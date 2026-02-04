Восстановление дома на Баускас зависит от решения жильцов

Отвечая на вопрос о том, как самоуправление будет поддерживать жителей дома на дальнейших этапах, мэр напомнил о уже выплаченных кризисных пособиях. По его словам, дальнейшее решение о восстановлении здания предстоит принимать самим совладельцам. При этом он отметил, что среди жильцов есть немало тех, кто заинтересован не только в восстановлении, но и в улучшении состояния дома.

Клейнбергс сообщил, что в течение еще нескольких недель будут демонтированы опасные конструкции. После этого в здание допустят следователей полиции. Когда расследование будет завершено, жильцам разрешат войти в дом, чтобы забрать свои личные вещи.

Ранее сообщалось, что, согласно заключению сертифицированного строительного эксперта, пострадавший в результате взрыва жилой дом на Бауской улице технически подлежит восстановлению. Самоуправление пообещало профинансировать демонтаж опасных конструкций, а также предоставить поддержку на ремонт квартир в размере до 10 000 евро на одну квартиру. Окончательное решение о восстановлении здания должно быть принято собранием собственников квартир.

Газовый взрыв в пятиэтажном жилом доме произошел 2 января. По предварительной информации, причиной инцидента могло стать незаконное подключение к газопроводу, выполненное одним из жителей. В результате взрыва погибли этот житель и сотрудник компании Gaso, в районе эпицентра обрушились верхние этажи здания и крыша. В настоящее время доступ в дом для жильцов закрыт.