Ледокол «Varma» пока стоит без работы. Уже восемь лет

Редакция PRESS 4 февраля, 2026 10:49

В ледовой обстановке в Рижском заливе пока нет необходимости задействовать ледокол «Varma». Об этом агентству LETA сообщили в Рижская свободная портовая администрация. Ситуация в заливе находится под постоянным мониторингом, а судно остается в полной готовности и выйдет в море по распоряжению капитана порта при ухудшении условий.

Внутри портовой акватории ледовые работы выполняет многофункциональное судно ледового класса «Laura», принадлежащее дочерней компании порта LVR flote. Таким образом обеспечивается безопасное движение судов в границах порта без привлечения морского ледокола.

В администрации напомнили, что «Varma» в последний раз работал в заливе зимой 2018 года. Несмотря на редкое применение в последние годы, судно регулярно проходит испытания и проверки механизмов. Его содержание ведется круглогодично, чтобы при необходимости оперативно оказать помощь судам в море.

Согласно информации на сайте LVR flote, ледокол «Varma» построен в 1968 году. Длина судна составляет 84,1 метра, ширина - 21,2 метра.

Ранее сообщалось, что в марте прошлого года флот компании пополнился многофункциональным судном ледового класса «Laura» стоимостью 10,785 миллиона евро. Его можно использовать не только для ледовых работ, но и для задач снабжения, включая специальные назначения.

Проект по обновлению ледокольного флота был начат в конце 2022 года. В ноябре 2023 года по итогам открытого конкурса LVR flote заключила контракт на поставку нового судна с эстонской верфью Baltic Workboats, чье производство расположено на Сааремаа.

В 2025 году через порт было перевалено 16,749 миллиона тонн грузов, что на 7,3 процента меньше, чем годом ранее. По объему перевалки грузов порт остается крупнейшим в стране.
 
 
 

На следующей неделе депутаты Сейма отправятся в тюрьму. Правда, на время и не все

Совсем скоро: Херманис объявил об учреждении новой партии. И рассказал притчу

«Это уже начинает утомлять»: Посол ЛР в НАТО критикует очередной «сценарий захвата Балтии»

Совсем скоро: Херманис объявил об учреждении новой партии. И рассказал притчу

Об этом событии худрук Нового Рижского театра оповестил народ через соцсети.

Об этом событии худрук Нового Рижского театра оповестил народ через соцсети.

Санкции Трампа против России так и не заработали. Может ли Запад усилить давление без США?

Президент Дональд Трамп за год своего второго срока так и не ввел ни одной действенной санкции против России за вторжение в Украину. Он сделал два замаха на рубль, но оба удара оказались на копейку. Нефтяные доходы России сократились, но совсем по другим причинам, отмечают эксперты. Они убеждены, что Трамп так и не решится надавить на Владимира Путина, однако и без США есть кому это сделать.

Президент Дональд Трамп за год своего второго срока так и не ввел ни одной действенной санкции против России за вторжение в Украину. Он сделал два замаха на рубль, но оба удара оказались на копейку. Нефтяные доходы России сократились, но совсем по другим причинам, отмечают эксперты. Они убеждены, что Трамп так и не решится надавить на Владимира Путина, однако и без США есть кому это сделать.

Южнокорейская криптобиржа случайно выплатила клиентам 40 млрд долларов в биткойнах

Южнокорейская криптовалютная биржа случайно отправила клиентам более 40 млрд долларов в биткойнах, ненадолго сделав их миллионерами.

Южнокорейская криптовалютная биржа случайно отправила клиентам более 40 млрд долларов в биткойнах, ненадолго сделав их миллионерами.

Рижское самоуправление планирует пожертвовать Украине 100 тысяч евро

В понедельник, 9 февраля, на 8:30 назначено заседание Рижской думы, где будут решать о предоставлении Украине пожертвования на сумму 100  тысяч евро.

В понедельник, 9 февраля, на 8:30 назначено заседание Рижской думы, где будут решать о предоставлении Украине пожертвования на сумму 100  тысяч евро.

«Это уже начинает утомлять»: Посол ЛР в НАТО критикует очередной «сценарий захвата Балтии»

«Сегодня 27 октября 2026 года, вторник, 6:47 утра. В здании федерального правительства Германии в Берлине во всех окнах ярко светится свет. Из Вильнюса, Варшавы и Брюсселя поступают сообщения: на границе с Литвой, страной-членом НАТО и ЕС, сосредоточены российские войска. Ситуация хаотичная, - так начинается статья Бена Латковскиса в «Неаткариге» с описанием очередной военной игры, проведенной в Германии.

«Сегодня 27 октября 2026 года, вторник, 6:47 утра. В здании федерального правительства Германии в Берлине во всех окнах ярко светится свет. Из Вильнюса, Варшавы и Брюсселя поступают сообщения: на границе с Литвой, страной-членом НАТО и ЕС, сосредоточены российские войска. Ситуация хаотичная, - так начинается статья Бена Латковскиса в «Неаткариге» с описанием очередной военной игры, проведенной в Германии.

Экс-президент: в Латвии предприниматели чувствуют себя грабителями

В цикле дискуссий Latvija 2035 бывший президент Латвии Андрис Берзиньш резко критикует латвийский бюрократический аппарат, подчёркивая, что страна перенасыщена ненужными, лишними системами, препятствующими развитию, сообщает портал Jauns.lv.

В цикле дискуссий Latvija 2035 бывший президент Латвии Андрис Берзиньш резко критикует латвийский бюрократический аппарат, подчёркивая, что страна перенасыщена ненужными, лишними системами, препятствующими развитию, сообщает портал Jauns.lv.

Регина Лочмеле вышла из «Согласия»; что дальше?

Политик и экс-депутат Рижской думы Регина Лочмеле опубликовала в субботу пост в "Фейсбуке", где сообщает о том, что больше не состоит в социал-демократической партии "Согласие".

Политик и экс-депутат Рижской думы Регина Лочмеле опубликовала в субботу пост в "Фейсбуке", где сообщает о том, что больше не состоит в социал-демократической партии "Согласие".

