Эстония задержала контейнеровоз с российским экипажем (1)

4 февраля, 2026 13:11

Власти Эстонии задержали у острова Найссаар во внутренних водах страны контейнеровоз Baltic Spirit под флагом Багамских островов с российским экипажем на борту. Судно следовало из Эквадора в Санкт-Петербург и может быть вовлечено в контрабанду, сообщила во вторник, 3 февраля, эстонская телерадиокомпания ERR.

По ее данным, контейнеровоз был задержан ранее в тот же день для таможенного контроля в ходе совместной операции Военно-морских сил Эстонии, следственного отдела Налогово-таможенного департамента (НТД) и полиции. Операция, в которой участвовали более 50 человек из разных ведомств, прошла спокойно. Экипаж при этом не оказывал сопротивления и проявлял готовность к сотрудничеству.

Таможенники проводят первичную проверку, 188-метровое грузовое судно находится на якорной стоянке и будет отправлено в порт для более тщательной проверки, указывает ERR. "Надо учитывать, что это немаленькое судно, на котором находится большое количество контейнеров, каждый из которых нужно проверить. Так что работа продолжается", - цитирует медиакомпания слова руководителя полицейского спецназа K-komando Марека Ааса.

Контейнеровоз прибыл в воды Эстонии для заправки топливом. По данным ВМС Эстонии, он не входит в состав российского "теневого флота" и не находится под санкциями Европейского Союза. В экипаж входят 23 человека, все они - граждане РФ. Как долго продлится разбирательство, пока неясно.

 

«Это уже начинает утомлять»: Посол ЛР в НАТО критикует очередной «сценарий захвата Балтии»
«Это уже начинает утомлять»: Посол ЛР в НАТО критикует очередной «сценарий захвата Балтии»

И снова о мошенниках — они повсюду: юристы предупреждают, как избежать поддельных сайтов
И снова о мошенниках — они повсюду: юристы предупреждают, как избежать поддельных сайтов

Регина Лочмеле вышла из «Согласия»; что дальше?
Регина Лочмеле вышла из «Согласия»; что дальше?

Совсем скоро: Херманис объявил об учреждении новой партии. И рассказал притчу (1)

Об этом событии худрук Нового Рижского театра оповестил народ через соцсети.

Южнокорейская криптобиржа случайно выплатила клиентам 40 млрд долларов в биткойнах (1)

Южнокорейская криптовалютная биржа случайно отправила клиентам более 40 млрд долларов в биткойнах, ненадолго сделав их миллионерами.

Рижское самоуправление планирует пожертвовать Украине 100 тысяч евро (1)

В понедельник, 9 февраля, на 8:30 назначено заседание Рижской думы, где будут решать о предоставлении Украине пожертвования на сумму 100  тысяч евро.

«Это уже начинает утомлять»: Посол ЛР в НАТО критикует очередной «сценарий захвата Балтии» (1)

«Сегодня 27 октября 2026 года, вторник, 6:47 утра. В здании федерального правительства Германии в Берлине во всех окнах ярко светится свет. Из Вильнюса, Варшавы и Брюсселя поступают сообщения: на границе с Литвой, страной-членом НАТО и ЕС, сосредоточены российские войска. Ситуация хаотичная, - так начинается статья Бена Латковскиса в «Неаткариге» с описанием очередной военной игры, проведенной в Германии.

Экс-президент: в Латвии предприниматели чувствуют себя грабителями (1)

В цикле дискуссий Latvija 2035 бывший президент Латвии Андрис Берзиньш резко критикует латвийский бюрократический аппарат, подчёркивая, что страна перенасыщена ненужными, лишними системами, препятствующими развитию, сообщает портал Jauns.lv.

Удастся ли отстоять? Собрано нужное число подписей против закрытия трёх детсадов в Риге (1)

На портале Manabalss.lv собрано число подписей, необходимое для передачи в Рижскую думу инициатив против закрытия трех столичных детских садов. 

Оттепель возможна уже 12 февраля, а пока глубина снега в Латвии — до 46 см (1)

Самый глубокий снег в стране - на юге Латгалии, где толщина снежного покрова достигла 46 см, по сведениям латвийских метеорологов.

