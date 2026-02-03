Трамп объявил, что Индия согласна отказаться от российской нефти в обмен на снижение тарифов

«Было честью поговорить этим утром с премьер-министром Индии Моди […] Мы говорили о многих вещах, в том числе о торговле и о прекращении войны с Россией и Украиной [так в оригинале — Би-би-си], — написал Трамп в своей соцсети Truth Social. — Он согласился прекратить покупать российскую нефть и покупать намного больше у Соединенных Штатов и потенциально у Венесуэлы. Это поможет закончить войну в Украине, которая идет прямо сейчас, с тысячами погибших каждую неделю».

Трамп также отметил, что договорился с Моди о торговой сделке, по условиям которой США снижают пошлины на индийский импорт с 25% до 18%, а Индия будет двигаться к полной отмене пошлин и нетарифных барьеров для импорта из США.

По словам президента США, Моди также обещал купить американскую продукцию на сумму более чем 500 млрд долларов в таких отраслях, как энергия, технологии, сельское хозяйство и уголь.

В августе глава Белого дома ввел против товаров из Индии пошлину в размере 50%, которая включала 25% наценку в качестве штрафной меры за покупку российской нефти. Трамп объяснил это тем, что, экспортируя энергоносители из России, Индия помогает финансировать войну против Украины.

Источник Би-би-си в американской администрации подтвердил, что рамках новой сделки штраф в размере 25% будет отменен.

Нарендра Моди в сети X подтвердил, что договорился с Трампом о снижении пошлин до 18%, но ни словом не упомянул о российской нефти.

«Когда две большие экономики и самые большие демократические страны мира работают вместе, это приносит пользу нашим народам и открывает огромные возможности для взаимного сотрудничества», — написал при этом Моди, назвав Трампа «своим дорогим другом».