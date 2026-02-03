Кремль: Индия не сообщала России об отказе от закупок нефти

Москва не получала от Индии каких-либо сообщений об отказе от закупок российской нефти. "До сих пор на этот счет каких-то заявлений из Дели мы не слышали", - заявил во вторник, 3 февраля, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, комментируя заявления президента США Дональда Трампа.

Moody's: Индия не сможет немедленно прекратить импорт нефти из РФ

Тем временем американское рейтинговое агентство Moody's считает маловероятным, что Индия немедленно прекратит все закупки российской нефти, несмотря на сокращение импорта сырой нефти из РФ за последние месяцы. Это может "нарушить экономический рост Индии", отмечается в отчете Moody's, который цитирует Reuters.

Индийским нефтеперерабатывающим заводам потребуется определенное время для сворачивания производства, прежде чем они смогут прекратить импорт из РФ, и правительство в Нью-Дели еще не отдало им соответствующее распоряжение, пишет Reuters со ссылкой на два источника в нефтеперерабатывающей отрасли.

Трамп: Моди согласился прекратить закупки российской нефти

Накануне Трамп заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди в разговоре с ним согласился прекратить закупки российской нефти. По версии Трампа, Индия готова нарастить закупки у США и, возможно, у Венесуэлы. "Это поможет ПРЕКРАТИТЬ ВОЙНУ в Украине, которая продолжается прямо сейчас и уносит жизни тысяч людей каждую неделю!" - написал Трамп на платформе Truth Social. Американский лидер подчеркнул, что Вашингтон согласился на немедленное снижение торговой пошлины для Индии с 25% до 18%.

В свою очередь Моди написал в соцсети X, что у него состоялся "замечательный" разговор с американским лидером. "Когда две крупные экономики и крупнейшие демократии мира работают вместе, это приносит пользу нашим народам и открывает огромные возможности для взаимовыгодного сотрудничества", - добавил он.

Санкции США против "Лукойла" и "Роснефти"

В октябре США ввели новые санкции против РФ, объяснив этот шаг "отсутствием у России серьезной заинтересованности в мирном процессе" по завершению развязанной Москвой войны в Украине. В черный список были внесены две крупнейшие российские нефтяные компании "Роснефть" и "Лукойл", а также их дочерние компании, расположенные на территории России.

За нарушение предусмотрено применение "гражданско-правовых или уголовных санкций к гражданам США и иностранным гражданам". После этого сообщалось, что Китай и Индия резко сократят импорт российской нефти.