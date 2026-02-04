Ледокол «Varma» пока стоит без работы. Уже восемь лет

Внутри портовой акватории ледовые работы выполняет многофункциональное судно ледового класса «Laura», принадлежащее дочерней компании порта LVR flote. Таким образом обеспечивается безопасное движение судов в границах порта без привлечения морского ледокола.

В администрации напомнили, что «Varma» в последний раз работал в заливе зимой 2018 года. Несмотря на редкое применение в последние годы, судно регулярно проходит испытания и проверки механизмов. Его содержание ведется круглогодично, чтобы при необходимости оперативно оказать помощь судам в море.

Согласно информации на сайте LVR flote, ледокол «Varma» построен в 1968 году. Длина судна составляет 84,1 метра, ширина - 21,2 метра.

Ранее сообщалось, что в марте прошлого года флот компании пополнился многофункциональным судном ледового класса «Laura» стоимостью 10,785 миллиона евро. Его можно использовать не только для ледовых работ, но и для задач снабжения, включая специальные назначения.

Проект по обновлению ледокольного флота был начат в конце 2022 года. В ноябре 2023 года по итогам открытого конкурса LVR flote заключила контракт на поставку нового судна с эстонской верфью Baltic Workboats, чье производство расположено на Сааремаа.

В 2025 году через порт было перевалено 16,749 миллиона тонн грузов, что на 7,3 процента меньше, чем годом ранее. По объему перевалки грузов порт остается крупнейшим в стране.





