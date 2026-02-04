Немецкие власти опровергли заявления о полной изоляции фигуранта «Северных потоков»

В ведомстве пояснили, что ограничения связи возможны из-за пропускной способности телекоммуникационных сетей, однако они не делают телефонные разговоры принципиально невозможными. При этом условия содержания конкретного подозреваемого в управлении комментировать отказались, сославшись на защиту персональных данных.

Ранее уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что с момента экстрадиции из Италии в ноябре 2025 года Сергей К. якобы не имел возможности совершать телефонные звонки, несмотря на соответствующее судебное разрешение. Также поднимались вопросы о невыдаче зимней обуви и особенностях питания.

В Управлении юстиции уточнили, что определенные виды обуви, включая сапоги, могут быть запрещены по соображениям безопасности, в том числе из-за ношения электронного браслета. Что касается питания, заключенным предоставляется сбалансированное меню, включая блюда без мяса и рыбы, а веганское питание возможно в виде специальной опции с частичным софинансированием.

Сергей К. содержится в секторе для особо опасных заключенных, где допускаются усиленные меры изоляции, однако такие ограничения, как подчеркивают в ведомстве, применяются только по требованию суда. Земельное законодательство при этом гарантирует минимальное право на посещения — не менее двух часов в месяц.

Расследование касается подрыва газопроводов в Балтийском море в сентябре 2022 года. По версии следствия, группа лиц, в которую входил Сергей К., доставила взрывчатку к месту диверсии на парусной яхте, вышедшей из немецкого порта Росток. Ответственность за взрывы официально до сих пор не взяла на себя ни одна сторона.