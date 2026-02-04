Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Интернет объявил войну гормону стресса: врачи говорят, всё не так просто!

Редакция PRESS 4 февраля, 2026 11:22

Азбука здоровья 0 комментариев

Если верить соцсетям, кортизол уже записали в главные враги человечества. Не спишь ночью? Он виноват. Лицо припухло? Снова он. Живот появился? Ну конечно, гормон стресса.

Но врачи смотрят на эту панику куда спокойнее.

Кортизол вообще-то нужен, чтобы человек нормально жил. Его вырабатывают надпочечники, и он помогает организму справляться со стрессом, регулирует иммунитет, давление, обмен веществ и воспалительные процессы.

Причём гормон ведёт себя очень подвижно. Утром его больше - чтобы человек проснулся. К вечеру меньше - чтобы тело готовилось ко сну. Во время болезни или сильных переживаний уровень тоже может расти. Это нормальная реакция организма.

«Наш уровень кортизола регулируется буквально каждую минуту. Он очень чувствителен», - объясняет эндокринолог Роберто Сальватори из Университета Джонса Хопкинса.

Серьёзные болезни, напрямую связанные с кортизолом, встречаются редко. При слишком низком уровне врачи подозревают надпочечниковую недостаточность или болезнь Аддисона. Если гормона слишком много - речь может идти о синдроме Кушинга, иногда связанном с опухолями.

Главная сложность в том, что симптомы легко перепутать с обычной усталостью, стрессом или другими проблемами со здоровьем. Поэтому диагноз ставят не по одному анализу, а после серии проверок.

Кортизол можно измерить по крови, слюне или моче. Но специалисты предупреждают: случайный тест часто только пугает и почти ничего не объясняет.

Отдельная тема - популярные добавки, которые обещают «снизить гормон стресса». Чаще всего рекламируют ашваганду или магний. Однако врачи подчёркивают - доказанных безрецептурных средств не существует, а сами добавки могут оказаться небезопасными.

В итоге рекомендации звучат удивительно просто: нормально спать, больше двигаться, следить за питанием и при необходимости обращаться к специалисту.

И снова о мошенниках — они повсюду: юристы предупреждают, как избежать поддельных сайтов

Регина Лочмеле вышла из «Согласия»; что дальше?

Совсем скоро: Херманис объявил об учреждении новой партии. И рассказал притчу

Совсем скоро: Херманис объявил об учреждении новой партии. И рассказал притчу

Об этом событии худрук Нового Рижского театра оповестил народ через соцсети.

Об этом событии худрук Нового Рижского театра оповестил народ через соцсети.

Южнокорейская криптобиржа случайно выплатила клиентам 40 млрд долларов в биткойнах

Южнокорейская криптовалютная биржа случайно отправила клиентам более 40 млрд долларов в биткойнах, ненадолго сделав их миллионерами.

Южнокорейская криптовалютная биржа случайно отправила клиентам более 40 млрд долларов в биткойнах, ненадолго сделав их миллионерами.

Рижское самоуправление планирует пожертвовать Украине 100 тысяч евро

В понедельник, 9 февраля, на 8:30 назначено заседание Рижской думы, где будут решать о предоставлении Украине пожертвования на сумму 100  тысяч евро.

В понедельник, 9 февраля, на 8:30 назначено заседание Рижской думы, где будут решать о предоставлении Украине пожертвования на сумму 100  тысяч евро.

«Это уже начинает утомлять»: Посол ЛР в НАТО критикует очередной «сценарий захвата Балтии»

«Сегодня 27 октября 2026 года, вторник, 6:47 утра. В здании федерального правительства Германии в Берлине во всех окнах ярко светится свет. Из Вильнюса, Варшавы и Брюсселя поступают сообщения: на границе с Литвой, страной-членом НАТО и ЕС, сосредоточены российские войска. Ситуация хаотичная, - так начинается статья Бена Латковскиса в «Неаткариге» с описанием очередной военной игры, проведенной в Германии.

«Сегодня 27 октября 2026 года, вторник, 6:47 утра. В здании федерального правительства Германии в Берлине во всех окнах ярко светится свет. Из Вильнюса, Варшавы и Брюсселя поступают сообщения: на границе с Литвой, страной-членом НАТО и ЕС, сосредоточены российские войска. Ситуация хаотичная, - так начинается статья Бена Латковскиса в «Неаткариге» с описанием очередной военной игры, проведенной в Германии.

Экс-президент: в Латвии предприниматели чувствуют себя грабителями

В цикле дискуссий Latvija 2035 бывший президент Латвии Андрис Берзиньш резко критикует латвийский бюрократический аппарат, подчёркивая, что страна перенасыщена ненужными, лишними системами, препятствующими развитию, сообщает портал Jauns.lv.

В цикле дискуссий Latvija 2035 бывший президент Латвии Андрис Берзиньш резко критикует латвийский бюрократический аппарат, подчёркивая, что страна перенасыщена ненужными, лишними системами, препятствующими развитию, сообщает портал Jauns.lv.

Удастся ли отстоять? Собрано нужное число подписей против закрытия трёх детсадов в Риге

На портале Manabalss.lv собрано число подписей, необходимое для передачи в Рижскую думу инициатив против закрытия трех столичных детских садов. 

На портале Manabalss.lv собрано число подписей, необходимое для передачи в Рижскую думу инициатив против закрытия трех столичных детских садов. 

Оттепель возможна уже 12 февраля, а пока глубина снега в Латвии — до 46 см

Самый глубокий снег в стране - на юге Латгалии, где толщина снежного покрова достигла 46 см, по сведениям латвийских метеорологов.

Самый глубокий снег в стране - на юге Латгалии, где толщина снежного покрова достигла 46 см, по сведениям латвийских метеорологов.

