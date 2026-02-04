Февраль идёт на рекорд. Уже в воскресенье до -25 градусов

В ночь на четверг, 5 февраля, местами в восточных районах температура воздуха может опуститься до -24 градусов. Днём, начиная с юга, небо затянется облаками, во многих районах ожидается небольшой снег. Температура повысится до -7..-12 градусов.

В пятницу и субботу воздух прогреется до -3..-8 градусов. Во многих районах будет идти снег, ветер восточный, от слабого до умеренного. Наибольшее количество осадков прогнозируется в Латгалии, где снежный покров может увеличиться примерно на десять сантиметров.

Согласно текущим прогнозам, в воскресенье утром в большей части территории температура вновь понизится до -13..-18 градусов. В первой половине следующей недели, особенно в восточных регионах, снова возможны морозы до -20..-25 градусов.

По данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, следующая неделя ожидается на 6-7 градусов холоднее климатической нормы. В конце февраля и в марте температура воздуха может приблизиться к норме, то есть к среднему показателю за 1991-2020 годы.

Текущий месяц может стать самым холодным февралем с 2018 или 2012 года, а зима в целом - самой холодной за последние 13 или 15 лет.

Ранее сообщалось, что прошедший январь оказался самым холодным с 2010 года и вторым по холодности после рекордного января 1987 года. При этом январь текущего года стал лишь пятнадцатым по холодности за весь период наблюдений, который длится уже 102 года.