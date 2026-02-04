Буквально развели руками. «Экстрасенсы» выманили у женщины почти 30 тысяч евро

По информации полиции, осенью прошлого года женщина заметила в интернете объявление о бесплатных сеансах «для улучшения здоровья». После установления контакта ей пояснили, что оплачивать нужно лишь используемые во время сеансов «материалы», а после завершения всех процедур уплаченные средства якобы будут возвращены.

Изначально женщина общалась с одним человеком, однако позднее переписка и видеозвонки продолжились уже с другими лицами. Во время сеансов ей сообщили, что для «снятия проклятия» требуется дополнительная оплата.

Деньги перечислялись частями с использованием почтовых услуг. В общей сложности 9000 евро в двух переводах были отправлены одной женщине, ещё 18 500 евро в шести переводах — другому лицу. Общая сумма похищенных средств составила 27 500 евро.

После произошедшего пострадавшая обратилась в Государственную полицию. По факту начат уголовный процесс. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося и роль каждого из вовлечённых лиц.

Государственная полиция призывает жителей быть осторожными и критически оценивать услуги, предлагаемые в интернете, особенно если они обещают бесплатную помощь в решении проблем со здоровьем, эмоционального или финансового характера.

В полиции подчёркивают, что мошенники нередко играют на доверчивости людей, их страхах и желании получить помощь. Под видом «бесплатных сеансов» они впоследствии требуют оплату за вымышленные материалы, ритуалы или другие услуги, одновременно обещая вернуть деньги. Часто в таких схемах участвуют несколько человек и применяются нестандартные способы оплаты.

При возникновении подозрений в отношении подобных предложений полиция настоятельно рекомендует немедленно прекратить общение и обратиться в Государственную полицию.