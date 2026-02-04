Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
В Абу-Даби начался новый раунд переговоров РФ, Украины и США

© Deutsche Welle 4 февраля, 2026 16:00

Мир 0 комментариев

Scanpix (Credit Image: © Valery Sharifulin/TASS via ZUMA Press)

В столице ОАЭ Абу-Даби начались трехсторонние переговоры с участием делегаций России, Украины и США. Об этом в среду, 4 февраля, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Рустем Умеров, возглавляющий украинскую переговорную делегацию.

По словам Умерова, переговорный процесс ведется в отдельных группах по разным направлениям. По итогам этих встреч ожидается "повторная совместная синхронизация позиций", написал он в Telegram. Помимо него на переговоры в Абу-Даби приехал глава офиса президента Украины Кирилл Буданов. Переговоры пройдут в закрытом формате и продлятся два дня.

Российскую делегацию, по данным РБК, возглавляет начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ адмирал Игорь Костюков. Cо стороны США в переговорах участвуют спецпосланник Дональда Трампа Стивен Уиткофф и зять американского президента Джаред Кушнер.

Как сообщает издание Politico со ссылкой на украинских и американских чиновников, центральной темой обсуждения должен стать территориальный вопрос.

Разногласия по Донбассу

Представители Москвы и Киева в Абу-Даби впервые провели прямые переговоры по плану, предложенному США для прекращения войны России против Украины, 23 и 24 января.

По данным источников в переговорных кругах, стороны уже согласовали несколько пунктов, но не договорились по вопросу территорий. По итогам первого раунда переговоров госсекретарь США Марко Рубио подтвердил, что вопрос Донбасса - единственный, который остается нерешенным. Россия требует отвода украинских войск из Донбасса, Киев это требование отвергает. 

Донбасс является частью Украины, но частично находится под контролем российских войск. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос территорий может быть решен только на его личной встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

На следующей неделе депутаты Сейма отправятся в тюрьму. Правда, на время и не все

Во вторник, 10 февраля, депутаты из  комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции посетят Ильгюциемскую женскую тюрьму, о чём свидетельствует повестка дня работы комиссии.

Совсем скоро: Херманис объявил об учреждении новой партии. И рассказал притчу

Об этом событии худрук Нового Рижского театра оповестил народ через соцсети.

Санкции Трампа против России так и не заработали. Может ли Запад усилить давление без США?

Президент Дональд Трамп за год своего второго срока так и не ввел ни одной действенной санкции против России за вторжение в Украину. Он сделал два замаха на рубль, но оба удара оказались на копейку. Нефтяные доходы России сократились, но совсем по другим причинам, отмечают эксперты. Они убеждены, что Трамп так и не решится надавить на Владимира Путина, однако и без США есть кому это сделать.

Южнокорейская криптобиржа случайно выплатила клиентам 40 млрд долларов в биткойнах

Южнокорейская криптовалютная биржа случайно отправила клиентам более 40 млрд долларов в биткойнах, ненадолго сделав их миллионерами.

Рижское самоуправление планирует пожертвовать Украине 100 тысяч евро

В понедельник, 9 февраля, на 8:30 назначено заседание Рижской думы, где будут решать о предоставлении Украине пожертвования на сумму 100  тысяч евро.

«Это уже начинает утомлять»: Посол ЛР в НАТО критикует очередной «сценарий захвата Балтии»

«Сегодня 27 октября 2026 года, вторник, 6:47 утра. В здании федерального правительства Германии в Берлине во всех окнах ярко светится свет. Из Вильнюса, Варшавы и Брюсселя поступают сообщения: на границе с Литвой, страной-членом НАТО и ЕС, сосредоточены российские войска. Ситуация хаотичная, - так начинается статья Бена Латковскиса в «Неаткариге» с описанием очередной военной игры, проведенной в Германии.

Экс-президент: в Латвии предприниматели чувствуют себя грабителями

В цикле дискуссий Latvija 2035 бывший президент Латвии Андрис Берзиньш резко критикует латвийский бюрократический аппарат, подчёркивая, что страна перенасыщена ненужными, лишними системами, препятствующими развитию, сообщает портал Jauns.lv.

