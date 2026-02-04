Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Немецкие власти опровергли заявления о полной изоляции фигуранта «Северных потоков»

4 февраля, 2026

В следственном изоляторе Гамбурга, где содержится гражданин Украины Сергей К., подозреваемый по делу о взрывах на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2», нет технических проблем, полностью исключающих телефонные звонки. Об этом сообщили в Управлении юстиции и защиты прав потребителей Гамбурга в ответ на запрос Deutsche Welle.

В ведомстве пояснили, что ограничения связи возможны из-за пропускной способности телекоммуникационных сетей, однако они не делают телефонные разговоры принципиально невозможными. При этом условия содержания конкретного подозреваемого в управлении комментировать отказались, сославшись на защиту персональных данных.

Ранее уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что с момента экстрадиции из Италии в ноябре 2025 года Сергей К. якобы не имел возможности совершать телефонные звонки, несмотря на соответствующее судебное разрешение. Также поднимались вопросы о невыдаче зимней обуви и особенностях питания.

В Управлении юстиции уточнили, что определенные виды обуви, включая сапоги, могут быть запрещены по соображениям безопасности, в том числе из-за ношения электронного браслета. Что касается питания, заключенным предоставляется сбалансированное меню, включая блюда без мяса и рыбы, а веганское питание возможно в виде специальной опции с частичным софинансированием.

Сергей К. содержится в секторе для особо опасных заключенных, где допускаются усиленные меры изоляции, однако такие ограничения, как подчеркивают в ведомстве, применяются только по требованию суда. Земельное законодательство при этом гарантирует минимальное право на посещения — не менее двух часов в месяц.

Расследование касается подрыва газопроводов в Балтийском море в сентябре 2022 года. По версии следствия, группа лиц, в которую входил Сергей К., доставила взрывчатку к месту диверсии на парусной яхте, вышедшей из немецкого порта Росток. Ответственность за взрывы официально до сих пор не взяла на себя ни одна сторона.

Совсем скоро: Херманис объявил об учреждении новой партии. И рассказал притчу
На следующей неделе депутаты Сейма отправятся в тюрьму. Правда, на время и не все
«Это уже начинает утомлять»: Посол ЛР в НАТО критикует очередной «сценарий захвата Балтии»
Во вторник, 10 февраля, депутаты из  комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции посетят Ильгюциемскую женскую тюрьму, о чём свидетельствует повестка дня работы комиссии.

Об этом событии худрук Нового Рижского театра оповестил народ через соцсети.

Санкции Трампа против России так и не заработали. Может ли Запад усилить давление без США?

Президент Дональд Трамп за год своего второго срока так и не ввел ни одной действенной санкции против России за вторжение в Украину. Он сделал два замаха на рубль, но оба удара оказались на копейку. Нефтяные доходы России сократились, но совсем по другим причинам, отмечают эксперты. Они убеждены, что Трамп так и не решится надавить на Владимира Путина, однако и без США есть кому это сделать.

Южнокорейская криптобиржа случайно выплатила клиентам 40 млрд долларов в биткойнах

Южнокорейская криптовалютная биржа случайно отправила клиентам более 40 млрд долларов в биткойнах, ненадолго сделав их миллионерами.

Рижское самоуправление планирует пожертвовать Украине 100 тысяч евро

В понедельник, 9 февраля, на 8:30 назначено заседание Рижской думы, где будут решать о предоставлении Украине пожертвования на сумму 100  тысяч евро.

«Это уже начинает утомлять»: Посол ЛР в НАТО критикует очередной «сценарий захвата Балтии»

«Сегодня 27 октября 2026 года, вторник, 6:47 утра. В здании федерального правительства Германии в Берлине во всех окнах ярко светится свет. Из Вильнюса, Варшавы и Брюсселя поступают сообщения: на границе с Литвой, страной-членом НАТО и ЕС, сосредоточены российские войска. Ситуация хаотичная, - так начинается статья Бена Латковскиса в «Неаткариге» с описанием очередной военной игры, проведенной в Германии.

Экс-президент: в Латвии предприниматели чувствуют себя грабителями

В цикле дискуссий Latvija 2035 бывший президент Латвии Андрис Берзиньш резко критикует латвийский бюрократический аппарат, подчёркивая, что страна перенасыщена ненужными, лишними системами, препятствующими развитию, сообщает портал Jauns.lv.

