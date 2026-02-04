Популярные звуки для сна могут тайно портить отдых: учёные сделали тревожное открытие!

Но новое исследование показало: такие «успокаивающие» звуки могут работать совсем не так, как принято думать.

Учёные изучали, как люди спят при разных условиях — в тишине, при шуме транспорта, при так называемом розовом шуме и при использовании обычных берушей.

И результаты оказались неожиданными.

Розовый шум — это мягкий природный фон. Проще говоря, звук дождя, моря, шелеста листвы или порывов ветра. Именно такие записи чаще всего включают для сна.

Есть ещё белый шум — он звучит иначе. Это шипение телевизора без сигнала, звук вентилятора или кондиционера. Его тоже используют, чтобы заглушать посторонние звуки.

В исследовании проверяли именно розовый шум. Оказалось, что он сокращает фазу REM-сна почти на 19 минут за ночь. Это та стадия сна, когда мозг обрабатывает эмоции, укрепляет память и восстанавливается после дня.

Если же природный шум включался вместе с внешними звуками — например, транспортом — сон становился ещё хуже. Люди чаще просыпались и чувствовали, что спят поверхностно.

Зато самый простой способ улучшить сон оказался неожиданно эффективным — обычные беруши помогали сохранить глубокий сон, который отвечает за физическое восстановление организма.

«REM-сон важен для памяти, эмоций и развития мозга. Постоянные фоновые шумы могут мешать этим процессам — особенно у детей», — объяснил руководитель исследования Маттиас Баснер.

Учёные отмечают, что дети проводят во сне больше времени в фазе REM, поэтому могут быть чувствительнее к таким звукам. При этом многие родители ставят шумовые аппараты возле детских кроваток, считая их абсолютно безопасными.

Популярность звуков для сна продолжает расти. Видео с белым шумом набирают сотни миллионов просмотров, а фоновые аудиозаписи слушают миллионы людей каждую ночь.

Исследователи не говорят, что такие звуки нужно срочно запрещать. Но предупреждают — эффект может быть сложнее, чем кажется. Иногда самые простые вещи вроде тишины или берушей могут работать лучше дорогих приложений.