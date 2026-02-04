За месяц задержано 11 полицейских: Pietiek рассказал их истории

Первым, кто был задержан за разглашение информации, не связанной с государственной тайной, был старший инспектор Главного управления уголовной полиции Государственной полиции Дмитрий Шостак. Этот сотрудник полиции, кстати, был одним из тех, кто год назад активно участвовал в задержании Лато Лапса.

Через несколько дней IDB задержала еще четырех полицейских из участка в Екабпилсе. Суть дела – инспектор криминальной полиции Екабпилса, находясь в состоянии алкогольного опьянения, стал виновником дорожно-транспортного происшествия, и, поскольку он был братом начальника полиции Екабпилса, дело хотели замять. Прибыв на место происшествия, две полицейские, реагировавшие на вызов, приняли решение совершить служебное преступление, прикрыв своего коллегу и подделав служебные документы. IDB успешно раскрыла это преступление и задержала четырех человек.

Также в январе IDB задержала еще шестерых сотрудников полиции из 5-го бюро Управления уголовной полиции Управления Государственной полиции Рижского региона за злоупотребление служебным положением.

В результате в январе IDB задержала в общей сложности 11 сотрудников полиции. О чем это свидетельствует? Среди прочего – о том, что в руководстве полиции есть люди, которые совершенно не умеют и не знают, как управлять коллективом, и делают все возможное, чтобы последний нормальный полицейский покинул службу".