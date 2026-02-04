Дело Rail Baltica: KNAB допросил 60 человек — кто эти люди?

БПБК продолжает досудебное расследование. В настоящее время бюро не комментирует, фигурируют ли в деле лица, имеющие право на защиту.

Как сообщили в бюро, с учетом масштабов проекта "Rail Baltica" проводится юридическая оценка материалов, полученных в рамках уголовного процесса. Также запрашивается дополнительная информация у различных учреждений.

Генеральная прокуратура начала уголовный процесс о возможных незаконных действиях должностных лиц, ответственных за внедрение "Rail Baltica", по итогам проверки в декабре 2024 года.

Уголовный процесс начат в связи с тем, что ответственные за реализацию проекта должностные лица, возможно, причинили госбюджету ущерб в особо крупном размере в связи со строительством объектов инфраструктуры "Rail Baltica".