«Рекорд за последние годы»: в январе появилось 979 новых предприятий

Редакция PRESS 4 февраля, 2026 10:07

В январе этого года было зарегистрировано 979 новых предприятий — это на 5,7% больше, чем за тот же месяц годом ранее. Как свидетельствуют обобщенные данные Lursoft, это самый высокий показатель регистрации новых компаний за последние годы. Одновременно в течение месяца было ликвидировано 449 предприятий — более чем вдвое меньше числа новых регистраций.

Совокупный основной капитал компаний, зарегистрированных в январе, достиг 5,3 млн евро. Самый крупный вклад пришелся на ООО Mazmežotnes muiža — его основной капитал превысил 1,1 млн евро. Учредителем компании является владелец ООО Viesturu rapsis и крестьянского хозяйства Sējas Арис Бурканс.

Вторым по величине новым предприятием стало ООО VMG auto, зарегистрированное в Елгаве. В его основной капитал компания Anru Motors вложила 602 800 евро. В 2024 году Anru Motors работало с оборотом 1,32 млн евро и прибылью 1 220 евро, а к концу 2025 года в компании было занято 30 сотрудников.

В десятку крупнейших новых предприятий за пределами столицы также вошли MIEAP Capital с капиталом 300 000 евро в Марупском крае, Stiga RM Next Gen с капиталом 255 000 евро в Тукумском крае и Spectre LV с капиталом 200 000 евро в Елгавском крае. Компания Spectre LV стала крупнейшим новым предприятием с иностранным капиталом — ее учредителем является датская компания Spectre. В целом иностранный капитал привлекли 143 новых предприятия, зарегистрированных в январе.

Структура регистраций показывает, что 87,44% новых предприятий составляют общества с ограниченной ответственностью, а 10,93% — индивидуальные коммерсанты. Кроме того, в январе были зарегистрированы семь филиалов иностранных коммерсантов, шесть крестьянских хозяйств, два коммандитных общества и одно полное товарищество.

При этом более половины новых ООО — 57,31% — имели основной капитал до 2800 евро. В 213 случаях капитал был равен одному евро, а у одного предприятия — всего 10 центов.

Больше всего новых предприятий в январе было зарегистрировано в Риге — 477. Далее следуют Марупский край, Юрмала, Огрский край, Валмиерский край, Елгава, Салдусский, Ропажский, Кекавский и Сигулдский края, а также Лиепая.

Главные новости

«Это уже начинает утомлять»: Посол ЛР в НАТО критикует очередной «сценарий захвата Балтии»

На следующей неделе депутаты Сейма отправятся в тюрьму. Правда, на время и не все

Совсем скоро: Херманис объявил об учреждении новой партии. И рассказал притчу

На следующей неделе депутаты Сейма отправятся в тюрьму. Правда, на время и не все

Во вторник, 10 февраля, депутаты из  комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции посетят Ильгюциемскую женскую тюрьму, о чём свидетельствует повестка дня работы комиссии.

Совсем скоро: Херманис объявил об учреждении новой партии. И рассказал притчу

Об этом событии худрук Нового Рижского театра оповестил народ через соцсети.

Санкции Трампа против России так и не заработали. Может ли Запад усилить давление без США?

Президент Дональд Трамп за год своего второго срока так и не ввел ни одной действенной санкции против России за вторжение в Украину. Он сделал два замаха на рубль, но оба удара оказались на копейку. Нефтяные доходы России сократились, но совсем по другим причинам, отмечают эксперты. Они убеждены, что Трамп так и не решится надавить на Владимира Путина, однако и без США есть кому это сделать.

Южнокорейская криптобиржа случайно выплатила клиентам 40 млрд долларов в биткойнах

Южнокорейская криптовалютная биржа случайно отправила клиентам более 40 млрд долларов в биткойнах, ненадолго сделав их миллионерами.

Рижское самоуправление планирует пожертвовать Украине 100 тысяч евро

В понедельник, 9 февраля, на 8:30 назначено заседание Рижской думы, где будут решать о предоставлении Украине пожертвования на сумму 100  тысяч евро.

«Это уже начинает утомлять»: Посол ЛР в НАТО критикует очередной «сценарий захвата Балтии»

«Сегодня 27 октября 2026 года, вторник, 6:47 утра. В здании федерального правительства Германии в Берлине во всех окнах ярко светится свет. Из Вильнюса, Варшавы и Брюсселя поступают сообщения: на границе с Литвой, страной-членом НАТО и ЕС, сосредоточены российские войска. Ситуация хаотичная, - так начинается статья Бена Латковскиса в «Неаткариге» с описанием очередной военной игры, проведенной в Германии.

Экс-президент: в Латвии предприниматели чувствуют себя грабителями

В цикле дискуссий Latvija 2035 бывший президент Латвии Андрис Берзиньш резко критикует латвийский бюрократический аппарат, подчёркивая, что страна перенасыщена ненужными, лишними системами, препятствующими развитию, сообщает портал Jauns.lv.

