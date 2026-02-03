Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Трамп объявил, что Индия согласна отказаться от российской нефти в обмен на снижение тарифов

3 февраля, 2026 13:45

Мир 0 комментариев

Президент США Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди в разговоре с ним согласился прекратить закупки российской нефти. Глава Белого дома сообщил, что Вашингтон и Дели договорились о сделке, которая предполагает отмену повышенных американских тарифов. Моди подтвердил, что согласовал с Трампом снижение пошлин, но о российской нефти не упомянул.

«Было честью поговорить этим утром с премьер-министром Индии Моди […] Мы говорили о многих вещах, в том числе о торговле и о прекращении войны с Россией и Украиной [так в оригинале — Би-би-си], — написал Трамп в своей соцсети Truth Social. — Он согласился прекратить покупать российскую нефть и покупать намного больше у Соединенных Штатов и потенциально у Венесуэлы. Это поможет закончить войну в Украине, которая идет прямо сейчас, с тысячами погибших каждую неделю».

Трамп также отметил, что договорился с Моди о торговой сделке, по условиям которой США снижают пошлины на индийский импорт с 25% до 18%, а Индия будет двигаться к полной отмене пошлин и нетарифных барьеров для импорта из США.

По словам президента США, Моди также обещал купить американскую продукцию на сумму более чем 500 млрд долларов в таких отраслях, как энергия, технологии, сельское хозяйство и уголь.

В августе глава Белого дома ввел против товаров из Индии пошлину в размере 50%, которая включала 25% наценку в качестве штрафной меры за покупку российской нефти. Трамп объяснил это тем, что, экспортируя энергоносители из России, Индия помогает финансировать войну против Украины.

Источник Би-би-си в американской администрации подтвердил, что рамках новой сделки штраф в размере 25% будет отменен.

Нарендра Моди в сети X подтвердил, что договорился с Трампом о снижении пошлин до 18%, но ни словом не упомянул о российской нефти.

«Когда две большие экономики и самые большие демократические страны мира работают вместе, это приносит пользу нашим народам и открывает огромные возможности для взаимного сотрудничества», — написал при этом Моди, назвав Трампа «своим дорогим другом».

«Это уже начинает утомлять»: Посол ЛР в НАТО критикует очередной «сценарий захвата Балтии»
«Это уже начинает утомлять»: Посол ЛР в НАТО критикует очередной «сценарий захвата Балтии»

На следующей неделе депутаты Сейма отправятся в тюрьму. Правда, на время и не все
На следующей неделе депутаты Сейма отправятся в тюрьму. Правда, на время и не все

И снова о мошенниках — они повсюду: юристы предупреждают, как избежать поддельных сайтов
И снова о мошенниках — они повсюду: юристы предупреждают, как избежать поддельных сайтов

На следующей неделе депутаты Сейма отправятся в тюрьму. Правда, на время и не все

0 комментариев

Во вторник, 10 февраля, депутаты из  комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции посетят Ильгюциемскую женскую тюрьму, о чём свидетельствует повестка дня работы комиссии.

Во вторник, 10 февраля, депутаты из  комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции посетят Ильгюциемскую женскую тюрьму, о чём свидетельствует повестка дня работы комиссии.

Читать
Совсем скоро: Херманис объявил об учреждении новой партии. И рассказал притчу

0 комментариев

Об этом событии худрук Нового Рижского театра оповестил народ через соцсети.

Об этом событии худрук Нового Рижского театра оповестил народ через соцсети.

Читать

Санкции Трампа против России так и не заработали. Может ли Запад усилить давление без США?

0 комментариев

Президент Дональд Трамп за год своего второго срока так и не ввел ни одной действенной санкции против России за вторжение в Украину. Он сделал два замаха на рубль, но оба удара оказались на копейку. Нефтяные доходы России сократились, но совсем по другим причинам, отмечают эксперты. Они убеждены, что Трамп так и не решится надавить на Владимира Путина, однако и без США есть кому это сделать.

Президент Дональд Трамп за год своего второго срока так и не ввел ни одной действенной санкции против России за вторжение в Украину. Он сделал два замаха на рубль, но оба удара оказались на копейку. Нефтяные доходы России сократились, но совсем по другим причинам, отмечают эксперты. Они убеждены, что Трамп так и не решится надавить на Владимира Путина, однако и без США есть кому это сделать.

Читать

Южнокорейская криптобиржа случайно выплатила клиентам 40 млрд долларов в биткойнах

0 комментариев

Южнокорейская криптовалютная биржа случайно отправила клиентам более 40 млрд долларов в биткойнах, ненадолго сделав их миллионерами.

Южнокорейская криптовалютная биржа случайно отправила клиентам более 40 млрд долларов в биткойнах, ненадолго сделав их миллионерами.

Читать

Рижское самоуправление планирует пожертвовать Украине 100 тысяч евро

0 комментариев

В понедельник, 9 февраля, на 8:30 назначено заседание Рижской думы, где будут решать о предоставлении Украине пожертвования на сумму 100  тысяч евро.

В понедельник, 9 февраля, на 8:30 назначено заседание Рижской думы, где будут решать о предоставлении Украине пожертвования на сумму 100  тысяч евро.

Читать

«Это уже начинает утомлять»: Посол ЛР в НАТО критикует очередной «сценарий захвата Балтии»

0 комментариев

«Сегодня 27 октября 2026 года, вторник, 6:47 утра. В здании федерального правительства Германии в Берлине во всех окнах ярко светится свет. Из Вильнюса, Варшавы и Брюсселя поступают сообщения: на границе с Литвой, страной-членом НАТО и ЕС, сосредоточены российские войска. Ситуация хаотичная, - так начинается статья Бена Латковскиса в «Неаткариге» с описанием очередной военной игры, проведенной в Германии.

«Сегодня 27 октября 2026 года, вторник, 6:47 утра. В здании федерального правительства Германии в Берлине во всех окнах ярко светится свет. Из Вильнюса, Варшавы и Брюсселя поступают сообщения: на границе с Литвой, страной-членом НАТО и ЕС, сосредоточены российские войска. Ситуация хаотичная, - так начинается статья Бена Латковскиса в «Неаткариге» с описанием очередной военной игры, проведенной в Германии.

Читать

Экс-президент: в Латвии предприниматели чувствуют себя грабителями

0 комментариев

В цикле дискуссий Latvija 2035 бывший президент Латвии Андрис Берзиньш резко критикует латвийский бюрократический аппарат, подчёркивая, что страна перенасыщена ненужными, лишними системами, препятствующими развитию, сообщает портал Jauns.lv.

В цикле дискуссий Latvija 2035 бывший президент Латвии Андрис Берзиньш резко критикует латвийский бюрократический аппарат, подчёркивая, что страна перенасыщена ненужными, лишними системами, препятствующими развитию, сообщает портал Jauns.lv.

Читать