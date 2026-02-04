Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 8. Февраля Завтра: Aldona, Ceslavs
Доступность

Фоторадарщиков оштрафовали на 24 000 евро. Цена лицензий для CSDD была завышена в 20–40 раз (1)

Редакция PRESS 4 февраля, 2026 18:37

Выбор редакции 1 комментариев

Совет по конкуренции оштрафовал компанию Burde B.V. на 24 199 евро за злоупотребление доминирующим положением при продаже лицензий программного обеспечения для фоторадаров Дирекции безопасности дорожного движения. Нарушение выявлено в период с 1 сентября 2022 года по 29 июля 2023 года.

Регулятор установил, что Burde B.V., будучи единственным поставщиком лицензий для работы фоторадаров Gatso RT4, применяла к CSDD чрезмерно высокие цены. Надбавка к стоимости лицензий, установленной производителем Sensys Gatso Netherlands, превышала ее примерно в 20–40 раз.

«Такие цены на лицензии следует признать чрезмерными», — указал Совет по конкуренции в своем решении.


По данным ведомства, CSDD приобрела 100 фоторадаров Gatso RT4, работа которых возможна только при наличии соответствующих лицензий. Их необходимо регулярно продлевать для обеспечения непрерывной фиксации нарушений скоростного режима. При этом в Латвии в рассматриваемый период только Burde B.V. имела эксклюзивные права на распространение этих лицензий, что поставило компанию в доминирующее положение.

Регулятор отметил резкий рост цен за короткий срок: с 75 евро в месяц в августе 2022 года до 125 евро в сентябре и до 270 евро в январе 2023 года. Такое повышение не было обусловлено ни инфляцией, ни ростом затрат производителя, ни инновациями.

Совет по конкуренции также подчеркнул, что деятельность распространителя носила преимущественно посреднический и административный характер и не создавала значительной дополнительной экономической ценности. Поэтому применяемая надбавка не могла считаться экономически обоснованной.

«В подобных ситуациях публичным заказчикам необходимо особенно тщательно оценивать структуру рынка и форму закупки», — указал регулятор.
По данным Firmas.lv, в 2024 году оборот Burde B.V. составил 483 985 евро, а прибыль — 142 830 евро. Компания зарегистрирована в 2011 году, ее уставный капитал — 5000 евро.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (1)
Комментарии (1)

Главные новости

Совсем скоро: Херманис объявил об учреждении новой партии. И рассказал притчу
Важно

Совсем скоро: Херманис объявил об учреждении новой партии. И рассказал притчу

И снова о мошенниках — они повсюду: юристы предупреждают, как избежать поддельных сайтов
Важно

И снова о мошенниках — они повсюду: юристы предупреждают, как избежать поддельных сайтов

«Грёбаная Балтика. Надо было в Париж ехать»: Божена Рынска недовольна латвийской зимой
Важно

«Грёбаная Балтика. Надо было в Париж ехать»: Божена Рынска недовольна латвийской зимой (6)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Совсем скоро: Херманис объявил об учреждении новой партии. И рассказал притчу (1)

Важно 14:23

Важно 1 комментариев

Об этом событии худрук Нового Рижского театра оповестил народ через соцсети.

Об этом событии худрук Нового Рижского театра оповестил народ через соцсети.

Читать
Загрузка

Южнокорейская криптобиржа случайно выплатила клиентам 40 млрд долларов в биткойнах (1)

Важно 13:15

Важно 1 комментариев

Южнокорейская криптовалютная биржа случайно отправила клиентам более 40 млрд долларов в биткойнах, ненадолго сделав их миллионерами.

Южнокорейская криптовалютная биржа случайно отправила клиентам более 40 млрд долларов в биткойнах, ненадолго сделав их миллионерами.

Читать

Рижское самоуправление планирует пожертвовать Украине 100 тысяч евро (1)

Важно 12:13

Важно 1 комментариев

В понедельник, 9 февраля, на 8:30 назначено заседание Рижской думы, где будут решать о предоставлении Украине пожертвования на сумму 100  тысяч евро.

В понедельник, 9 февраля, на 8:30 назначено заседание Рижской думы, где будут решать о предоставлении Украине пожертвования на сумму 100  тысяч евро.

Читать

«Это уже начинает утомлять»: Посол ЛР в НАТО критикует очередной «сценарий захвата Балтии» (1)

Важно 12:08

Важно 1 комментариев

«Сегодня 27 октября 2026 года, вторник, 6:47 утра. В здании федерального правительства Германии в Берлине во всех окнах ярко светится свет. Из Вильнюса, Варшавы и Брюсселя поступают сообщения: на границе с Литвой, страной-членом НАТО и ЕС, сосредоточены российские войска. Ситуация хаотичная, - так начинается статья Бена Латковскиса в «Неаткариге» с описанием очередной военной игры, проведенной в Германии.

«Сегодня 27 октября 2026 года, вторник, 6:47 утра. В здании федерального правительства Германии в Берлине во всех окнах ярко светится свет. Из Вильнюса, Варшавы и Брюсселя поступают сообщения: на границе с Литвой, страной-членом НАТО и ЕС, сосредоточены российские войска. Ситуация хаотичная, - так начинается статья Бена Латковскиса в «Неаткариге» с описанием очередной военной игры, проведенной в Германии.

Читать

Экс-президент: в Латвии предприниматели чувствуют себя грабителями (1)

Выбор редакции 12:00

Выбор редакции 1 комментариев

В цикле дискуссий Latvija 2035 бывший президент Латвии Андрис Берзиньш резко критикует латвийский бюрократический аппарат, подчёркивая, что страна перенасыщена ненужными, лишними системами, препятствующими развитию, сообщает портал Jauns.lv.

В цикле дискуссий Latvija 2035 бывший президент Латвии Андрис Берзиньш резко критикует латвийский бюрократический аппарат, подчёркивая, что страна перенасыщена ненужными, лишними системами, препятствующими развитию, сообщает портал Jauns.lv.

Читать

Удастся ли отстоять? Собрано нужное число подписей против закрытия трёх детсадов в Риге (1)

Важно 11:58

Важно 1 комментариев

На портале Manabalss.lv собрано число подписей, необходимое для передачи в Рижскую думу инициатив против закрытия трех столичных детских садов. 

На портале Manabalss.lv собрано число подписей, необходимое для передачи в Рижскую думу инициатив против закрытия трех столичных детских садов. 

Читать

Оттепель возможна уже 12 февраля, а пока глубина снега в Латвии — до 46 см (1)

Важно 11:44

Важно 1 комментариев

Самый глубокий снег в стране - на юге Латгалии, где толщина снежного покрова достигла 46 см, по сведениям латвийских метеорологов.

Самый глубокий снег в стране - на юге Латгалии, где толщина снежного покрова достигла 46 см, по сведениям латвийских метеорологов.

Читать