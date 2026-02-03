"Мы поддерживаем прямые переговоры между Россией и Украиной на самом высоком уровне, поскольку без участия Украины не может быть справедливого и прочного мира, - заявил Euronews представитель Федерального министерства иностранных дел Германии. - К сожалению, пока что мы не видим никаких изменений в позиции России: Россия продолжает повторять максималистские требования и не демонстрирует подлинной готовности к переговорам, продолжая жестокие атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру и другие гражданские объекты".

На прошлой неделе канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что "скептически" относится к перспективе возобновления отношений с Кремлем, указав на его постоянный отказ установить безусловное прекращение огня в Украине - давнее требование европейцев.

"Нам придется сохранить давление и санкции и усилить их там, где это возможно", - сказал Мерц, отметив, что Европейский союз уже находится на связи с Киевом и Вашингтоном, чтобы донести до них свою единую позицию.

"Москва должна быть готова прекратить войну. Если Москва этого не сделает, то цена, которую ей придется заплатить за эту войну, в том числе экономическая, будет расти неделя за неделей и месяц за месяцем. Это, к сожалению, та ситуация, в которой мы оказались сегодня", - добавил он.

Эти комментарии поставили Германию, крупнейшую страну-члена Европейского союза, в прямое противоречие с Францией. В прошлом месяце, проведя встречу "Коалиции желающих", французский президент Эммануэль Макрон заявил, что диалог с Путиным, в значительной степени прерванный с февраля 2022 года, должен быть начат "как можно скорее".

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони поддержала позицию Макрона.

"Я считаю, что пришло время Европе также поговорить с Россией, - сказала Мелони. - Если Европа решит участвовать в этой фазе переговоров, разговаривая только с одной из двух сторон, боюсь, что в итоге позитивный вклад, который она может внести, будет ограничен".

Европейская комиссия признала, что прямые переговоры могут состояться "в какой-то момент", однако верховный представитель Кая Каллас, входящая в состав Еврокомиссии, позже высказалась против, призвав Россию быть "серьезной" и пойти на уступки в качестве первого шага.

"Мы работаем над тем, чтобы оказать большее давление на Россию, чтобы она перешла от притворства к реальным переговорам", - сказала Каллас.

По мере продвижения мирных переговоров и выработки гарантий безопасности европейские столицы критически оценивают свою роль в этом процессе, исход которого, если он вообще будет, способен пересмотреть архитектуру безопасности континента на несколько поколений вперед.

Многие считают, что непрерывные российские бомбардировки, в результате которых в Украине отключается электричество при отрицательных температурах, являются достаточной причиной, чтобы держать Путина на расстоянии.