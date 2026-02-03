Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Еда как сигареты: учёные призывают жёстко регулировать популярные продукты!

Редакция PRESS 3 февраля, 2026 17:14

Газировка, чипсы и печенье могут быть ближе к сигаретам, чем к обычной еде. К такому выводу пришли исследователи, которые сравнили ультра-переработанные продукты с табаком — и нашли слишком много общего.

Речь идёт о так называемых ультра-переработанных продуктах: сладких напитках, снеках, печенье, готовых закусках и другой промышленной еде с добавками, ароматизаторами и красителями. Эти продукты широко продаются по всему миру и составляют значительную часть рациона миллионов людей.

Авторы исследования отмечают, что такие продукты специально создаются так, чтобы вызывать тягу и побуждать есть всё больше. По их данным, производители подбирают состав и текстуру так, чтобы продукт как можно быстрее воздействовал на «центры удовольствия» в организме — по схожему принципу, как это десятилетиями делала табачная индустрия.

В докладе также говорится, что маркетинговые заявления вроде «низкое содержание жира» или «без сахара» могут создавать иллюзию безопасности. Исследователи сравнивают это с сигаретными фильтрами прошлого века, которые рекламировали как защиту для здоровья, хотя реальной пользы они почти не давали.

Учёные приводят данные из области питания, медицины и науки о зависимости и утверждают: ультра-переработанные продукты соответствуют критериям веществ, способных вызывать компульсивное потребление. При этом вред для здоровья — от ожирения до хронических заболеваний — фиксируется независимо от того, считать их «зависимостью» или нет.

Отдельно подчёркивается, что полностью отказаться от еды невозможно — в отличие от сигарет. Именно поэтому, считают авторы, регулирование должно быть строже, а ответственность — смещаться с потребителей на производителей.

Некоторые эксперты, впрочем, предупреждают, что прямое сравнение с табаком может быть чрезмерным. Они указывают, что остаётся вопрос: вред связан с самим составом таких продуктов или с тем, что они вытесняют из рациона обычную еду — овощи, фрукты и продукты с клетчаткой.

Тем не менее всё больше исследований сходятся в одном: ультра-переработанная еда — это уже не просто «вредная привычка», а фактор, который всё активнее влияет на здоровье и перегружает системы здравоохранения по всему миру.

Совсем скоро: Херманис объявил об учреждении новой партии. И рассказал притчу

Об этом событии худрук Нового Рижского театра оповестил народ через соцсети.

Южнокорейская криптобиржа случайно выплатила клиентам 40 млрд долларов в биткойнах

Южнокорейская криптовалютная биржа случайно отправила клиентам более 40 млрд долларов в биткойнах, ненадолго сделав их миллионерами.

Рижское самоуправление планирует пожертвовать Украине 100 тысяч евро

В понедельник, 9 февраля, на 8:30 назначено заседание Рижской думы, где будут решать о предоставлении Украине пожертвования на сумму 100  тысяч евро.

«Это уже начинает утомлять»: Посол ЛР в НАТО критикует очередной «сценарий захвата Балтии»

«Сегодня 27 октября 2026 года, вторник, 6:47 утра. В здании федерального правительства Германии в Берлине во всех окнах ярко светится свет. Из Вильнюса, Варшавы и Брюсселя поступают сообщения: на границе с Литвой, страной-членом НАТО и ЕС, сосредоточены российские войска. Ситуация хаотичная, - так начинается статья Бена Латковскиса в «Неаткариге» с описанием очередной военной игры, проведенной в Германии.

Экс-президент: в Латвии предприниматели чувствуют себя грабителями

В цикле дискуссий Latvija 2035 бывший президент Латвии Андрис Берзиньш резко критикует латвийский бюрократический аппарат, подчёркивая, что страна перенасыщена ненужными, лишними системами, препятствующими развитию, сообщает портал Jauns.lv.

Удастся ли отстоять? Собрано нужное число подписей против закрытия трёх детсадов в Риге

На портале Manabalss.lv собрано число подписей, необходимое для передачи в Рижскую думу инициатив против закрытия трех столичных детских садов. 

Оттепель возможна уже 12 февраля, а пока глубина снега в Латвии — до 46 см

Самый глубокий снег в стране - на юге Латгалии, где толщина снежного покрова достигла 46 см, по сведениям латвийских метеорологов.

