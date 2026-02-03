Во Франции пришли с обыском в офис сети Х: Маск им этого не простит

О каком расследовании идет речь, не уточняется.

Ведомство опубликовало сообщение об обысках в соцсети X и заявило, что покидает эту платформу.

В январе 2025 года в прокуратуру Парижа поступило сообщение от члена парламента Эрика Ботореля, который пожаловался на «предвзятые алгоритмы» соцсети X и на «очевидные вмешательства в управление платформой после ее приобретения Илоном Маском». Он заявлял о «снижении разнообразия мнений и выбора» в соцсети, а также отмечал, что в X все реже удается «обеспечить безопасную и уважительную среду для всех».

Еще одна жалоба на X поступила от директора по кибербезопасности одной из французских госструктур. Он указывал на «серьезное изменение алгоритма, используемого на платформе X, которая сегодня предлагает огромное количество политически враждебного, расистского, направленного против ЛГБТ+, гомофобного контента».

Прокуратура Париже рассмотрела жалобы в начале февраля 2025 года, после чего начала расследование. Соцсеть X обвинения отвергала.

В конце января 2026 года Еврокомиссия начала расследование из-за чат-бота Grok, который может создавать сексуализированные изображения на основе фотографий реальных людей. Grok разработан компанией xAI Илона Маска. Незадолго до этого Еврокомиссия оштрафовала соцсеть Х на 120 миллионов евро за нарушение Закона о цифровых услугах, в том числе за «вводящую в заблуждение» синюю галочку. В ответ госсекретарь США Марко Рубио и Федеральная комиссия по связи обвинили регулятор ЕС в нападках на американские компании и в цензуре.