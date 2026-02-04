«Рекорд за последние годы»: в январе появилось 979 новых предприятий

Совокупный основной капитал компаний, зарегистрированных в январе, достиг 5,3 млн евро. Самый крупный вклад пришелся на ООО Mazmežotnes muiža — его основной капитал превысил 1,1 млн евро. Учредителем компании является владелец ООО Viesturu rapsis и крестьянского хозяйства Sējas Арис Бурканс.

Вторым по величине новым предприятием стало ООО VMG auto, зарегистрированное в Елгаве. В его основной капитал компания Anru Motors вложила 602 800 евро. В 2024 году Anru Motors работало с оборотом 1,32 млн евро и прибылью 1 220 евро, а к концу 2025 года в компании было занято 30 сотрудников.

В десятку крупнейших новых предприятий за пределами столицы также вошли MIEAP Capital с капиталом 300 000 евро в Марупском крае, Stiga RM Next Gen с капиталом 255 000 евро в Тукумском крае и Spectre LV с капиталом 200 000 евро в Елгавском крае. Компания Spectre LV стала крупнейшим новым предприятием с иностранным капиталом — ее учредителем является датская компания Spectre. В целом иностранный капитал привлекли 143 новых предприятия, зарегистрированных в январе.

Структура регистраций показывает, что 87,44% новых предприятий составляют общества с ограниченной ответственностью, а 10,93% — индивидуальные коммерсанты. Кроме того, в январе были зарегистрированы семь филиалов иностранных коммерсантов, шесть крестьянских хозяйств, два коммандитных общества и одно полное товарищество.

При этом более половины новых ООО — 57,31% — имели основной капитал до 2800 евро. В 213 случаях капитал был равен одному евро, а у одного предприятия — всего 10 центов.

Больше всего новых предприятий в январе было зарегистрировано в Риге — 477. Далее следуют Марупский край, Юрмала, Огрский край, Валмиерский край, Елгава, Салдусский, Ропажский, Кекавский и Сигулдский края, а также Лиепая.