Готовьтесь к электрошоку! Холодная погода взвинтила цены на электроэнергию (1)

Редакция PRESS 4 февраля, 2026 13:47

Новости Латвии 1 комментариев

В январе 2026 года средняя цена электроэнергии в торговой зоне достигла 153,51 евро за мегаватт-час, что на 83 процента выше показателя декабря. Об этом говорится в обзоре рынка, подготовленном оператором системы передачи Augstsprieguma tīkls.

В целом по Балтийскому региону средняя цена выросла на 91 процент по сравнению с предыдущим месяцем и составила 153,51 евро за мегаватт-час. В Эстонии рост оказался еще выше - на 110 процентов до 154,51 евро, в Литве цена увеличилась на 82 процента до 152,53 евро.

Заметное подорожание зафиксировано и в смежных торговых зонах. В Финляндии средняя цена выросла на 227 процентов и достигла 117,32 евро за мегаватт-час. В четвертой торговой зоне Швеции рост составил 78 процентов до 105,69 евро, а в Польше - 23 процента до 143,28 евро.

По оценке оператора, ключевой причиной резкого роста цен стали низкие температуры. Морозы привели к увеличению потребления, и для покрытия всего спроса рынок был вынужден задействовать более дорогие источники генерации. При этом ситуация с обеспеченностью мощностями как в Балтийском регионе, так и в смежных зонах оставалась стабильной.

Импорт электроэнергии в Балтийские страны в январе сократился на 13,3 процента по сравнению с декабрем. Поставки из Польши при этом выросли на 231,7 процента, тогда как импорт из Швеции снизился на 7,1 процента, а из Финляндии - на 21,9 процента.

Отмечается, что изменения биржевых цен напрямую затрагивают только тех потребителей, которые выбрали торговые продукты, привязанные к рыночным котировкам.

