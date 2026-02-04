Шведы совсем озверели: кидают гранаты в центре Копенгагена. Или погодите… это не совсем шведы?

Суд также постановил, что пара, которой на тот момент было 16 и 18 лет, планировала нападение вместе с одним или несколькими неустановленными сообщниками из преступной сети в Швеции. Ранним утром 2 октября 2024 года пара бросила две ручные гранаты в сторону посольства Израиля в датской столице. Устройства не достигли цели, а сдетонировали на террасе жилого дома неподалеку. Никто не пострадал.

Первое ощущение от этой новости - ну вот, вернулись времена викингов, когда шведы и датчане развлекались грабительскими походами друг на друга, а также на остальную часть Европы. Но насторожило, что Евроньюз постеснялся упоминать имена задержанных. Пришлось обратиться за этой информацией к датской\шведской прессе - и что же выяснилось. Ну да, это оказались не Эрик Рыжий и Харальд Вилобородый. 21-летнего осужденного зовут Эясу Хаджам Семена, имя характерное для выходцев из Эфиопии и Эритреи. Имя второго не называется, но тоже явно не Свен Петерсон.

"Преступная сеть действовала как вооруженное крыло ближневосточной террористической организации в Дании, где израильское посольство было назначено целью нападения", - говорится в заявлении прокурора Сорена Харбо.

Швеция уже много лет борется с бандитизмом. Преступные сообщества и наркокартели часто вербуют подростков в бедных иммигрантских кварталах для совершения нападений. Столкновения двух главных банд - сети "Фокстрот" и ее противника "Румбы" - приводят к жертвам.

Вы спросите, а причем тут израильское посольство? Оба мужчины признались в том, что бросили гранаты, но заявили, что сделали это за деньги, и отрицали наличие идеологической мотивации для нападения на израильское учреждение. Как говорится, ничего личного, только бизнес.

В мае 2024 года шведские спецслужбы заявили, что Иран вербует членов шведских банд для совершения "актов насилия" против Израиля. Хотя Тегеран опроверг это заявление, но реальность, данная нам в ощущениях, говорит, что такими темпами Швеция скоро превратится в европейский Ливан. А там и до скандинавского сектора Газа рукой будет подать.