлении Украине пожертвования на сумму 100  тысяч евро.

Читать

«Это уже начинает утомлять»: Посол ЛР в НАТО критикует очередной «сценарий захвата Балтии»

Важно 12:08

Важно 0 комментариев

«Сегодня 27 октября 2026 года, вторник, 6:47 утра. В здании федерального правительства Германии в Берлине во всех окнах ярко светится свет. Из Вильнюса, Варшавы и Брюсселя поступают сообщения: на границе с Литвой, страной-членом НАТО и ЕС, сосредоточены российские войска. Ситуация хаотичная, - так начинается статья Бена Латковскиса в «Неаткариге» с описанием очередной военной игры, проведенной в Германии.

«Сегодня 27 октября 2026 года, вторник, 6:47 утра. В здании федерального правительства Германии в Берлине во всех окнах ярко светится свет. Из Вильнюса, Варшавы и Брюсселя поступают сообщения: на границе с Литвой, страной-членом НАТО и ЕС, сосредоточены российские войска. Ситуация хаотичная, - так начинается статья Бена Латковскиса в «Неаткариге» с описанием очередной военной игры, проведенной в Германии.

Читать

Экс-президент: в Латвии предприниматели чувствуют себя грабителями

Выбор редакции 12:00

Выбор редакции 0 комментариев

В цикле дискуссий Latvija 2035 бывший президент Латвии Андрис Берзиньш резко критикует латвийский бюрократический аппарат, подчёркивая, что страна перенасыщена ненужными, лишними системами, препятствующими развитию, сообщает портал Jauns.lv.

В цикле дискуссий Latvija 2035 бывший президент Латвии Андрис Берзиньш резко критикует латвийский бюрократический аппарат, подчёркивая, что страна перенасыщена ненужными, лишними системами, препятствующими развитию, сообщает портал Jauns.lv.

Читать

Удастся ли отстоять? Собрано нужное число подписей против закрытия трёх детсадов в Риге

Важно 11:58

Важно 0 комментариев

На портале Manabalss.lv собрано число подписей, необходимое для передачи в Рижскую думу инициатив против закрытия трех столичных детских садов. 

На портале Manabalss.lv собрано число подписей, необходимое для передачи в Рижскую думу инициатив против закрытия трех столичных детских садов. 

Читать

Оттепель возможна уже 12 февраля, а пока глубина снега в Латвии — до 46 см

Важно 11:44

Важно 0 комментариев

Самый глубокий снег в стране - на юге Латгалии, где толщина снежного покрова достигла 46 см, по сведениям латвийских метеорологов.

Самый глубокий снег в стране - на юге Латгалии, где толщина снежного покрова достигла 46 см, по сведениям латвийских метеорологов.

Читать