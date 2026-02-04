Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
За месяц задержано 11 полицейских: Pietiek рассказал их истории

4 февраля, 2026

"Я хочу рассказать о том, что произошло в январе, когда Бюро внутренней безопасности (IDB), проведя ряд процессуальных действий, задержало в общей сложности 11 сотрудников полиции. Об этом молчат социальные сети, молчат так называемые традиционные СМИ, молчит и руководство Государственной полиции, - пишет анонимный автор Pietiek.com.

Первым, кто был задержан за разглашение информации, не связанной с государственной тайной, был старший инспектор Главного управления уголовной полиции Государственной полиции Дмитрий Шостак. Этот сотрудник полиции, кстати, был одним из тех, кто год назад активно участвовал в задержании Лато Лапса.

Через несколько дней IDB задержала еще четырех полицейских из участка в Екабпилсе. Суть дела – инспектор криминальной полиции Екабпилса, находясь в состоянии алкогольного опьянения, стал виновником дорожно-транспортного происшествия, и, поскольку он был братом начальника полиции Екабпилса, дело хотели замять. Прибыв на место происшествия, две полицейские, реагировавшие на вызов, приняли решение совершить служебное преступление, прикрыв своего коллегу и подделав служебные документы. IDB успешно раскрыла это преступление и задержала четырех человек.

Также в январе IDB задержала еще шестерых сотрудников полиции из 5-го бюро Управления уголовной полиции Управления Государственной полиции Рижского региона за злоупотребление служебным положением.

В результате в январе IDB задержала в общей сложности 11 сотрудников полиции. О чем это свидетельствует? Среди прочего – о том, что в руководстве полиции есть люди, которые совершенно не умеют и не знают, как управлять коллективом, и делают все возможное, чтобы последний нормальный полицейский покинул службу".

«Это уже начинает утомлять»: Посол ЛР в НАТО критикует очередной «сценарий захвата Балтии»

На следующей неделе депутаты Сейма отправятся в тюрьму. Правда, на время и не все

И снова о мошенниках — они повсюду: юристы предупреждают, как избежать поддельных сайтов

Во вторник, 10 февраля, депутаты из  комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции посетят Ильгюциемскую женскую тюрьму, о чём свидетельствует повестка дня работы комиссии.

Загрузка

Об этом событии худрук Нового Рижского театра оповестил народ через соцсети.

Санкции Трампа против России так и не заработали. Может ли Запад усилить давление без США?

Президент Дональд Трамп за год своего второго срока так и не ввел ни одной действенной санкции против России за вторжение в Украину. Он сделал два замаха на рубль, но оба удара оказались на копейку. Нефтяные доходы России сократились, но совсем по другим причинам, отмечают эксперты. Они убеждены, что Трамп так и не решится надавить на Владимира Путина, однако и без США есть кому это сделать.

Южнокорейская криптовалютная биржа случайно отправила клиентам более 40 млрд долларов в биткойнах, ненадолго сделав их миллионерами.

В понедельник, 9 февраля, на 8:30 назначено заседание Рижской думы, где будут решать о предоставлении Украине пожертвования на сумму 100  тысяч евро.

«Сегодня 27 октября 2026 года, вторник, 6:47 утра. В здании федерального правительства Германии в Берлине во всех окнах ярко светится свет. Из Вильнюса, Варшавы и Брюсселя поступают сообщения: на границе с Литвой, страной-членом НАТО и ЕС, сосредоточены российские войска. Ситуация хаотичная, - так начинается статья Бена Латковскиса в «Неаткариге» с описанием очередной военной игры, проведенной в Германии.

В цикле дискуссий Latvija 2035 бывший президент Латвии Андрис Берзиньш резко критикует латвийский бюрократический аппарат, подчёркивая, что страна перенасыщена ненужными, лишними системами, препятствующими развитию, сообщает портал Jauns.lv.

