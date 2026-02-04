Прояснение и ветер, но без потепления — какой будет среда в Латвии?

В отдельных районах Латгалии и Видземе сохранится сарьма, а также неблагоприятное качество воздуха. Такие условия могут осложнить ситуацию на дорогах и повлиять на самочувствие людей, чувствительных к морозу.

Ветер будет восточный, от слабого до умеренного. В Южной Курземе ожидаются порывы до 12 метров в секунду.

В середине дня температура воздуха составит от -7 до -14 градусов. Самые низкие значения сохранятся в восточных районах страны.

В Риге ожидается преимущественно солнечная погода. Восточный и юго-восточный ветер будет слабым или умеренным. Температура воздуха повысится до -9 градусов.

Погодные условия формирует антициклон. Одновременно в Центральной Европе усиливается влияние области пониженного давления. Атмосферное давление в Латвии составляет 1025-1029 гектопаскалей на уровне моря и начинает снижаться.