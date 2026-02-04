Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Буквально развели руками. «Экстрасенсы» выманили у женщины почти 30 тысяч евро

4 февраля, 2026

В Видземе женщина стала жертвой мошенников и лишилась 27 500 евро, поверив обещаниям так называемых экстрасенсов. Об этом сообщила специалист отдела по связям с общественностью Государственной полиции Зане Васкане.

По информации полиции, осенью прошлого года женщина заметила в интернете объявление о бесплатных сеансах «для улучшения здоровья». После установления контакта ей пояснили, что оплачивать нужно лишь используемые во время сеансов «материалы», а после завершения всех процедур уплаченные средства якобы будут возвращены.

Изначально женщина общалась с одним человеком, однако позднее переписка и видеозвонки продолжились уже с другими лицами. Во время сеансов ей сообщили, что для «снятия проклятия» требуется дополнительная оплата.

Деньги перечислялись частями с использованием почтовых услуг. В общей сложности 9000 евро в двух переводах были отправлены одной женщине, ещё 18 500 евро в шести переводах — другому лицу. Общая сумма похищенных средств составила 27 500 евро.

После произошедшего пострадавшая обратилась в Государственную полицию. По факту начат уголовный процесс. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося и роль каждого из вовлечённых лиц.

Государственная полиция призывает жителей быть осторожными и критически оценивать услуги, предлагаемые в интернете, особенно если они обещают бесплатную помощь в решении проблем со здоровьем, эмоционального или финансового характера.

В полиции подчёркивают, что мошенники нередко играют на доверчивости людей, их страхах и желании получить помощь. Под видом «бесплатных сеансов» они впоследствии требуют оплату за вымышленные материалы, ритуалы или другие услуги, одновременно обещая вернуть деньги. Часто в таких схемах участвуют несколько человек и применяются нестандартные способы оплаты.

При возникновении подозрений в отношении подобных предложений полиция настоятельно рекомендует немедленно прекратить общение и обратиться в Государственную полицию.

«Это уже начинает утомлять»: Посол ЛР в НАТО критикует очередной «сценарий захвата Балтии»
«Это уже начинает утомлять»: Посол ЛР в НАТО критикует очередной «сценарий захвата Балтии»

«Грёбаная Балтика. Надо было в Париж ехать»: Божена Рынска недовольна латвийской зимой
«Грёбаная Балтика. Надо было в Париж ехать»: Божена Рынска недовольна латвийской зимой

И снова о мошенниках — они повсюду: юристы предупреждают, как избежать поддельных сайтов
И снова о мошенниках — они повсюду: юристы предупреждают, как избежать поддельных сайтов

Совсем скоро: Херманис объявил об учреждении новой партии. И рассказал притчу

Об этом событии худрук Нового Рижского театра оповестил народ через соцсети.

Об этом событии худрук Нового Рижского театра оповестил народ через соцсети.

Южнокорейская криптобиржа случайно выплатила клиентам 40 млрд долларов в биткойнах

Южнокорейская криптовалютная биржа случайно отправила клиентам более 40 млрд долларов в биткойнах, ненадолго сделав их миллионерами.

Южнокорейская криптовалютная биржа случайно отправила клиентам более 40 млрд долларов в биткойнах, ненадолго сделав их миллионерами.

Рижское самоуправление планирует пожертвовать Украине 100 тысяч евро

В понедельник, 9 февраля, на 8:30 назначено заседание Рижской думы, где будут решать о предоставлении Украине пожертвования на сумму 100  тысяч евро.

В понедельник, 9 февраля, на 8:30 назначено заседание Рижской думы, где будут решать о предоставлении Украине пожертвования на сумму 100  тысяч евро.

«Это уже начинает утомлять»: Посол ЛР в НАТО критикует очередной «сценарий захвата Балтии»

«Сегодня 27 октября 2026 года, вторник, 6:47 утра. В здании федерального правительства Германии в Берлине во всех окнах ярко светится свет. Из Вильнюса, Варшавы и Брюсселя поступают сообщения: на границе с Литвой, страной-членом НАТО и ЕС, сосредоточены российские войска. Ситуация хаотичная, - так начинается статья Бена Латковскиса в «Неаткариге» с описанием очередной военной игры, проведенной в Германии.

«Сегодня 27 октября 2026 года, вторник, 6:47 утра. В здании федерального правительства Германии в Берлине во всех окнах ярко светится свет. Из Вильнюса, Варшавы и Брюсселя поступают сообщения: на границе с Литвой, страной-членом НАТО и ЕС, сосредоточены российские войска. Ситуация хаотичная, - так начинается статья Бена Латковскиса в «Неаткариге» с описанием очередной военной игры, проведенной в Германии.

Экс-президент: в Латвии предприниматели чувствуют себя грабителями

В цикле дискуссий Latvija 2035 бывший президент Латвии Андрис Берзиньш резко критикует латвийский бюрократический аппарат, подчёркивая, что страна перенасыщена ненужными, лишними системами, препятствующими развитию, сообщает портал Jauns.lv.

В цикле дискуссий Latvija 2035 бывший президент Латвии Андрис Берзиньш резко критикует латвийский бюрократический аппарат, подчёркивая, что страна перенасыщена ненужными, лишними системами, препятствующими развитию, сообщает портал Jauns.lv.

Удастся ли отстоять? Собрано нужное число подписей против закрытия трёх детсадов в Риге

На портале Manabalss.lv собрано число подписей, необходимое для передачи в Рижскую думу инициатив против закрытия трех столичных детских садов. 

На портале Manabalss.lv собрано число подписей, необходимое для передачи в Рижскую думу инициатив против закрытия трех столичных детских садов. 

Оттепель возможна уже 12 февраля, а пока глубина снега в Латвии — до 46 см

Самый глубокий снег в стране - на юге Латгалии, где толщина снежного покрова достигла 46 см, по сведениям латвийских метеорологов.

Самый глубокий снег в стране - на юге Латгалии, где толщина снежного покрова достигла 46 см, по сведениям латвийских метеорологов.

