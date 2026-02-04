Рейтинг самых надёжных авто на 2026 год: репутация немецкого автопрома трещит по швам

Согласно данным Consumer Reports, составленным на основе опросов владельцев около 380 тысяч автомобилей, лидерами по прогнозируемой надёжности вновь стали японские производители. Первые строчки рейтинга заняли Toyota, Lexus и Subaru — марки, которые год за годом подтверждают репутацию максимально предсказуемых и долговечных машин.

Рейтинг: самые надежные автомобильные бренды в 2026 году / © Visual Capitalist

В первую десятку также вошли Honda и Nissan, продемонстрировав стабильные показатели и низкий уровень серьёзных поломок. Эксперты отмечают, что успех японских брендов во многом связан с консервативным подходом к технологиям и фокусом на проверенные инженерные решения.

На этом фоне позиции европейских, и особенно немецких, автопроизводителей выглядят заметно слабее. Лучший результат среди них показала BMW, заняв лишь пятое место. Volkswagen, Audi и Mercedes-Benz оказались в нижней части рейтинга, получив средние и низкие оценки надёжности.

Аналитики подчёркивают: речь идёт не о разовых неудачах, а о системной тенденции. Рост сложности электронных систем, сокращение жизненного цикла моделей и ориентация на маркетинговые инновации всё чаще сказываются на надёжности — и именно здесь немецкий автопром, похоже, начал проигрывать.

Рейтинг Consumer Reports традиционно считается одним из наиболее авторитетных, поскольку основан не на лабораторных тестах, а на реальном опыте эксплуатации. Поэтому его выводы всё чаще влияют как на потребительский выбор, так и на стратегию самих автопроизводителей.