Почему после теплого декабря пришли сильные морозы? Профессор объясняет роль полярного вихря

Резкие температурные перепады в начале года наблюдались и в других регионах Северного полушария, включая Северную Америку, где они привели к масштабным снежным бурям. Это вновь поставило вопрос о том, как экстремальные морозы соотносятся с общей картиной глобального потепления.

Профессор физики климата Велле Толль из Тартуского университета объясняет, что причиной январских морозов стало ослабление полярного вихря. В обычных условиях он удерживает холодные воздушные массы над Арктикой, однако при его ослаблении арктический воздух получает возможность распространяться на более низкие широты.

По словам ученого, подобные эпизоды относятся к естественной климатической изменчивости. В каждом десятилетии бывают годы с резкими похолоданиями, и нынешняя зима — один из таких случаев. При этом локальные морозы не опровергают глобальное потепление: климатическая система сбалансирована, и если в одном регионе холодно, в другом часто бывает теплее нормы.

Толль отмечает, что в глобальном масштабе последний год оказался примерно на 1,5 °C теплее доиндустриального уровня. Пока в Европе и Америке фиксировались морозы, в отдельных районах Гренландии температура превышала норму на 10–20 градусов.

Зимой атмосферная циркуляция по-прежнему определяется чередованием циклонов и антициклонов. Столкновение холодных сухих и теплых влажных воздушных масс приводит к сильным осадкам и штормам. Эти же физические механизмы лежат в основе как европейских снегопадов, так и так называемых «бомбовых циклонов», наблюдавшихся в США.

Климатические модели и данные наблюдений показывают, что в будущем холодные волны сохранятся, но будут происходить реже и станут менее продолжительными. Одновременно будут усиливаться волны жары и интенсивные осадки. Снежный покров по сравнению с первой половиной прошлого века уже сейчас держится на одну–четыре недели меньше в зависимости от региона.

Ученый подчеркивает, что даже при общем потеплении зима полностью не исчезнет. Морозы будут возвращаться, и инфраструктура должна оставаться готовой к периодам очень холодной погоды, пусть и более редким.