В Вентспилсе на несколько дней закроют мост через Венту

Вентский разводной мост эксплуатируется с декабря 2010 года, и администрация Вентспилсского свободного порта ежедневно проводит работы по техническому обслуживанию и ремонту моста. В течение этого времени, с учетом естественного износа, планируется замена двух подшипников с различными техническими параметрами и сроками поставки, разделив ремонтные работы на два этапа.

Первый этап ремонтных работ состоялся в октябре 2025 года.

Во время ремонтных работ движение будет организовано по объездному мосту, аналогично тому, как это происходит во время подъема Вентского моста. Вентский мост останется открытым для пешеходов.