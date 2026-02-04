Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Прощай, латвийское пиво? Почему Латвия стала аутсайдером по производству пива (1)

Редакция PRESS 4 февраля, 2026 08:46

Важно 1 комментариев

Страна стала наименьшим производителем пива в Европейском союзе. Почему пивоваренные компании сворачивают производство и переносят его в Литву и Эстонию, в эфире TV24 рассказал бывший владелец пивоварни Valmiermuiža Айгарс Руңгис.

По его словам, ключевая причина заключается в государственной политике в отношении пивоварения, которая, по статистике, является наименее благоприятной в ЕС. Эти выводы, подчёркивает Руңгис, подтверждаются данными Eurostat. По показателям объёма производства страна занимает последнее место среди всех государств Евросоюза, и ниже опуститься уже невозможно.

Руңгис напомнил, что в своё время вложил значительные средства в развитие пивоварни, в том числе с привлечением европейских фондов и финансирования через Службу поддержки села. Однако в последние годы условия для отрасли заметно ухудшились. В частности, в программах Агентства инвестиций и развития действуют ограничения для предприятий, которые занимаются производством алкоголя.

«Мы хотели внедрить IT-систему, чтобы эффективнее планировать логистику и быстрее поставлять пиво в бары, рестораны и магазины. Мы шесть месяцев занимались согласованиями, но в итоге получили отказ. Нам сказали, что если вы одновременно являетесь производителем и торговцем пива, такие инвестиции вам недоступны. Это поставило нас в менее конкурентное положение по сравнению с другими бизнесами», — рассказал Руңгис.

Он также отметил, что в разные годы существовала возможность привлечения финансирования Европейского союза, но только при условии, что предприятие не производит пиво крепостью выше 5,8 процента. При этом именно на экспорт наибольшим спросом пользуется традиционный для страны стиль — портер, который в качественном исполнении имеет крепость от 8 процентов и выше и по характеру ближе к вину.

По мнению Руңгиса, подобных ограничений накопилось слишком много, и они серьёзно осложняют доступ к инвестициям и развитие отрасли. Он добавил, что если такой политический выбор был сделан осознанно, его приходится принимать. Именно поэтому, по его словам, хорошо, что сейчас крупный производитель объединился с Valmiermuiža, поскольку у него больше ресурсов для работы в таких условиях.

Ранее сообщалось, что пивоварня Valmiermuiža, единственным владельцем которой стала компания Cēsu alus, продолжит работу как самостоятельное предприятие. Производство пива сохранится в Валмиермуйже, а оригинальные рецепты бренда будут использоваться и дальше.

