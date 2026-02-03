Этот белковый продукт даёт энергию и снижает давление: диетологи в шоке!

Повышенное давление — один из главных факторов риска инсульта, инфаркта, сердечной недостаточности, деменции и болезней почек. И почти у половины взрослых людей эта проблема уже есть.

Эксперты сходятся во мнении: лосось в этом случае работает лучше. Всё дело в омега-3 жирных кислотах — «хороших» жирах, которые помогают сосудам расслабляться и уменьшают воспаление. Именно это и приводит к снижению давления.

Омега-3 содержатся не только в рыбе, но и в орехах, семенах чиа и зелени. Однако жирная рыба остаётся одним из самых концентрированных источников. Оптимальной считается порция около 120–140 граммов лосося — именно такой объём связывают с заметным эффектом для давления.

Яйца при этом не становятся «плохим» вариантом. Кардиологи подчёркивают: сами по себе яйца почти не влияют на уровень давления. Хотя в них есть холестерин, современные исследования показывают, что он не так опасен, как считалось раньше. К тому же яйца содержат мало насыщенных жиров и совсем не содержат трансжиров.

Яйца хорошо насыщают и могут помогать контролировать аппетит — особенно если не жарить их в масле. Но если говорить именно о давлении, то именно лосось чаще оказывается тем самым продуктом, который «делает разницу».

Белок, энергия и здоровье сердца — иногда выбор на тарелке говорит больше любых диет.






