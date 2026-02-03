Киев и Запад согласовали ответ Москве за нарушение мира: Financial Times 

Повторные нарушения Москвой любого будущего соглашения о перемирии повлекут за собой координированный военный ответ Европы и США, говорится в публикации британского издания. Договоренности об этом были выработаны на обсуждениях с участием украинских, европейских и американских чиновников в Париже в декабре 2025 года и в Киеве в январе 2026 года, рассказали собеседники издания. Эту же тему поднимал на встрече с президентом США Дональдом Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго в декабре 2025 года президент Украины Владимир Зеленский, пишет FT.

Дипломатический и военный ответ на нарушение перемирия

Согласно этому плану, в случае нарушения Россией режима прекращения огня в течение 24 часов последует дипломатическое предупреждение "и любые действия, которые потребуются от украинской армии, чтобы остановить это нарушение".

Если боевые действия продолжатся и после этого, последует вторая фаза плана, предполагающая вмешательство в ситуацию сторонников Киева из так называемой "коалиции желающих", в которую входят ряд членов ЕС, а также Великобритания, Норвегия, Исландия и Турция.

Если же нарушение перемирия перерастет в масштабную атаку, в течение 72 часов после первого нарушения последует координированный военный ответ с участием западных сил, включая армию США, передает Financial Times.

Вопрос о гарантиях безопасности Украине от США

Между тем многие детали соглашения остаются непроясненными, констатируют журналисты. В первую очередь речь идет о том, что гарантии безопасности привязаны к долгосрочному перемирию, рамки которого обозначены еще не полностью.

Ранее Дональд Трамп предложил Владимиру Зеленскому гарантии безопасности для Украины, которые были бы аналогичны тем, что закреплены в статье 5-й Договора о НАТО, и подразумевали коллективный ответ союзников на возможную новую агрессию России. По словам украинского лидера, Трамп предложил эти гарантии на 15 лет, но Украина хотела бы более продолжительного срока в 50 лет.

На прошедшей неделе Зеленский заявил, что соглашение о гарантиях безопасности с США подразумевает увеличение численности украинской армии до 800 тысяч человек, а также обеспечение ее западным вооружением и обучение военнослужащих ВСУ. Как пишет Financial Times, Владимир Зеленский хотел бы подписать такое соглашение с Вашингтоном до 24 февраля 2026 года, когда исполнится ровно четыре года с начала полномасштабного российского вторжения. "Президент Украины полагает, что это может дать Киеву рычаг в переговорах с Москвой и обеспечить долгосрочную поддержку Трампа", - отмечается в статье.

Возможность территориальных уступок

Ранее FT сообщала, что администрация Трампа дала понять Украине, что гарантии безопасности со стороны США зависят от согласия Киева на мирное соглашение, включающее, по всей вероятности, отказ Украины от Донбасса в пользу РФ .

В конце января госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США и Европа достигли консенсуса по гарантиям безопасности для Украины. Нерешенным остается лишь вопрос о территориях на востоке страны, указал тогда Рубио.

Уточнялось, что договоренность подразумевает размещение ограниченного контингента войск, преимущественно британских и французских.