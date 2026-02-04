По делу Rail Baltica уже допросили более 60 человек

В настоящее время бюро продолжает досудебное расследование. Пока не уточняется, предоставлено ли кому-либо в рамках процесса право на защиту.

В ведомстве отмечают, что с учетом масштаба проекта проводится юридическая оценка материалов, полученных в ходе расследования. Параллельно продолжается запрос дополнительной информации у вовлеченных институций, необходимой для дальнейшего хода дела.

Также подчеркивается, что сроки расследования зависят от сотрудничества сторон, в том числе от оперативности предоставления информации различными учреждениями.

Расследование ведется в тесном взаимодействии с надзирающим прокурором. Между институциями регулярно проходят рабочие встречи, на которых обсуждается прогресс следствия и дальнейшие действия.

В декабре 2024 года по итогам проверки Генеральная прокуратура начала уголовный процесс по факту возможных незаконных действий должностных лиц, отвечавших за реализацию проекта Rail Baltica.

Производство начато по подозрению в том, что государственные должностные лица могли причинить государственному бюджету ущерб в крупном размере в связи со строительством инфраструктурных объектов проекта. В начале 2025 года тогдашний генеральный прокурор Юрис Стуканс в эфире Латвийского телевидения сообщил, что в рамках дела оцениваются и действия политиков.

Уголовный процесс возбужден по статье Уголовного закона, предусматривающей ответственность за преступные деяния в сфере служебной деятельности государственных институций.

Проект Rail Baltica предусматривает строительство железнодорожной линии европейского стандарта от Таллина до границы Литвы и Польши с целью соединения стран Балтии с остальной Европой. Планируется создать линию протяженностью 870 километров с шириной колеи 1435 миллиметров и максимальной скоростью поездов до 240 километров в час.