Рейтинг самых надёжных авто на 2026 год: репутация немецкого автопрома трещит по швам

Редакция PRESS 4 февраля, 2026 18:55

Репутация немецкого автопрома как безусловного эталона качества продолжает трещать по швам. Новый рейтинг надёжности автомобилей на 2026 год показал: бренды из Германии всё чаще уступают позиции тем, кого раньше считали просто «практичными». Для многих автомобилистов это вызывает не столько удивление, сколько сожаление — слишком долго «Made in Germany» был синонимом инженерного превосходства.

Согласно данным Consumer Reports, составленным на основе опросов владельцев около 380 тысяч автомобилей, лидерами по прогнозируемой надёжности вновь стали японские производители. Первые строчки рейтинга заняли Toyota, Lexus и Subaru — марки, которые год за годом подтверждают репутацию максимально предсказуемых и долговечных машин.

Рейтинг: самые надежные автомобильные бренды в 2026 году / © Visual Capitalist

В первую десятку также вошли Honda и Nissan, продемонстрировав стабильные показатели и низкий уровень серьёзных поломок. Эксперты отмечают, что успех японских брендов во многом связан с консервативным подходом к технологиям и фокусом на проверенные инженерные решения.

На этом фоне позиции европейских, и особенно немецких, автопроизводителей выглядят заметно слабее. Лучший результат среди них показала BMW, заняв лишь пятое место. Volkswagen, Audi и Mercedes-Benz оказались в нижней части рейтинга, получив средние и низкие оценки надёжности.

Аналитики подчёркивают: речь идёт не о разовых неудачах, а о системной тенденции. Рост сложности электронных систем, сокращение жизненного цикла моделей и ориентация на маркетинговые инновации всё чаще сказываются на надёжности — и именно здесь немецкий автопром, похоже, начал проигрывать.

Рейтинг Consumer Reports традиционно считается одним из наиболее авторитетных, поскольку основан не на лабораторных тестах, а на реальном опыте эксплуатации. Поэтому его выводы всё чаще влияют как на потребительский выбор, так и на стратегию самих автопроизводителей.

На следующей неделе депутаты Сейма отправятся в тюрьму. Правда, на время и не все

Во вторник, 10 февраля, депутаты из  комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции посетят Ильгюциемскую женскую тюрьму, о чём свидетельствует повестка дня работы комиссии.

Во вторник, 10 февраля, депутаты из  комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции посетят Ильгюциемскую женскую тюрьму, о чём свидетельствует повестка дня работы комиссии.

Совсем скоро: Херманис объявил об учреждении новой партии. И рассказал притчу

Об этом событии худрук Нового Рижского театра оповестил народ через соцсети.

Об этом событии худрук Нового Рижского театра оповестил народ через соцсети.

Санкции Трампа против России так и не заработали. Может ли Запад усилить давление без США?

Президент Дональд Трамп за год своего второго срока так и не ввел ни одной действенной санкции против России за вторжение в Украину. Он сделал два замаха на рубль, но оба удара оказались на копейку. Нефтяные доходы России сократились, но совсем по другим причинам, отмечают эксперты. Они убеждены, что Трамп так и не решится надавить на Владимира Путина, однако и без США есть кому это сделать.

Президент Дональд Трамп за год своего второго срока так и не ввел ни одной действенной санкции против России за вторжение в Украину. Он сделал два замаха на рубль, но оба удара оказались на копейку. Нефтяные доходы России сократились, но совсем по другим причинам, отмечают эксперты. Они убеждены, что Трамп так и не решится надавить на Владимира Путина, однако и без США есть кому это сделать.

Южнокорейская криптобиржа случайно выплатила клиентам 40 млрд долларов в биткойнах

Южнокорейская криптовалютная биржа случайно отправила клиентам более 40 млрд долларов в биткойнах, ненадолго сделав их миллионерами.

Южнокорейская криптовалютная биржа случайно отправила клиентам более 40 млрд долларов в биткойнах, ненадолго сделав их миллионерами.

Рижское самоуправление планирует пожертвовать Украине 100 тысяч евро

В понедельник, 9 февраля, на 8:30 назначено заседание Рижской думы, где будут решать о предоставлении Украине пожертвования на сумму 100  тысяч евро.

В понедельник, 9 февраля, на 8:30 назначено заседание Рижской думы, где будут решать о предоставлении Украине пожертвования на сумму 100  тысяч евро.

«Это уже начинает утомлять»: Посол ЛР в НАТО критикует очередной «сценарий захвата Балтии»

«Сегодня 27 октября 2026 года, вторник, 6:47 утра. В здании федерального правительства Германии в Берлине во всех окнах ярко светится свет. Из Вильнюса, Варшавы и Брюсселя поступают сообщения: на границе с Литвой, страной-членом НАТО и ЕС, сосредоточены российские войска. Ситуация хаотичная, - так начинается статья Бена Латковскиса в «Неаткариге» с описанием очередной военной игры, проведенной в Германии.

«Сегодня 27 октября 2026 года, вторник, 6:47 утра. В здании федерального правительства Германии в Берлине во всех окнах ярко светится свет. Из Вильнюса, Варшавы и Брюсселя поступают сообщения: на границе с Литвой, страной-членом НАТО и ЕС, сосредоточены российские войска. Ситуация хаотичная, - так начинается статья Бена Латковскиса в «Неаткариге» с описанием очередной военной игры, проведенной в Германии.

Экс-президент: в Латвии предприниматели чувствуют себя грабителями

В цикле дискуссий Latvija 2035 бывший президент Латвии Андрис Берзиньш резко критикует латвийский бюрократический аппарат, подчёркивая, что страна перенасыщена ненужными, лишними системами, препятствующими развитию, сообщает портал Jauns.lv.

В цикле дискуссий Latvija 2035 бывший президент Латвии Андрис Берзиньш резко критикует латвийский бюрократический аппарат, подчёркивая, что страна перенасыщена ненужными, лишними системами, препятствующими развитию, сообщает портал Jauns.lv.

