«Это удар по детям»: жители Кенгарагса защищают детский сад Zilbīte

Ранее сообщалось о планах закрытия детского сада Margrietiņa в Иманте. После этого в редакцию обратились родители воспитанников детского сада Zilbīte в Кенгарагсе, которые столкнулись с аналогичной ситуацией и выражают глубокую обеспокоенность происходящим. По их словам, закрытие детского сада означает не просто смену адреса, а разрушение привычного и безопасного мира маленьких детей - с знакомыми воспитателями, друзьями, ежедневными ритуалами и ощущением стабильности. В дошкольном возрасте такие перемены могут привести к стрессу и тревоге, последствия которых трудно предсказать.

В ответ на планы самоуправления родители и жители района запустили общественную инициативу на платформе ManaBalss.lv с требованием сохранить Zilbīte как самостоятельное учреждение и прекратить кулуарное принятие решений без участия общества. На данный момент инициативу поддержали 1653 человека из необходимых 2000, и число подписей продолжает расти.

Авторы инициативы утверждают, что решения о ликвидации или объединении детских садов, в том числе возможного присоединения Zilbīte к другим учреждениям, продвигаются без чёткого публичного объяснения и без открытого диалога с родителями и педагогами. Такая практика, по их словам, формирует ощущение беспомощности и усиливает недоверие к действиям городских властей.

«Каждый закрытый детский сад - это десятки семей, оставшихся без поддержки, и дети, лишённые своей безопасной среды», - подчёркивают родители.

Они также опасаются, что укрупнение дошкольных учреждений приведёт к переполненным группам, утрате индивидуального подхода к детям и усложнению повседневной жизни семей, особенно тех, для кого близость детского сада к дому имеет критическое значение.

По мнению родителей и жителей района, сохранение детского сада является инвестицией не только в благополучие конкретных детей, но и в будущее всего микрорайона.