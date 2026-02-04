Полезное новшество: кассы самообслуживания появились в Mēness aptieka! Новости партнеров Редакция PRESS 4 февраля, 2026 13:21 Новости партнеров

Модернизируя аптеки и заботясь об эффективном, безопасном, направленном на нужды клиентов развитии услуг фармацевтического ухода, Mēness aptieka вложила около 50 000 евро и уже в пяти Mēness aptieka в Риге и Елгаве ввела кассы самообслуживания.

Это новвовведение заметно расширяет доступность фармацевтического ухода. В таких аптекахх можно будет приобрести медицинские и гигиенические товары, средства для ухода за кожей и волосами, чаи и другие продукты, а лекарства неизменно только с консультацией фармацевта.

В аптечной среде кассы самообслуживания — уникальное и небывалое для Латвии решение, которое поможет обеспечить еще более высокое качество и доступность фармацевтического ухода, разгрузив фармацевта от других связанных с работой аптеки обязанностей, а также предоставив возможность еще больше внимания уделить разговору с клиентом и консультациям.

В новых кассах каждый может самостоятельно или с помощью консультанта рассчитаться за различные аптечные продукты, которые не являются медикаментами, например за медицинские и гигиенические товары, средства для ухода за кожей и волосами, чаи, витамины и другие продукты.

Рецептурные и безрецептурные медикаменты в кассах самообслуживания приобрести будет нельзя, так как покупка этих продуктов возможна только с консультацией фармацевта. С введением новых автоматизированных касс аптеки и фармацевтические специалисты продолжат работу в обычном режиме.

«Наша цель — обеспечить в Mēness aptieka высококачественный фармацевтический уход, доступный каждому. Поэтому мы тщательно анализируем повседневную работу в аптеках, чтобы освободить будни фармацевтов от различных дополнительных работ помимо консультирования клиентов.

Отслеживая тенденции фармацевтической отрасли, опыт в других странах, мы инвестируем и внедряем инновационные решения для удобства клиентов. Фармацевты — высококвалифицированные и доступные профессионалы здравоохранения, поэтому мы все еще заботимся об оптимизации их рабочих процессов, предоставляя возможность больше времени уделять нашим клиентам, которым необходима консультация», — рассказывает член правления Mēness aptieka Елена Петришина.

Кассы самообслуживания сейчас введены в тех Mēness aptieka, где образуется наиболее интенсивный поток клиентов. Таким образом предполагается также уменьшить очереди — если клиенту консультация фармацевта не нужна, покупки можно будет совершать в кассах самообслуживания. В новых кассах клиенты смогут покупать товары, используя безналичный расчет. Совершая покупку, можно будет воспользоваться объединенной картой лояльности предприятий здравоохранения Veselība для более выгодных предложений.

(!) Одна из первых аптек, где сейчас уже доступна касса самообслуживания, — в самом центре Риги, рядом с узлами междугородного сообщения, — Mēness aptieka в торговом центре Origo. Это нововведение доступно и в других Mēness aptieka в Риге — в торговом центре Bērnu pasaule («Детский мир»), на ул. Кр. Валдемара, 112 и ул. Гростонас, 1, а также в аптеке в Елгаве на ул. Католю, 18 в торговом центре Vivo.

Модернизируя аптеки и развивая инновационные нововведения для удобства клиентов и работников, Mēness aptieka стала также первой в Латвии, кто ввел электронные ценники в нескольких аптеках Латвии. Продолжая целенаправленные улучшения и повышение эффективности процессов, инновации планируется расширить и в других Mēness aptieka с большим потоком клиентов.

Фото: Кристапс Херцс

Справка. Mēness aptieka 12-й год подряд является самым любимым, качественным, зеленым и человечным аптечным брендом в Латвии.