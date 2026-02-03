Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
В Европе спорят о переговорах с Путиным: Макрон и Мелони — за, Мерц и Каллас — против (2)

Euronews 3 февраля, 2026 16:19

Мир 2 комментариев

Правительство Германии вновь высказалось против возобновления дипломатических контактов с президентом России Владимиром Путиным в рамках переговоров о прекращении войны в Украине, хотя ранее эта идея получила поддержку лидеров Франции и Италии.

"Мы поддерживаем прямые переговоры между Россией и Украиной на самом высоком уровне, поскольку без участия Украины не может быть справедливого и прочного мира, - заявил Euronews представитель Федерального министерства иностранных дел Германии. - К сожалению, пока что мы не видим никаких изменений в позиции России: Россия продолжает повторять максималистские требования и не демонстрирует подлинной готовности к переговорам, продолжая жестокие атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру и другие гражданские объекты".

На прошлой неделе канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что "скептически" относится к перспективе возобновления отношений с Кремлем, указав на его постоянный отказ установить безусловное прекращение огня в Украине - давнее требование европейцев.

"Нам придется сохранить давление и санкции и усилить их там, где это возможно", - сказал Мерц, отметив, что Европейский союз уже находится на связи с Киевом и Вашингтоном, чтобы донести до них свою единую позицию.

"Москва должна быть готова прекратить войну. Если Москва этого не сделает, то цена, которую ей придется заплатить за эту войну, в том числе экономическая, будет расти неделя за неделей и месяц за месяцем. Это, к сожалению, та ситуация, в которой мы оказались сегодня", - добавил он.

Эти комментарии поставили Германию, крупнейшую страну-члена Европейского союза, в прямое противоречие с Францией. В прошлом месяце, проведя встречу "Коалиции желающих", французский президент Эммануэль Макрон заявил, что диалог с Путиным, в значительной степени прерванный с февраля 2022 года, должен быть начат "как можно скорее".

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони поддержала позицию Макрона.

"Я считаю, что пришло время Европе также поговорить с Россией, - сказала Мелони. - Если Европа решит участвовать в этой фазе переговоров, разговаривая только с одной из двух сторон, боюсь, что в итоге позитивный вклад, который она может внести, будет ограничен".

Европейская комиссия признала, что прямые переговоры могут состояться "в какой-то момент", однако верховный представитель Кая Каллас, входящая в состав Еврокомиссии, позже высказалась против, призвав Россию быть "серьезной" и пойти на уступки в качестве первого шага.

"Мы работаем над тем, чтобы оказать большее давление на Россию, чтобы она перешла от притворства к реальным переговорам", - сказала Каллас.

По мере продвижения мирных переговоров и выработки гарантий безопасности европейские столицы критически оценивают свою роль в этом процессе, исход которого, если он вообще будет, способен пересмотреть архитектуру безопасности континента на несколько поколений вперед.

Многие считают, что непрерывные российские бомбардировки, в результате которых в Украине отключается электричество при отрицательных температурах, являются достаточной причиной, чтобы держать Путина на расстоянии.

Главные новости

«Это уже начинает утомлять»: Посол ЛР в НАТО критикует очередной «сценарий захвата Балтии»
Важно

«Это уже начинает утомлять»: Посол ЛР в НАТО критикует очередной «сценарий захвата Балтии»

На следующей неделе депутаты Сейма отправятся в тюрьму. Правда, на время и не все
Важно

На следующей неделе депутаты Сейма отправятся в тюрьму. Правда, на время и не все (1)

И снова о мошенниках — они повсюду: юристы предупреждают, как избежать поддельных сайтов
Важно

И снова о мошенниках — они повсюду: юристы предупреждают, как избежать поддельных сайтов

На следующей неделе депутаты Сейма отправятся в тюрьму. Правда, на время и не все (2)

Важно 15:01

Важно 2 комментариев

Во вторник, 10 февраля, депутаты из  комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции посетят Ильгюциемскую женскую тюрьму, о чём свидетельствует повестка дня работы комиссии.

Во вторник, 10 февраля, депутаты из  комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции посетят Ильгюциемскую женскую тюрьму, о чём свидетельствует повестка дня работы комиссии.

Читать
Совсем скоро: Херманис объявил об учреждении новой партии. И рассказал притчу (2)

Важно 14:23

Важно 2 комментариев

Об этом событии худрук Нового Рижского театра оповестил народ через соцсети.

Об этом событии худрук Нового Рижского театра оповестил народ через соцсети.

Читать

Санкции Трампа против России так и не заработали. Может ли Запад усилить давление без США? (2)

Мир 13:29

Мир 2 комментариев

Президент Дональд Трамп за год своего второго срока так и не ввел ни одной действенной санкции против России за вторжение в Украину. Он сделал два замаха на рубль, но оба удара оказались на копейку. Нефтяные доходы России сократились, но совсем по другим причинам, отмечают эксперты. Они убеждены, что Трамп так и не решится надавить на Владимира Путина, однако и без США есть кому это сделать.

Президент Дональд Трамп за год своего второго срока так и не ввел ни одной действенной санкции против России за вторжение в Украину. Он сделал два замаха на рубль, но оба удара оказались на копейку. Нефтяные доходы России сократились, но совсем по другим причинам, отмечают эксперты. Они убеждены, что Трамп так и не решится надавить на Владимира Путина, однако и без США есть кому это сделать.

Читать

Южнокорейская криптобиржа случайно выплатила клиентам 40 млрд долларов в биткойнах (2)

Важно 13:15

Важно 2 комментариев

Южнокорейская криптовалютная биржа случайно отправила клиентам более 40 млрд долларов в биткойнах, ненадолго сделав их миллионерами.

Южнокорейская криптовалютная биржа случайно отправила клиентам более 40 млрд долларов в биткойнах, ненадолго сделав их миллионерами.

Читать

Рижское самоуправление планирует пожертвовать Украине 100 тысяч евро (2)

Важно 12:13

Важно 2 комментариев

В понедельник, 9 февраля, на 8:30 назначено заседание Рижской думы, где будут решать о предоставлении Украине пожертвования на сумму 100  тысяч евро.

В понедельник, 9 февраля, на 8:30 назначено заседание Рижской думы, где будут решать о предоставлении Украине пожертвования на сумму 100  тысяч евро.

Читать

«Это уже начинает утомлять»: Посол ЛР в НАТО критикует очередной «сценарий захвата Балтии» (2)

Важно 12:08

Важно 2 комментариев

«Сегодня 27 октября 2026 года, вторник, 6:47 утра. В здании федерального правительства Германии в Берлине во всех окнах ярко светится свет. Из Вильнюса, Варшавы и Брюсселя поступают сообщения: на границе с Литвой, страной-членом НАТО и ЕС, сосредоточены российские войска. Ситуация хаотичная, - так начинается статья Бена Латковскиса в «Неаткариге» с описанием очередной военной игры, проведенной в Германии.

«Сегодня 27 октября 2026 года, вторник, 6:47 утра. В здании федерального правительства Германии в Берлине во всех окнах ярко светится свет. Из Вильнюса, Варшавы и Брюсселя поступают сообщения: на границе с Литвой, страной-членом НАТО и ЕС, сосредоточены российские войска. Ситуация хаотичная, - так начинается статья Бена Латковскиса в «Неаткариге» с описанием очередной военной игры, проведенной в Германии.

Читать

Экс-президент: в Латвии предприниматели чувствуют себя грабителями (2)

Выбор редакции 12:00

Выбор редакции 2 комментариев

В цикле дискуссий Latvija 2035 бывший президент Латвии Андрис Берзиньш резко критикует латвийский бюрократический аппарат, подчёркивая, что страна перенасыщена ненужными, лишними системами, препятствующими развитию, сообщает портал Jauns.lv.

В цикле дискуссий Latvija 2035 бывший президент Латвии Андрис Берзиньш резко критикует латвийский бюрократический аппарат, подчёркивая, что страна перенасыщена ненужными, лишними системами, препятствующими развитию, сообщает портал Jauns.lv.

Читать