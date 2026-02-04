Регулятор установил, что Burde B.V., будучи единственным поставщиком лицензий для работы фоторадаров Gatso RT4, применяла к CSDD чрезмерно высокие цены. Надбавка к стоимости лицензий, установленной производителем Sensys Gatso Netherlands, превышала ее примерно в 20–40 раз.

«Такие цены на лицензии следует признать чрезмерными», — указал Совет по конкуренции в своем решении.



По данным ведомства, CSDD приобрела 100 фоторадаров Gatso RT4, работа которых возможна только при наличии соответствующих лицензий. Их необходимо регулярно продлевать для обеспечения непрерывной фиксации нарушений скоростного режима. При этом в Латвии в рассматриваемый период только Burde B.V. имела эксклюзивные права на распространение этих лицензий, что поставило компанию в доминирующее положение.

Регулятор отметил резкий рост цен за короткий срок: с 75 евро в месяц в августе 2022 года до 125 евро в сентябре и до 270 евро в январе 2023 года. Такое повышение не было обусловлено ни инфляцией, ни ростом затрат производителя, ни инновациями.

Совет по конкуренции также подчеркнул, что деятельность распространителя носила преимущественно посреднический и административный характер и не создавала значительной дополнительной экономической ценности. Поэтому применяемая надбавка не могла считаться экономически обоснованной.

«В подобных ситуациях публичным заказчикам необходимо особенно тщательно оценивать структуру рынка и форму закупки», — указал регулятор.

По данным Firmas.lv, в 2024 году оборот Burde B.V. составил 483 985 евро, а прибыль — 142 830 евро. Компания зарегистрирована в 2011 году, ее уставный капитал — 5000 евро.