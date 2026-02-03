Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 8. Февраля Завтра: Aldona, Ceslavs
Доступность

Киев и Запад согласовали ответ Москве за нарушение мира: Financial Times 

© Deutsche Welle 3 февраля, 2026 12:44

Важно 0 комментариев

Киев и его партнеры в Европе и США согласовали многоуровневый план, призванный обеспечить соблюдение Россией будущего соглашения о прекращения огня в войне с Украиной, сообщила во вторник, 3 февраля, газета Financial Times со ссылкой на собственные источники.

Повторные нарушения Москвой любого будущего соглашения о перемирии повлекут за собой координированный военный ответ Европы и США, говорится в публикации британского издания. Договоренности об этом были выработаны на обсуждениях с участием украинских, европейских и американских чиновников в Париже в декабре 2025 года и в Киеве в январе 2026 года, рассказали собеседники издания. Эту же тему поднимал на встрече с президентом США Дональдом Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго в декабре 2025 года президент Украины Владимир Зеленский, пишет FT.

Дипломатический и военный ответ на нарушение перемирия

Согласно этому плану, в случае нарушения Россией режима прекращения огня в течение 24 часов последует дипломатическое предупреждение "и любые действия, которые потребуются от украинской армии, чтобы остановить это нарушение".

Если боевые действия продолжатся и после этого, последует вторая фаза плана, предполагающая вмешательство в ситуацию сторонников Киева из так называемой "коалиции желающих", в которую входят ряд членов ЕС, а также Великобритания, Норвегия, Исландия и Турция.

Если же нарушение перемирия перерастет в масштабную атаку, в течение 72 часов после первого нарушения последует координированный военный ответ с участием западных сил, включая армию США, передает Financial Times.

Вопрос о гарантиях безопасности Украине от США

Между тем многие детали соглашения остаются непроясненными, констатируют журналисты. В первую очередь речь идет о том, что гарантии безопасности привязаны к долгосрочному перемирию, рамки которого обозначены еще не полностью.

Ранее Дональд Трамп предложил Владимиру Зеленскому гарантии безопасности для Украины, которые были бы аналогичны тем, что закреплены в статье 5-й Договора о НАТО, и подразумевали коллективный ответ союзников на возможную новую агрессию России. По словам украинского лидера, Трамп предложил эти гарантии на 15 лет, но Украина хотела бы более продолжительного срока в 50 лет.

На прошедшей неделе Зеленский заявил, что соглашение о гарантиях безопасности с США подразумевает увеличение численности украинской армии до 800 тысяч человек, а также обеспечение ее западным вооружением и обучение военнослужащих ВСУ. Как пишет Financial Times, Владимир Зеленский хотел бы подписать такое соглашение с Вашингтоном до 24 февраля 2026 года, когда исполнится ровно четыре года с начала полномасштабного российского вторжения. "Президент Украины полагает, что это может дать Киеву рычаг в переговорах с Москвой и обеспечить долгосрочную поддержку Трампа", - отмечается в статье.

Возможность территориальных уступок

Ранее FT сообщала, что администрация Трампа дала понять Украине, что гарантии безопасности со стороны США зависят от согласия Киева на мирное соглашение, включающее, по всей вероятности, отказ Украины от Донбасса в пользу РФ .

В конце января госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США и Европа достигли консенсуса по гарантиям безопасности для Украины. Нерешенным остается лишь вопрос о территориях на востоке страны, указал тогда Рубио.

Уточнялось, что договоренность подразумевает размещение ограниченного контингента войск, преимущественно британских и французских.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Совсем скоро: Херманис объявил об учреждении новой партии. И рассказал притчу
Важно

Совсем скоро: Херманис объявил об учреждении новой партии. И рассказал притчу

И снова о мошенниках — они повсюду: юристы предупреждают, как избежать поддельных сайтов
Важно

И снова о мошенниках — они повсюду: юристы предупреждают, как избежать поддельных сайтов

«Грёбаная Балтика. Надо было в Париж ехать»: Божена Рынска недовольна латвийской зимой
Важно

«Грёбаная Балтика. Надо было в Париж ехать»: Божена Рынска недовольна латвийской зимой (6)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Совсем скоро: Херманис объявил об учреждении новой партии. И рассказал притчу

Важно 14:23

Важно 0 комментариев

Об этом событии худрук Нового Рижского театра оповестил народ через соцсети.

Об этом событии худрук Нового Рижского театра оповестил народ через соцсети.

Читать
Загрузка

Южнокорейская криптобиржа случайно выплатила клиентам 40 млрд долларов в биткойнах

Важно 13:15

Важно 0 комментариев

Южнокорейская криптовалютная биржа случайно отправила клиентам более 40 млрд долларов в биткойнах, ненадолго сделав их миллионерами.

Южнокорейская криптовалютная биржа случайно отправила клиентам более 40 млрд долларов в биткойнах, ненадолго сделав их миллионерами.

Читать

Рижское самоуправление планирует пожертвовать Украине 100 тысяч евро

Важно 12:13

Важно 0 комментариев

В понедельник, 9 февраля, на 8:30 назначено заседание Рижской думы, где будут решать о предоставлении Украине пожертвования на сумму 100  тысяч евро.

В понедельник, 9 февраля, на 8:30 назначено заседание Рижской думы, где будут решать о предоставлении Украине пожертвования на сумму 100  тысяч евро.

Читать

«Это уже начинает утомлять»: Посол ЛР в НАТО критикует очередной «сценарий захвата Балтии»

Важно 12:08

Важно 0 комментариев

«Сегодня 27 октября 2026 года, вторник, 6:47 утра. В здании федерального правительства Германии в Берлине во всех окнах ярко светится свет. Из Вильнюса, Варшавы и Брюсселя поступают сообщения: на границе с Литвой, страной-членом НАТО и ЕС, сосредоточены российские войска. Ситуация хаотичная, - так начинается статья Бена Латковскиса в «Неаткариге» с описанием очередной военной игры, проведенной в Германии.

«Сегодня 27 октября 2026 года, вторник, 6:47 утра. В здании федерального правительства Германии в Берлине во всех окнах ярко светится свет. Из Вильнюса, Варшавы и Брюсселя поступают сообщения: на границе с Литвой, страной-членом НАТО и ЕС, сосредоточены российские войска. Ситуация хаотичная, - так начинается статья Бена Латковскиса в «Неаткариге» с описанием очередной военной игры, проведенной в Германии.

Читать

Экс-президент: в Латвии предприниматели чувствуют себя грабителями

Выбор редакции 12:00

Выбор редакции 0 комментариев

В цикле дискуссий Latvija 2035 бывший президент Латвии Андрис Берзиньш резко критикует латвийский бюрократический аппарат, подчёркивая, что страна перенасыщена ненужными, лишними системами, препятствующими развитию, сообщает портал Jauns.lv.

В цикле дискуссий Latvija 2035 бывший президент Латвии Андрис Берзиньш резко критикует латвийский бюрократический аппарат, подчёркивая, что страна перенасыщена ненужными, лишними системами, препятствующими развитию, сообщает портал Jauns.lv.

Читать

Удастся ли отстоять? Собрано нужное число подписей против закрытия трёх детсадов в Риге

Важно 11:58

Важно 0 комментариев

На портале Manabalss.lv собрано число подписей, необходимое для передачи в Рижскую думу инициатив против закрытия трех столичных детских садов. 

На портале Manabalss.lv собрано число подписей, необходимое для передачи в Рижскую думу инициатив против закрытия трех столичных детских садов. 

Читать

Оттепель возможна уже 12 февраля, а пока глубина снега в Латвии — до 46 см

Важно 11:44

Важно 0 комментариев

Самый глубокий снег в стране - на юге Латгалии, где толщина снежного покрова достигла 46 см, по сведениям латвийских метеорологов.

Самый глубокий снег в стране - на юге Латгалии, где толщина снежного покрова достигла 46 см, по сведениям латвийских метеорологов.

Читать