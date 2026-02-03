Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
13-летний мальчик проплыл 4 километра в шторм и спас маму вместе с братом и сестрой!

Редакция PRESS 3 февраля, 2026 13:45

Подросток из Австралии совершил поступок, который взрослым даётся не всегда. 13-летний мальчик четыре часа плыл в холодном и неспокойном море, чтобы спасти свою мать и двух младших братьев и сестру.

Инцидент произошёл у побережья Западная Австралия. Семья отдыхала в районе Куиндалуп, примерно в 200 километрах к югу от Перта, когда сильный ветер унёс их на надувных сапбордах вместе с каяком далеко от берега в залив Джиограф.

Подросток попытался вернуться за помощью на каяке, но лодка начала набирать воду. Тогда он принял решение плыть — около 4 километров до берега, в сумерках и при сильном волнении.

По его словам, он чередовал разные стили плавания и всё время повторял себе: «Не сегодня. Не сегодня. Не сегодня». Добравшись до берега, мальчик рухнул от изнеможения, а затем пробежал ещё около двух километров, чтобы найти телефон и вызвать помощь.

Полиция получила сигнал о пропаже семьи около 18:00. К поискам подключились водная полиция, волонтёры морской спасательной службы и спасательный вертолёт. Спустя несколько часов мать 47 лет, 12-летний мальчик и 8-летняя девочка были обнаружены примерно в 14 километрах от берега — они держались за сапборд.

Все трое были спасены и доставлены на медицинское обследование. Спасатели отметили, что подросток сумел подробно описать цвет и тип плавсредств, что значительно ускорило поиски. Также стало известно, что часть пути он плыл в спасжилете, а затем снял его и продолжил плыть без него.

Австралийские службы назвали произошедшее «поразительным спасением», а действия подростка — решающими для жизни всей семьи.
 
 
 

И снова о мошенниках — они повсюду: юристы предупреждают, как избежать поддельных сайтов

«Это уже начинает утомлять»: Посол ЛР в НАТО критикует очередной «сценарий захвата Балтии»

Регина Лочмеле вышла из «Согласия»; что дальше?

Совсем скоро: Херманис объявил об учреждении новой партии. И рассказал притчу

Об этом событии худрук Нового Рижского театра оповестил народ через соцсети.

Южнокорейская криптобиржа случайно выплатила клиентам 40 млрд долларов в биткойнах

Южнокорейская криптовалютная биржа случайно отправила клиентам более 40 млрд долларов в биткойнах, ненадолго сделав их миллионерами.

Рижское самоуправление планирует пожертвовать Украине 100 тысяч евро

В понедельник, 9 февраля, на 8:30 назначено заседание Рижской думы, где будут решать о предоставлении Украине пожертвования на сумму 100  тысяч евро.

«Это уже начинает утомлять»: Посол ЛР в НАТО критикует очередной «сценарий захвата Балтии»

«Сегодня 27 октября 2026 года, вторник, 6:47 утра. В здании федерального правительства Германии в Берлине во всех окнах ярко светится свет. Из Вильнюса, Варшавы и Брюсселя поступают сообщения: на границе с Литвой, страной-членом НАТО и ЕС, сосредоточены российские войска. Ситуация хаотичная, - так начинается статья Бена Латковскиса в «Неаткариге» с описанием очередной военной игры, проведенной в Германии.

Экс-президент: в Латвии предприниматели чувствуют себя грабителями

В цикле дискуссий Latvija 2035 бывший президент Латвии Андрис Берзиньш резко критикует латвийский бюрократический аппарат, подчёркивая, что страна перенасыщена ненужными, лишними системами, препятствующими развитию, сообщает портал Jauns.lv.

Удастся ли отстоять? Собрано нужное число подписей против закрытия трёх детсадов в Риге

На портале Manabalss.lv собрано число подписей, необходимое для передачи в Рижскую думу инициатив против закрытия трех столичных детских садов. 

Оттепель возможна уже 12 февраля, а пока глубина снега в Латвии — до 46 см

Самый глубокий снег в стране - на юге Латгалии, где толщина снежного покрова достигла 46 см, по сведениям латвийских метеорологов.

