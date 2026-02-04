Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Дети не родились — садики и школы закрылись. Мэр Риги уже предупредил об их сокращении (2)

Редакция PRESS 4 февраля, 2026 15:23

Новости Латвии 2 комментариев

Из-за изменения численности воспитанников и учащихся в столице предстоит закрытие нескольких дошкольных образовательных учреждений и школ. Об этом в среду в интервью программе LTV «Rīta panorāma» заявил мэр Риги Виестурс Клейнбергс.

Конкретные образовательные учреждения, которые могут быть закрыты, мэр не назвал. По его словам, к концу текущей недели станут понятны основные контуры предстоящих изменений, а окончательное решение может быть принято в течение двух недель.

Клейнбергс отметил, что в городе сложилась неравномерная ситуация с обеспеченностью местами в детских садах. В одних микрорайонах ощущается их дефицит, тогда как в других наполняемость учреждений составляет лишь 50-60 процентов от предусмотренной мощности.

По словам мэра, при закрытии образовательного учреждения и необходимости перевода ребёнка власти обязуются обеспечить в новом месте условия не хуже, а при возможности и лучше, чем в закрываемом детском саду или школе.

