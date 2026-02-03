Всего 48 часов на создание фильма: в Риге пройдет крупный ИИ-фестиваль

Принять участие и побороться не только за материальные призы, но и за место в успешной и востребованной ИИ-комьюнити может каждый. Для этого даже не обязательно находится в Риге - работать можно онлайн.

В жюри фестиваля, кроме самой Нателлы Крапивиной и Фила Ли - также Айгарс Цеплитис - ассистент-профессор, PhD, декан факультета медиа и креативных технологий университета RISEBA и Лига Вейлина - медиа-художница и исследовательница, преподаватель LMA и LKA.

Форматы и жанры контента не ограничены: короткометражные фильмы, экспериментальное видео, аудиовизуальные работы или гибридные проекты, сочетающие изображение, звук, текст и нейросети. Главное - соответствовать заданной теме. В рамках первого фестиваля NO TITLE ею станет “Now” («сейчас»).

Организаторы предлагают участникам зафиксировать не будущее и вымышленные миры, а то, что происходит в данный момент: социальные сдвиги, культурные напряжения, личные и коллективные состояния, которые мы привыкли не замечать или откладывать «на потом».

По окончании фестиваля все завершенные работы будут опубликованы в цифровой антологии NO TITLE с указанием авторства. Отобранные проекты рассматриваются для офлайн-показов в Европе, а также для включения в ежегодный сборник фестиваля. Лучшие работы получают призовую поддержку от партнеров и дополнительное профессиональное внимание со стороны кураторов, фестивалей и международных креативных сообществ.

Организаторы акцентируют - фестиваль планируют как регулярную активность раз в сезон и уже продумали темы для будущих ивентов. Все для того, чтобы способствовать развитию ии-коммьюнити в Латвии и Европе, а также объединяться для создания еще более крупных и амбициозных проектов.

Регистрация на первый NO TITLE открыта на сайте фестиваля, где занято уже больше половины мест : https://notitleai.org/

Напомним, что фильм «The Translator» («Переводчик»), созданный украинским кинорежиссером Филиппом Ли и продюсером Нателлой Крапивиной на базе креативного холдинга Rizz Group в Риге, несколько недель назад вошел в топ-5 лучших AI-фильмов мира по версии Google и был представлен на самом крупном креаторском саммите мира 1 Billion Followers Summit в Дубае.

Пресс-фото