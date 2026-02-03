13-летний мальчик проплыл 4 километра в шторм и спас маму вместе с братом и сестрой!

Инцидент произошёл у побережья Западная Австралия. Семья отдыхала в районе Куиндалуп, примерно в 200 километрах к югу от Перта, когда сильный ветер унёс их на надувных сапбордах вместе с каяком далеко от берега в залив Джиограф.

Подросток попытался вернуться за помощью на каяке, но лодка начала набирать воду. Тогда он принял решение плыть — около 4 километров до берега, в сумерках и при сильном волнении.

По его словам, он чередовал разные стили плавания и всё время повторял себе: «Не сегодня. Не сегодня. Не сегодня». Добравшись до берега, мальчик рухнул от изнеможения, а затем пробежал ещё около двух километров, чтобы найти телефон и вызвать помощь.

Полиция получила сигнал о пропаже семьи около 18:00. К поискам подключились водная полиция, волонтёры морской спасательной службы и спасательный вертолёт. Спустя несколько часов мать 47 лет, 12-летний мальчик и 8-летняя девочка были обнаружены примерно в 14 километрах от берега — они держались за сапборд.

Все трое были спасены и доставлены на медицинское обследование. Спасатели отметили, что подросток сумел подробно описать цвет и тип плавсредств, что значительно ускорило поиски. Также стало известно, что часть пути он плыл в спасжилете, а затем снял его и продолжил плыть без него.

Австралийские службы назвали произошедшее «поразительным спасением», а действия подростка — решающими для жизни всей семьи.





