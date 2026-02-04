Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Можно ли в Латвии верить политикам и не выглядеть глупо?» (1)

Редакция PRESS 4 февраля, 2026 11:42

Новости Латвии 1 комментариев

LETA

Хочется быть наивным. Хочется верить, что большинство латвийских политиков честны, ответственны, дальновидны и профессиональны. Особенно те, кто находится у власти, потому что именно от их решений или бездействия зависят общее развитие государства и благополучие каждого человека. Мы ведь выбираем хороших, не так ли? Очень хочется в это верить. Но возможно ли, что, оказавшись у власти, хорошие превращаются в плохих? Об этом пишет Роман Мельник в LA.

Хочется верить, что жизнь в долг и ежегодные заимствования для покрытия бюджетного дефицита — явление временное и что в обозримом будущем страна сможет отказаться от жизни не по средствам. Более того, хочется верить, что мы сумеем зарабатывать и возвращать долги, не оставляя их в наследство следующим поколениям. Хочется верить и в то, что политики, которые сегодня активно выступают за ещё большее заимствование, оправдывая это тем, что у других стран долги ещё выше, будут критически оценены на ближайших выборах и вполне заслуженно окажутся на политической свалке истории.

Хочется верить, что на выборах осенью депутатские мандаты получат не те же самые люди под другими вывесками, а действительно лучшие из лучших. Это не исключает возможности остаться в политике и для некоторых нынешних деятелей, но только в том случае, если они действительно заслуживают этого.

Хочется верить, что кто-то понесёт реальную ответственность за допущенные ошибки, за непрофессиональные решения и бездействие, за впустую потраченное время и государственные средства, за нецелесообразно и нерационально «освоенные» деньги государственного бюджета и фондов Европейского союза. В том числе за очевидно расточительное строительство Rail Baltica, за сомнительные закупки внешних услуг для Центра защиты детей, за неумелое управление строительством новых корпусов больницы Страдыня и за другие подобные примеры.

Хочется быть наивным и не верить тем, кто утверждает, что громкие скандалы — всего лишь дымовая завеса, призванная отвлечь внимание от многочисленных проблем, упомянутых или не упомянутых публично. Хочется верить, что у происходящего есть объективные причины и честные объяснения, хотя сомнения никуда не исчезают.

Хочется верить и в то, что не только общество жертвует силами и средствами, поддерживая Украину в её войне против напавшей России. Хочется верить, что представители государства в этом вопросе делают всё возможное и максимально эффективно. Что дроны, которые Латвия как один из инициаторов дроновой коалиции отправляет в Украину, действительно лучшие из возможных, а сообщения о том, что западные поставки слишком дороги и технически устарели по сравнению с возможностями украинских производителей, преувеличены.

И сразу встаёт связанный с этим вопрос: готовы ли мы к тому, что вражеские дроны могут «случайно» полететь и в нашу сторону? Готовы ли службы обороны и внутренней безопасности предотвратить угрозу для мирных жителей? И укрепляется ли наша граница не хуже, чем, например, украинская граница с Белоруссией? Очень хочется верить, что так и есть.

Хочется верить и в то, что высокие зарплаты, щедрые премии, доплаты и бонусы, которые получают сотрудники ряда государственных учреждений, имеют под собой реальные основания. Что их эффективность, производительность и вклад в развитие государства не просто задекларированы, а действительно просчитаны и подтверждены убедительными цифрами.

Хочется верить и в то, что провозглашённый как почти священный Европейский зелёный курс со временем начнёт способствовать и развитию Латвии, а не только благополучию стран, производящих аккумуляторы и солнечные панели. Что экономический рост будет более равномерным и, например, в автомобильной отрасли государственная поддержка будет направлена прежде всего на электрификацию коммерческого автопарка, а не на субсидирование дорогих автомобилей, используемых скорее для демонстрации достатка, чем для реальных нужд экономики.

Этот список можно продолжать ещё долго. Но всё чаще в ответ звучит: «Хватит. Время ценностей и морали прошло. Сейчас снова в моде реальная политика. Главное — результат, а не идеал. Решения принимаются исходя из того, что работает в конкретный момент. Идеологии устарели, с противниками можно договариваться, если это выгодно. А если есть деньги, их нужно осваивать, а не долго обсуждать».

Да, всё это видно. Всё это известно. Но всё равно хочется быть наивным. Хочется верить в идеалы. Не хочется соглашаться с тем, что единственный возможный путь — стать циничным приверженцем реальной политики только потому, что «так делают все».

На следующей неделе депутаты Сейма отправятся в тюрьму. Правда, на время и не все (1)

1 комментариев

Во вторник, 10 февраля, депутаты из  комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции посетят Ильгюциемскую женскую тюрьму, о чём свидетельствует повестка дня работы комиссии.

Совсем скоро: Херманис объявил об учреждении новой партии. И рассказал притчу (1)

1 комментариев

Об этом событии худрук Нового Рижского театра оповестил народ через соцсети.

Санкции Трампа против России так и не заработали. Может ли Запад усилить давление без США? (1)

1 комментариев

Президент Дональд Трамп за год своего второго срока так и не ввел ни одной действенной санкции против России за вторжение в Украину. Он сделал два замаха на рубль, но оба удара оказались на копейку. Нефтяные доходы России сократились, но совсем по другим причинам, отмечают эксперты. Они убеждены, что Трамп так и не решится надавить на Владимира Путина, однако и без США есть кому это сделать.

Южнокорейская криптобиржа случайно выплатила клиентам 40 млрд долларов в биткойнах (1)

1 комментариев

Южнокорейская криптовалютная биржа случайно отправила клиентам более 40 млрд долларов в биткойнах, ненадолго сделав их миллионерами.

Рижское самоуправление планирует пожертвовать Украине 100 тысяч евро (1)

1 комментариев

В понедельник, 9 февраля, на 8:30 назначено заседание Рижской думы, где будут решать о предоставлении Украине пожертвования на сумму 100  тысяч евро.

«Это уже начинает утомлять»: Посол ЛР в НАТО критикует очередной «сценарий захвата Балтии» (1)

1 комментариев

«Сегодня 27 октября 2026 года, вторник, 6:47 утра. В здании федерального правительства Германии в Берлине во всех окнах ярко светится свет. Из Вильнюса, Варшавы и Брюсселя поступают сообщения: на границе с Литвой, страной-членом НАТО и ЕС, сосредоточены российские войска. Ситуация хаотичная, - так начинается статья Бена Латковскиса в «Неаткариге» с описанием очередной военной игры, проведенной в Германии.

Экс-президент: в Латвии предприниматели чувствуют себя грабителями (1)

1 комментариев

В цикле дискуссий Latvija 2035 бывший президент Латвии Андрис Берзиньш резко критикует латвийский бюрократический аппарат, подчёркивая, что страна перенасыщена ненужными, лишними системами, препятствующими развитию, сообщает портал Jauns.lv.

