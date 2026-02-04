Более половины жителей Латвии оптимистично настроены по поводу будущего страны и мира

Опрос показал, что геополитические потрясения влияют на настроения европейцев. В целом 52% европейцев пессимистично смотрят на будущее мира, 39% - на будущее ЕС, а 41% - на будущее своей страны. При этом 76% оптимистично настроены по поводу своего будущего и будущего своей семьи.

Жители Латвии настроены более оптимистично, чем в среднем население стран ЕС: 56% оптимистично оценивают будущее мира, 64% - будущее ЕС, 59% - будущее Латвии, а 75% - свое и будущее своей семьи.

В качестве основных опасений жители ЕС называют безопасность: 72% беспокоят конфликты вблизи границ ЕС, 67% - терроризм, 66% - кибератаки, природные катастрофы из-за изменений климата и бесконтрольная миграция. Большую озабоченность вызывают также дезинформация, проявления ненависти в онлайн-среде и создаваемый при помощи искусственного интеллекта поддельный контент. В Латвии людей больше всего беспокоят конфликты у границ ЕС (72%), неконтролируемая миграция (70%) и дроны третьих стран в воздушном пространстве государства (59%).

66% жителей ЕС в целом и 76% жителей Латвии хотят, чтобы ЕС более активно заботился о безопасности. Единство считают важным 89% жителей ЕС и 91% жителей Латвии, а необходимость увеличения ресурсов ЕС для противодействия глобальным событиям поддерживают соответственно 73% и 74%.

В качестве необходимых мер для укрепления позиций ЕС в мире европейцы чаще всего упоминают оборону и безопасность, конкурентоспособность и экономику, а также энергетическую независимость. Похожие приоритеты назвали и жители Латвии.

В то же время высокие цены продолжают влиять на уровень жизни европейцев. 41% участников опроса назвали главным приоритетом снижение инфляции и дороговизны жизни, а 35% - развитие экономики и создание рабочих мест. В Латвии главными приоритетами являются экономика и рабочие места, здоровье общества и безопасность ЕС.

Большинство жителей ЕС прогнозируют стабильный уровень жизни в ближайшие пять лет, а 28% ожидают его ухудшения. Жители Латвии являются одними из самых оптимистичных в ЕС: 29% считают, что уровень их жизни вырастет. Еще более позитивно свои перспективы оценивает только население Финляндии - 31%.

По мнению европейцев, важнейшими ценностями, которые должен защищать ЕС, являются мир, демократия, свобода слова и права человека. В Латвии опрошенные главными ценностями считают мир и свободу слова.

Среди населения стран сохраняется в целом положительное отношение к членству в ЕС - такого мнения придерживаются 62% жителей ЕС в целом и 69% жителей Латвии. Опрос также показал, что молодые люди являются более выраженными сторонниками ЕС и чаще старшего поколения хотят усиления роли Европарламента.

Опрос осенью 2025 года в 27 странах ЕС провело исследовательское агентство "Verian", в нем участвовали 26 453 человека. Результаты в масштабах всего ЕС рассчитаны с учетом численности населения каждой страны-участницы.