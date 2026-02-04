Интернет объявил войну гормону стресса: врачи говорят, всё не так просто!

Но врачи смотрят на эту панику куда спокойнее.
Кортизол вообще-то нужен, чтобы человек нормально жил. Его вырабатывают надпочечники, и он помогает организму справляться со стрессом, регулирует иммунитет, давление, обмен веществ и воспалительные процессы.
Причём гормон ведёт себя очень подвижно. Утром его больше - чтобы человек проснулся. К вечеру меньше - чтобы тело готовилось ко сну. Во время болезни или сильных переживаний уровень тоже может расти. Это нормальная реакция организма.
«Наш уровень кортизола регулируется буквально каждую минуту. Он очень чувствителен», - объясняет эндокринолог Роберто Сальватори из Университета Джонса Хопкинса.
Серьёзные болезни, напрямую связанные с кортизолом, встречаются редко. При слишком низком уровне врачи подозревают надпочечниковую недостаточность или болезнь Аддисона. Если гормона слишком много - речь может идти о синдроме Кушинга, иногда связанном с опухолями.
Главная сложность в том, что симптомы легко перепутать с обычной усталостью, стрессом или другими проблемами со здоровьем. Поэтому диагноз ставят не по одному анализу, а после серии проверок.
Кортизол можно измерить по крови, слюне или моче. Но специалисты предупреждают: случайный тест часто только пугает и почти ничего не объясняет.
Отдельная тема - популярные добавки, которые обещают «снизить гормон стресса». Чаще всего рекламируют ашваганду или магний. Однако врачи подчёркивают - доказанных безрецептурных средств не существует, а сами добавки могут оказаться небезопасными.
В итоге рекомендации звучат удивительно просто: нормально спать, больше двигаться, следить за питанием и при необходимости обращаться к специалисту.