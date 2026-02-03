Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
В Лондоне грабят ювелирные магазины уже средь бела дня! (ВИДЕО)

Редакция PRESS 3 февраля, 2026 16:06

Мир

В субботу утром в юго-западном Лондоне, в районе Ричмонд, двое мужчин в масках ворвались в семейный ювелирный магазин перед полуднем. Преступники были вооружены молотками и разбили витрину магазина прямо в светлое время суток.

Они схватили украшения из витрины и сложили их в сумку, в то время как сотрудники магазина пытались остановить их. Всё происходило на виду у прохожих — видео инцидента уже распространяется в соцсетях.

В последние годы в Лондон всё чаще обсуждают дерзкие ограбления, происходящие прямо среди бела дня. Такие преступления выглядят шокирующе, потому что совершаются открыто, на глазах у прохожих и камер.

Одна из причин — рост так называемых «быстрых» налётов, когда преступники действуют максимально короткое время. Им не нужно скрываться ночью, ведь днём легче затеряться в толпе и транспорте. Многие такие ограбления рассчитаны на 30–60 секунд, пока полиция физически не может успеть приехать.

Дополнительный фактор — общее увеличение магазинных краж и уличных краж в мегаполисе. Экономическое давление, рост стоимости жизни и социальное расслоение подталкивают часть людей к мелкой и средней преступности.

Параллельно у ритейлеров накапливается недовольство тем, что наказания за имущественные преступления кажутся слишком мягкими. Это создаёт у преступников ощущение низкого риска. Отдельную роль играет лёгкость перепродажи украденных вещей через нелегальные рынки и онлайн-площадки.

Видео с ограблениями быстро распространяются в соцсетях и усиливают ощущение хаоса. На самом деле тяжёлое насильственное преступление не растёт так резко, как может показаться.

Но именно дневные ограбления становятся символом утраты чувства безопасности в городе. Люди воспринимают их как знак того, что общественные нормы ослабевают. Поэтому даже отдельные инциденты вызывают широкий резонанс и ощущение, что проблема выходит из-под контроля.

