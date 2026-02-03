«Цифровой Дикий Запад»: первая страна ЕС запретит детям соцсети

«Социальные сети превратились в несостоявшееся государство, где законы игнорируются, а преступления попускаются», сказал он. - «Мы защитим их от цифрового Дикого Запада».

Он добавил, что его правительство уже на следующей неделе внесёт законопроект, который сделает руководителей соцсетей ответственными за незаконный и разжигающий ненависть контент.

Это заявление прозвучало после того, как в декабре Австралия первой в мире ввела запрет на использование соцсетей детьми младше 16 лет. Другие европейские страны, в том числе Великобритания и Франция, также рассматривают аналогичные меры.