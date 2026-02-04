Да-да, теперь всё наоборот. Если нейросеть не справляется с задачей, она может подключить человека. Для этого создана специальная фриланс-платформа, где люди буквально «сдают себя в аренду».

Работает это довольно просто. ИИ-агент получает задание, понимает, что сам не тянет, и передаёт часть работы человеку. Это могут быть задачи, где нужна проверка информации, выполнение действий в реальном мире или просто нестандартное мышление.

Самое удивительное - люди уже активно регистрируются на платформе. Причём некоторые готовы выполнять задания всего за несколько долларов в час. Кто-то предлагает простые услуги, кто-то - профессиональные навыки.

Разработчики сервиса говорят, что такая схема помогает искусственному интеллекту быстрее решать сложные задачи. Пользователи в интернете тем временем обсуждают другую сторону истории - неужели наступает время, когда люди будут работать помощниками нейросетей?

Пока сервис только набирает обороты. Но сама идея уже заставляет многих задуматься, насколько быстро меняется цифровой мир и роли в нём.