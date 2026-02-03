Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
В Риме ввели плату за право бросить монетку в фонтан Треви: украли идею из «12 стульев»

3 февраля, 2026 13:44

В Риме ввели плату за возможность подойти к фонтану Треви, в который у туристов принято бросать монеты. Для доступа к фонтану с 09:00 (по понедельникам и пятницам с 11:30) до 22:00 нужно купить билет за два евро. Дети до 5 лет, люди с инвалидностью и жители Рима от платы за билет освобождены. Поздним вечером и ранним утром к фонтану по-прежнему можно подойти бесплатно.

По оценкам городских чиновников, продажа билетов принесет от 6,5 до 20 миллионов евро в год. Эти средства планируется направить на техническое обслуживание и зарплаты персонала.

При этом главная цель нововведения, подчеркивали власти Рима, ограничить чрезмерный поток туристов. В 2025 году, по оценкам римской мэрии, у фонтана побывали более 10 миллиона туристов, в самые загруженные дни к Треви приходили около 70 тысяч человек в сутки.

Монеты, которые туристы бросают в фонтан, по-прежнему будут передавать католической благотворительной организации Caritas di Roma, помогающей бедным. В год из фонтана вынимают монеты на общую сумму около 1,5 миллиона евро.

Корреспондент CNN, побывавший у Треви в первые день действия новых правил, отметил, что некоторые туристы, не захотевшие купить билет, пытались бросить монеты с расстояния, создавая угрозу для тех, кто заплатил два евро за доступ непосредственно к фонтану. Чиновник римской городской администрации заявил, что будет введено патрулирование, чтобы предотвратить такие опасные броски.

Платный доступ к фонтану Треви — одна из мер, которые в Италии принимают для сокращения избыточного туризма, чтобы сохранить историческое наследие, снизить нагрузку на инфраструктуру и поддержать местных жителей. Так, например, Венеция в пиковый сезон облагает сбором туристов, приезжающих в город на один день, а количество туристов, которые могут посетить Помпеи, строго ограничено.

Треви — самый крупный фонтан в Риме — был построен в 1732–1762 годах по проекту архитектора Николо Сальви. Как один из символов Рима он неоднократно появлялся на киноэкране, например, в фильме «Сладкая жизнь» Федерико Феллини, где в фонтане купаются герои Аниты Экберг и Марчелло Мастрояни.

Существует поверие, что если бросить одну монету в фонтан Треви обязательно вернешься в Рим, если две — встретишь любовь, три — вступишь в брак, четыре — разбогатеешь.

Херманис объявил об учреждении новой партии. И рассказал притчу
Херманис объявил об учреждении новой партии. И рассказал притчу (1)

И снова о мошенниках — они повсюду: юристы предупреждают, как избежать поддельных сайтов
И снова о мошенниках — они повсюду: юристы предупреждают, как избежать поддельных сайтов

«Грёбаная Балтика. Надо было в Париж ехать»: Божена Рынска недовольна латвийской зимой
«Грёбаная Балтика. Надо было в Париж ехать»: Божена Рынска недовольна латвийской зимой (6)

На следующей неделе депутаты Сейма отправятся в тюрьму. Правда, на время и не все

0 комментариев

Во вторник, 10 февраля, депутаты из  комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции посетят Ильгюциемскую женскую тюрьму, о чём свидетельствует повестка дня работы комиссии.

Во вторник, 10 февраля, депутаты из  комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции посетят Ильгюциемскую женскую тюрьму, о чём свидетельствует повестка дня работы комиссии.

Херманис объявил об учреждении новой партии. И рассказал притчу

0 комментариев

Об этом событии худрук Нового Рижского театра оповестил народ через соцсети.

Об этом событии худрук Нового Рижского театра оповестил народ через соцсети.

Санкции Трампа против России так и не заработали. Может ли Запад усилить давление без США?

0 комментариев

Президент Дональд Трамп за год своего второго срока так и не ввел ни одной действенной санкции против России за вторжение в Украину. Он сделал два замаха на рубль, но оба удара оказались на копейку. Нефтяные доходы России сократились, но совсем по другим причинам, отмечают эксперты. Они убеждены, что Трамп так и не решится надавить на Владимира Путина, однако и без США есть кому это сделать.

Президент Дональд Трамп за год своего второго срока так и не ввел ни одной действенной санкции против России за вторжение в Украину. Он сделал два замаха на рубль, но оба удара оказались на копейку. Нефтяные доходы России сократились, но совсем по другим причинам, отмечают эксперты. Они убеждены, что Трамп так и не решится надавить на Владимира Путина, однако и без США есть кому это сделать.

Южнокорейская криптобиржа случайно выплатила клиентам 40 млрд долларов в биткойнах

0 комментариев

Южнокорейская криптовалютная биржа случайно отправила клиентам более 40 млрд долларов в биткойнах, ненадолго сделав их миллионерами.

Южнокорейская криптовалютная биржа случайно отправила клиентам более 40 млрд долларов в биткойнах, ненадолго сделав их миллионерами.

Рижское самоуправление планирует пожертвовать Украине 100 тысяч евро

0 комментариев

В понедельник, 9 февраля, на 8:30 назначено заседание Рижской думы, где будут решать о предоставлении Украине пожертвования на сумму 100  тысяч евро.

В понедельник, 9 февраля, на 8:30 назначено заседание Рижской думы, где будут решать о предоставлении Украине пожертвования на сумму 100  тысяч евро.

«Это уже начинает утомлять»: Посол ЛР в НАТО критикует очередной «сценарий захвата Балтии»

0 комментариев

«Сегодня 27 октября 2026 года, вторник, 6:47 утра. В здании федерального правительства Германии в Берлине во всех окнах ярко светится свет. Из Вильнюса, Варшавы и Брюсселя поступают сообщения: на границе с Литвой, страной-членом НАТО и ЕС, сосредоточены российские войска. Ситуация хаотичная, - так начинается статья Бена Латковскиса в «Неаткариге» с описанием очередной военной игры, проведенной в Германии.

«Сегодня 27 октября 2026 года, вторник, 6:47 утра. В здании федерального правительства Германии в Берлине во всех окнах ярко светится свет. Из Вильнюса, Варшавы и Брюсселя поступают сообщения: на границе с Литвой, страной-членом НАТО и ЕС, сосредоточены российские войска. Ситуация хаотичная, - так начинается статья Бена Латковскиса в «Неаткариге» с описанием очередной военной игры, проведенной в Германии.

Экс-президент: в Латвии предприниматели чувствуют себя грабителями

0 комментариев

В цикле дискуссий Latvija 2035 бывший президент Латвии Андрис Берзиньш резко критикует латвийский бюрократический аппарат, подчёркивая, что страна перенасыщена ненужными, лишними системами, препятствующими развитию, сообщает портал Jauns.lv.

В цикле дискуссий Latvija 2035 бывший президент Латвии Андрис Берзиньш резко критикует латвийский бюрократический аппарат, подчёркивая, что страна перенасыщена ненужными, лишними системами, препятствующими развитию, сообщает портал Jauns.lv.

