Международная группа учёных пять лет изучала один из самых малоизученных районов планеты — Кларион-Клиппертон. Это гигантская область между Мексикой и Гавайями, покрытая металлическими конкрециями и расположенная на глубине около 4 000 метров, куда никогда не проникает солнечный свет.

За 160 дней в море исследователи собрали более 4 300 образцов животных и описали 788 видов — от морских червей и ракообразных до моллюсков и редких кораллов. Большинство этих организмов ранее науке были неизвестны.

Учёные также впервые провели тестовую имитацию добычи полезных ископаемых. Результаты оказались тревожными:

— количество животных на «пройденных» участках сократилось на 37%,

— видовое разнообразие — примерно на треть.

При этом общее воздействие оказалось меньше, чем ожидалось, что стало неожиданностью даже для самих исследователей.

Жизнь на такой глубине крайне скудна. Для сравнения: один образец морского дна в Северном море может содержать до 20 000 животных, а аналогичный объём грунта в глубинах Тихого океана — около 200 особей, но почти столько же видов. Осадочный слой здесь растёт со скоростью одна тысячная миллиметра в год.

Исследование проводилось в рамках требований Международное управление по морскому дну, которое регулирует добычу полезных ископаемых в международных водах. Полученные данные должны помочь понять, как будущая добыча металлов повлияет на один из самых хрупких экосистем Земли.

При этом учёные подчёркивают: о жизни в защищённых 30% этого района почти ничего не известно. Какие виды там обитают и что с ними произойдёт в случае масштабных работ — пока остаётся загадкой.

Глубины океана, которые десятилетиями считались почти пустыми, внезапно оказались полны жизни — и слишком уязвимы, чтобы игнорировать это открытие.





