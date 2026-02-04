Богачи массово скупают собак-телохранителей: цена доходит до стоимости квартиры!

Стоят такие «охранники на четырёх лапах» десятки тысяч фунтов. Например, специально выведенные бельгийские или немецкие овчарки могут обойтись минимум в 32 тысячи фунтов.

Раньше такие собаки были только у охраны и миллионеров. Сейчас ими всё чаще интересуются обычные обеспеченные семьи. Причины стандартные — страх перед ограблениями, преследованием или просто желание чувствовать себя спокойнее дома.

Популярности добавляют звёзды и спортсмены, которые открыто рассказывают, что купили себе таких питомцев. После громких краж и угроз спрос заметно вырос.

«Спрос вырос, без сомнений», — говорит основатель компании по подготовке защитных собак.

Некоторые компании продают до 60 таких животных в год. Причём собак обучают реагировать даже на вооружённых злоумышленников или нескольких нападавших одновременно.

Но рынок практически не регулируется. По закону такие животные считаются обычными домашними питомцами. Ответственность полностью ложится на владельца.

Юристы предупреждают — если обученная собака нападёт на человека, хозяина могут привлечь к ответственности ещё серьёзнее, потому что животное могут признать «оружием». Кроме того, страховки часто не покрывают собак, обученных кусаться.

Отдельная проблема — сами животные. Жалобы на жесткие методы тренировок в Британии выросли с двух случаев в 2020 году до 39 за прошлый год.

Эксперты напоминают: даже идеально обучённая собака остаётся животным и может среагировать непредсказуемо.

«Собаки — не роботы. У них есть эмоции и собственные реакции», — отмечают специалисты по защите животных.

При этом дрессировщики признаются — многие люди хотят таких питомцев скорее ради статуса или желания выглядеть сильнее, чем из реальной необходимости.

А после защитной подготовки, говорят специалисты, собака уже перестаёт быть просто домашним любимцем.