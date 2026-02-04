Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Людей начали сдавать в аренду нейросетям: сколько платят помощникам ИИ?

4 февраля, 2026

Кажется, фантастика тихо стучится в дверь. В интернете появился сервис Rent a Human, где… искусственный интеллект может нанимать людей.

Да-да, теперь всё наоборот. Если нейросеть не справляется с задачей, она может подключить человека. Для этого создана специальная фриланс-платформа, где люди буквально «сдают себя в аренду».

Работает это довольно просто. ИИ-агент получает задание, понимает, что сам не тянет, и передаёт часть работы человеку. Это могут быть задачи, где нужна проверка информации, выполнение действий в реальном мире или просто нестандартное мышление.

Самое удивительное - люди уже активно регистрируются на платформе. Причём некоторые готовы выполнять задания всего за несколько долларов в час. Кто-то предлагает простые услуги, кто-то - профессиональные навыки.

Разработчики сервиса говорят, что такая схема помогает искусственному интеллекту быстрее решать сложные задачи. Пользователи в интернете тем временем обсуждают другую сторону истории - неужели наступает время, когда люди будут работать помощниками нейросетей?

Пока сервис только набирает обороты. Но сама идея уже заставляет многих задуматься, насколько быстро меняется цифровой мир и роли в нём.

«Это уже начинает утомлять»: Посол ЛР в НАТО критикует очередной «сценарий захвата Балтии»
На следующей неделе депутаты Сейма отправятся в тюрьму. Правда, на время и не все
И снова о мошенниках — они повсюду: юристы предупреждают, как избежать поддельных сайтов
Совсем скоро: Херманис объявил об учреждении новой партии. И рассказал притчу

Об этом событии худрук Нового Рижского театра оповестил народ через соцсети.

Санкции Трампа против России так и не заработали. Может ли Запад усилить давление без США?

Президент Дональд Трамп за год своего второго срока так и не ввел ни одной действенной санкции против России за вторжение в Украину. Он сделал два замаха на рубль, но оба удара оказались на копейку. Нефтяные доходы России сократились, но совсем по другим причинам, отмечают эксперты. Они убеждены, что Трамп так и не решится надавить на Владимира Путина, однако и без США есть кому это сделать.

Южнокорейская криптобиржа случайно выплатила клиентам 40 млрд долларов в биткойнах

Южнокорейская криптовалютная биржа случайно отправила клиентам более 40 млрд долларов в биткойнах, ненадолго сделав их миллионерами.

Рижское самоуправление планирует пожертвовать Украине 100 тысяч евро

В понедельник, 9 февраля, на 8:30 назначено заседание Рижской думы, где будут решать о предоставлении Украине пожертвования на сумму 100  тысяч евро.

«Это уже начинает утомлять»: Посол ЛР в НАТО критикует очередной «сценарий захвата Балтии»

«Сегодня 27 октября 2026 года, вторник, 6:47 утра. В здании федерального правительства Германии в Берлине во всех окнах ярко светится свет. Из Вильнюса, Варшавы и Брюсселя поступают сообщения: на границе с Литвой, страной-членом НАТО и ЕС, сосредоточены российские войска. Ситуация хаотичная, - так начинается статья Бена Латковскиса в «Неаткариге» с описанием очередной военной игры, проведенной в Германии.

Экс-президент: в Латвии предприниматели чувствуют себя грабителями

В цикле дискуссий Latvija 2035 бывший президент Латвии Андрис Берзиньш резко критикует латвийский бюрократический аппарат, подчёркивая, что страна перенасыщена ненужными, лишними системами, препятствующими развитию, сообщает портал Jauns.lv.

Регина Лочмеле вышла из «Согласия»; что дальше?

Политик и экс-депутат Рижской думы Регина Лочмеле опубликовала в субботу пост в "Фейсбуке", где сообщает о том, что больше не состоит в социал-демократической партии "Согласие".

