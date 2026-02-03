Еда как сигареты: учёные призывают жёстко регулировать популярные продукты!

Речь идёт о так называемых ультра-переработанных продуктах: сладких напитках, снеках, печенье, готовых закусках и другой промышленной еде с добавками, ароматизаторами и красителями. Эти продукты широко продаются по всему миру и составляют значительную часть рациона миллионов людей.

Авторы исследования отмечают, что такие продукты специально создаются так, чтобы вызывать тягу и побуждать есть всё больше. По их данным, производители подбирают состав и текстуру так, чтобы продукт как можно быстрее воздействовал на «центры удовольствия» в организме — по схожему принципу, как это десятилетиями делала табачная индустрия.

В докладе также говорится, что маркетинговые заявления вроде «низкое содержание жира» или «без сахара» могут создавать иллюзию безопасности. Исследователи сравнивают это с сигаретными фильтрами прошлого века, которые рекламировали как защиту для здоровья, хотя реальной пользы они почти не давали.

Учёные приводят данные из области питания, медицины и науки о зависимости и утверждают: ультра-переработанные продукты соответствуют критериям веществ, способных вызывать компульсивное потребление. При этом вред для здоровья — от ожирения до хронических заболеваний — фиксируется независимо от того, считать их «зависимостью» или нет.

Отдельно подчёркивается, что полностью отказаться от еды невозможно — в отличие от сигарет. Именно поэтому, считают авторы, регулирование должно быть строже, а ответственность — смещаться с потребителей на производителей.

Некоторые эксперты, впрочем, предупреждают, что прямое сравнение с табаком может быть чрезмерным. Они указывают, что остаётся вопрос: вред связан с самим составом таких продуктов или с тем, что они вытесняют из рациона обычную еду — овощи, фрукты и продукты с клетчаткой.

Тем не менее всё больше исследований сходятся в одном: ультра-переработанная еда — это уже не просто «вредная привычка», а фактор, который всё активнее влияет на здоровье и перегружает системы здравоохранения по всему миру.