Учёные нашли тайный мир на глубине 4 км в Тихом океане (1)

Редакция PRESS 3 февраля, 2026 16:21

Наука 1 комментариев

Почти 800 видов живых существ, многих из которых раньше никогда не видели, обнаружены на дне Тихого океана — там, где вскоре может начаться промышленная добыча металлов.

Международная группа учёных пять лет изучала один из самых малоизученных районов планеты — Кларион-Клиппертон. Это гигантская область между Мексикой и Гавайями, покрытая металлическими конкрециями и расположенная на глубине около 4 000 метров, куда никогда не проникает солнечный свет.

За 160 дней в море исследователи собрали более 4 300 образцов животных и описали 788 видов — от морских червей и ракообразных до моллюсков и редких кораллов. Большинство этих организмов ранее науке были неизвестны.

Учёные также впервые провели тестовую имитацию добычи полезных ископаемых. Результаты оказались тревожными:
— количество животных на «пройденных» участках сократилось на 37%,
— видовое разнообразие — примерно на треть.

При этом общее воздействие оказалось меньше, чем ожидалось, что стало неожиданностью даже для самих исследователей.

Жизнь на такой глубине крайне скудна. Для сравнения: один образец морского дна в Северном море может содержать до 20 000 животных, а аналогичный объём грунта в глубинах Тихого океана — около 200 особей, но почти столько же видов. Осадочный слой здесь растёт со скоростью одна тысячная миллиметра в год.

Исследование проводилось в рамках требований Международное управление по морскому дну, которое регулирует добычу полезных ископаемых в международных водах. Полученные данные должны помочь понять, как будущая добыча металлов повлияет на один из самых хрупких экосистем Земли.

При этом учёные подчёркивают: о жизни в защищённых 30% этого района почти ничего не известно. Какие виды там обитают и что с ними произойдёт в случае масштабных работ — пока остаётся загадкой.

Глубины океана, которые десятилетиями считались почти пустыми, внезапно оказались полны жизни — и слишком уязвимы, чтобы игнорировать это открытие.
 
 
 

На следующей неделе депутаты Сейма отправятся в тюрьму. Правда, на время и не все (1)

Во вторник, 10 февраля, депутаты из  комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции посетят Ильгюциемскую женскую тюрьму, о чём свидетельствует повестка дня работы комиссии.

Совсем скоро: Херманис объявил об учреждении новой партии. И рассказал притчу (1)

Об этом событии худрук Нового Рижского театра оповестил народ через соцсети.

Санкции Трампа против России так и не заработали. Может ли Запад усилить давление без США? (1)

Президент Дональд Трамп за год своего второго срока так и не ввел ни одной действенной санкции против России за вторжение в Украину. Он сделал два замаха на рубль, но оба удара оказались на копейку. Нефтяные доходы России сократились, но совсем по другим причинам, отмечают эксперты. Они убеждены, что Трамп так и не решится надавить на Владимира Путина, однако и без США есть кому это сделать.

Южнокорейская криптобиржа случайно выплатила клиентам 40 млрд долларов в биткойнах (1)

Южнокорейская криптовалютная биржа случайно отправила клиентам более 40 млрд долларов в биткойнах, ненадолго сделав их миллионерами.

Рижское самоуправление планирует пожертвовать Украине 100 тысяч евро (1)

В понедельник, 9 февраля, на 8:30 назначено заседание Рижской думы, где будут решать о предоставлении Украине пожертвования на сумму 100  тысяч евро.

«Это уже начинает утомлять»: Посол ЛР в НАТО критикует очередной «сценарий захвата Балтии» (1)

«Сегодня 27 октября 2026 года, вторник, 6:47 утра. В здании федерального правительства Германии в Берлине во всех окнах ярко светится свет. Из Вильнюса, Варшавы и Брюсселя поступают сообщения: на границе с Литвой, страной-членом НАТО и ЕС, сосредоточены российские войска. Ситуация хаотичная, - так начинается статья Бена Латковскиса в «Неаткариге» с описанием очередной военной игры, проведенной в Германии.

Экс-президент: в Латвии предприниматели чувствуют себя грабителями (1)

В цикле дискуссий Latvija 2035 бывший президент Латвии Андрис Берзиньш резко критикует латвийский бюрократический аппарат, подчёркивая, что страна перенасыщена ненужными, лишними системами, препятствующими развитию, сообщает портал Jauns.lv.

