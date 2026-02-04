Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Почему после теплого декабря пришли сильные морозы? Профессор объясняет роль полярного вихря

Редакция PRESS 4 февраля, 2026 10:19

LETA

Январь 2026 года оказался одним из самых холодных за последние 25 лет. Средняя температура воздуха опустилась до -7,8 °C, холоднее было лишь в 2010 году. При этом декабрь перед этим стал аномально теплым и занял шестое–седьмое место среди самых теплых декабрей за весь период наблюдений.

Резкие температурные перепады в начале года наблюдались и в других регионах Северного полушария, включая Северную Америку, где они привели к масштабным снежным бурям. Это вновь поставило вопрос о том, как экстремальные морозы соотносятся с общей картиной глобального потепления.

Профессор физики климата Велле Толль из Тартуского университета объясняет, что причиной январских морозов стало ослабление полярного вихря. В обычных условиях он удерживает холодные воздушные массы над Арктикой, однако при его ослаблении арктический воздух получает возможность распространяться на более низкие широты.

По словам ученого, подобные эпизоды относятся к естественной климатической изменчивости. В каждом десятилетии бывают годы с резкими похолоданиями, и нынешняя зима — один из таких случаев. При этом локальные морозы не опровергают глобальное потепление: климатическая система сбалансирована, и если в одном регионе холодно, в другом часто бывает теплее нормы.

Толль отмечает, что в глобальном масштабе последний год оказался примерно на 1,5 °C теплее доиндустриального уровня. Пока в Европе и Америке фиксировались морозы, в отдельных районах Гренландии температура превышала норму на 10–20 градусов.

Зимой атмосферная циркуляция по-прежнему определяется чередованием циклонов и антициклонов. Столкновение холодных сухих и теплых влажных воздушных масс приводит к сильным осадкам и штормам. Эти же физические механизмы лежат в основе как европейских снегопадов, так и так называемых «бомбовых циклонов», наблюдавшихся в США.

Климатические модели и данные наблюдений показывают, что в будущем холодные волны сохранятся, но будут происходить реже и станут менее продолжительными. Одновременно будут усиливаться волны жары и интенсивные осадки. Снежный покров по сравнению с первой половиной прошлого века уже сейчас держится на одну–четыре недели меньше в зависимости от региона.

Ученый подчеркивает, что даже при общем потеплении зима полностью не исчезнет. Морозы будут возвращаться, и инфраструктура должна оставаться готовой к периодам очень холодной погоды, пусть и более редким.

Главные новости

Важно

Важно

Важно

Важно 15:01

Во вторник, 10 февраля, депутаты из  комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции посетят Ильгюциемскую женскую тюрьму, о чём свидетельствует повестка дня работы комиссии.

Важно 14:23

Об этом событии худрук Нового Рижского театра оповестил народ через соцсети.

Санкции Трампа против России так и не заработали. Может ли Запад усилить давление без США?

Мир 0 комментариев

Президент Дональд Трамп за год своего второго срока так и не ввел ни одной действенной санкции против России за вторжение в Украину. Он сделал два замаха на рубль, но оба удара оказались на копейку. Нефтяные доходы России сократились, но совсем по другим причинам, отмечают эксперты. Они убеждены, что Трамп так и не решится надавить на Владимира Путина, однако и без США есть кому это сделать.

Южнокорейская криптобиржа случайно выплатила клиентам 40 млрд долларов в биткойнах

Важно 0 комментариев

Южнокорейская криптовалютная биржа случайно отправила клиентам более 40 млрд долларов в биткойнах, ненадолго сделав их миллионерами.

Рижское самоуправление планирует пожертвовать Украине 100 тысяч евро

Важно 0 комментариев

В понедельник, 9 февраля, на 8:30 назначено заседание Рижской думы, где будут решать о предоставлении Украине пожертвования на сумму 100  тысяч евро.

«Это уже начинает утомлять»: Посол ЛР в НАТО критикует очередной «сценарий захвата Балтии»

Важно 0 комментариев

«Сегодня 27 октября 2026 года, вторник, 6:47 утра. В здании федерального правительства Германии в Берлине во всех окнах ярко светится свет. Из Вильнюса, Варшавы и Брюсселя поступают сообщения: на границе с Литвой, страной-членом НАТО и ЕС, сосредоточены российские войска. Ситуация хаотичная, - так начинается статья Бена Латковскиса в «Неаткариге» с описанием очередной военной игры, проведенной в Германии.

Экс-президент: в Латвии предприниматели чувствуют себя грабителями

Выбор редакции 0 комментариев

В цикле дискуссий Latvija 2035 бывший президент Латвии Андрис Берзиньш резко критикует латвийский бюрократический аппарат, подчёркивая, что страна перенасыщена ненужными, лишними системами, препятствующими развитию, сообщает портал Jauns.lv.

