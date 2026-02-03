Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Этот белковый продукт даёт энергию и снижает давление: диетологи в шоке!

Редакция PRESS 3 февраля, 2026 12:37

Лосось и яйца давно считаются белковыми суперзвёздами завтраков. Они насыщают, дают энергию и снабжают организм важными витаминами, включая витамин D. Но если цель — снизить артериальное давление, один из этих продуктов уверенно выходит вперёд.

Повышенное давление — один из главных факторов риска инсульта, инфаркта, сердечной недостаточности, деменции и болезней почек. И почти у половины взрослых людей эта проблема уже есть.

Эксперты сходятся во мнении: лосось в этом случае работает лучше. Всё дело в омега-3 жирных кислотах — «хороших» жирах, которые помогают сосудам расслабляться и уменьшают воспаление. Именно это и приводит к снижению давления.

Омега-3 содержатся не только в рыбе, но и в орехах, семенах чиа и зелени. Однако жирная рыба остаётся одним из самых концентрированных источников. Оптимальной считается порция около 120–140 граммов лосося — именно такой объём связывают с заметным эффектом для давления.

Яйца при этом не становятся «плохим» вариантом. Кардиологи подчёркивают: сами по себе яйца почти не влияют на уровень давления. Хотя в них есть холестерин, современные исследования показывают, что он не так опасен, как считалось раньше. К тому же яйца содержат мало насыщенных жиров и совсем не содержат трансжиров.

Яйца хорошо насыщают и могут помогать контролировать аппетит — особенно если не жарить их в масле. Но если говорить именно о давлении, то именно лосось чаще оказывается тем самым продуктом, который «делает разницу».

Белок, энергия и здоровье сердца — иногда выбор на тарелке говорит больше любых диет.
 
 
 

Регина Лочмеле вышла из «Согласия»; что дальше?
Регина Лочмеле вышла из «Согласия»; что дальше?

«Грёбаная Балтика. Надо было в Париж ехать»: Божена Рынска недовольна латвийской зимой
«Грёбаная Балтика. Надо было в Париж ехать»: Божена Рынска недовольна латвийской зимой (6)

«Это уже начинает утомлять»: Посол ЛР в НАТО критикует очередной «сценарий захвата Балтии»
«Это уже начинает утомлять»: Посол ЛР в НАТО критикует очередной «сценарий захвата Балтии»

Совсем скоро: Херманис объявил об учреждении новой партии. И рассказал притчу

Об этом событии худрук Нового Рижского театра оповестил народ через соцсети.

Южнокорейская криптобиржа случайно выплатила клиентам 40 млрд долларов в биткойнах

Южнокорейская криптовалютная биржа случайно отправила клиентам более 40 млрд долларов в биткойнах, ненадолго сделав их миллионерами.

Рижское самоуправление планирует пожертвовать Украине 100 тысяч евро

В понедельник, 9 февраля, на 8:30 назначено заседание Рижской думы, где будут решать о предоставлении Украине пожертвования на сумму 100  тысяч евро.

«Это уже начинает утомлять»: Посол ЛР в НАТО критикует очередной «сценарий захвата Балтии»

«Сегодня 27 октября 2026 года, вторник, 6:47 утра. В здании федерального правительства Германии в Берлине во всех окнах ярко светится свет. Из Вильнюса, Варшавы и Брюсселя поступают сообщения: на границе с Литвой, страной-членом НАТО и ЕС, сосредоточены российские войска. Ситуация хаотичная, - так начинается статья Бена Латковскиса в «Неаткариге» с описанием очередной военной игры, проведенной в Германии.

Экс-президент: в Латвии предприниматели чувствуют себя грабителями

В цикле дискуссий Latvija 2035 бывший президент Латвии Андрис Берзиньш резко критикует латвийский бюрократический аппарат, подчёркивая, что страна перенасыщена ненужными, лишними системами, препятствующими развитию, сообщает портал Jauns.lv.

Удастся ли отстоять? Собрано нужное число подписей против закрытия трёх детсадов в Риге

На портале Manabalss.lv собрано число подписей, необходимое для передачи в Рижскую думу инициатив против закрытия трех столичных детских садов. 

Оттепель возможна уже 12 февраля, а пока глубина снега в Латвии — до 46 см

Самый глубокий снег в стране - на юге Латгалии, где толщина снежного покрова достигла 46 см, по сведениям латвийских метеорологов.

