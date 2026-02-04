В Абу-Даби начался новый раунд переговоров РФ, Украины и США

По словам Умерова, переговорный процесс ведется в отдельных группах по разным направлениям. По итогам этих встреч ожидается "повторная совместная синхронизация позиций", написал он в Telegram. Помимо него на переговоры в Абу-Даби приехал глава офиса президента Украины Кирилл Буданов. Переговоры пройдут в закрытом формате и продлятся два дня.

Российскую делегацию, по данным РБК, возглавляет начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ адмирал Игорь Костюков. Cо стороны США в переговорах участвуют спецпосланник Дональда Трампа Стивен Уиткофф и зять американского президента Джаред Кушнер.

Как сообщает издание Politico со ссылкой на украинских и американских чиновников, центральной темой обсуждения должен стать территориальный вопрос.

Разногласия по Донбассу

Представители Москвы и Киева в Абу-Даби впервые провели прямые переговоры по плану, предложенному США для прекращения войны России против Украины, 23 и 24 января.

По данным источников в переговорных кругах, стороны уже согласовали несколько пунктов, но не договорились по вопросу территорий. По итогам первого раунда переговоров госсекретарь США Марко Рубио подтвердил, что вопрос Донбасса - единственный, который остается нерешенным. Россия требует отвода украинских войск из Донбасса, Киев это требование отвергает.

Донбасс является частью Украины, но частично находится под контролем российских войск. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос территорий может быть решен только на его личной встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.