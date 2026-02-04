Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Шведы совсем озверели: кидают гранаты в центре Копенгагена. Или погодите… это не совсем шведы?

Euronews 4 февраля, 2026 11:53

Мир 0 комментариев

Во вторник двое граждан Швеции были приговорены к тюремному заключению за то, что бросили гранаты в посольство Израиля в Дании в октябре 2024 года. Суд Копенгагена приговорил 18-летнего подростка к 12 годам тюрьмы, а 21-летнего - к 14 годам, признав их виновными в терроризме и покушении на убийство в ходе инцидента, сообщает Евроньюз.

Суд также постановил, что пара, которой на тот момент было 16 и 18 лет, планировала нападение вместе с одним или несколькими неустановленными сообщниками из преступной сети в Швеции. Ранним утром 2 октября 2024 года пара бросила две ручные гранаты в сторону посольства Израиля в датской столице. Устройства не достигли цели, а сдетонировали на террасе жилого дома неподалеку. Никто не пострадал.

Первое ощущение от этой новости - ну вот, вернулись времена викингов, когда шведы и датчане развлекались грабительскими походами друг на друга, а также на остальную часть Европы. Но насторожило, что Евроньюз постеснялся упоминать имена задержанных. Пришлось обратиться за этой информацией к датской\шведской прессе - и что же выяснилось. Ну да, это оказались не Эрик Рыжий и Харальд Вилобородый. 21-летнего осужденного зовут Эясу Хаджам Семена, имя характерное для выходцев из Эфиопии и Эритреи. Имя второго не называется, но тоже явно не Свен Петерсон.  

"Преступная сеть действовала как вооруженное крыло ближневосточной террористической организации в Дании, где израильское посольство было назначено целью нападения", - говорится в заявлении прокурора Сорена Харбо.

Швеция уже много лет борется с бандитизмом. Преступные сообщества и наркокартели часто вербуют подростков в бедных иммигрантских кварталах для совершения нападений. Столкновения двух главных банд - сети "Фокстрот" и ее противника "Румбы" - приводят к жертвам.

Вы спросите, а причем тут израильское посольство? Оба мужчины признались в том, что бросили гранаты, но заявили, что сделали это за деньги, и отрицали наличие идеологической мотивации для нападения на израильское учреждение. Как говорится, ничего личного, только бизнес. 

В мае 2024 года шведские спецслужбы заявили, что Иран вербует членов шведских банд для совершения "актов насилия" против Израиля. Хотя Тегеран опроверг это заявление, но реальность, данная нам в ощущениях, говорит, что такими темпами Швеция скоро превратится в европейский Ливан. А там и до скандинавского сектора Газа рукой будет подать. 

 

Во вторник, 10 февраля, депутаты из  комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции посетят Ильгюциемскую женскую тюрьму, о чём свидетельствует повестка дня работы комиссии.

Об этом событии худрук Нового Рижского театра оповестил народ через соцсети.

Президент Дональд Трамп за год своего второго срока так и не ввел ни одной действенной санкции против России за вторжение в Украину. Он сделал два замаха на рубль, но оба удара оказались на копейку. Нефтяные доходы России сократились, но совсем по другим причинам, отмечают эксперты. Они убеждены, что Трамп так и не решится надавить на Владимира Путина, однако и без США есть кому это сделать.

Южнокорейская криптовалютная биржа случайно отправила клиентам более 40 млрд долларов в биткойнах, ненадолго сделав их миллионерами.

В понедельник, 9 февраля, на 8:30 назначено заседание Рижской думы, где будут решать о предоставлении Украине пожертвования на сумму 100  тысяч евро.

«Сегодня 27 октября 2026 года, вторник, 6:47 утра. В здании федерального правительства Германии в Берлине во всех окнах ярко светится свет. Из Вильнюса, Варшавы и Брюсселя поступают сообщения: на границе с Литвой, страной-членом НАТО и ЕС, сосредоточены российские войска. Ситуация хаотичная, - так начинается статья Бена Латковскиса в «Неаткариге» с описанием очередной военной игры, проведенной в Германии.

В цикле дискуссий Latvija 2035 бывший президент Латвии Андрис Берзиньш резко критикует латвийский бюрократический аппарат, подчёркивая, что страна перенасыщена ненужными, лишними системами, препятствующими развитию, сообщает портал Jauns.lv.

