По её словам, энергетическая политика Европейского союза выстраивается в рамках юридических механизмов, предусматривающих диверсификацию источников поставок. Европейский рынок функционирует как единый механизм, в котором одновременно развивается возобновляемая энергетика. Еврокомиссия постоянно отслеживает состояние снабжения и ситуацию на мировых рынках, чтобы минимизировать зависимость от одного поставщика.

Итконен подчеркнула, что текущие данные Европейской комиссии не дают оснований для обеспокоенности уровнем импорта сжиженного природного газа. Рост поставок из США, по её словам, был вызван необходимостью компенсировать резкое сокращение импорта российского газа.

Представитель Еврокомиссии отметила, что у Брюсселя имеется достаточный набор инструментов для снижения рисков в сфере энергоснабжения. Соединённые Штаты рассматриваются как важный поставщик сжиженного природного газа, однако эти отношения, по её оценке, принципиально отличаются от прежней зависимости от российского газа.

Она напомнила, что до 2022 года Россия обеспечивала около 45 процентов газовых поставок в Европейский союз через конкретные трубопроводы, которые контролировались и управлялись одним государственным предприятием. В отличие от этого, рынок сжиженного природного газа является более гибким и предоставляет Европейскому союзу значительно больше возможностей для манёвра.

По словам Итконен, европейские компании столкнулись с серьёзными трудностями именно потому, что прекращение импорта российского газа было напрямую связано с трубопроводной инфраструктурой. Рынок сжиженного природного газа носит глобальный характер, и зависимость Европейского союза от газа стала более управляемой, чем в период доминирования российских газопроводных поставок.

В завершение представитель Еврокомиссии подчеркнула, что импорт американского сжиженного природного газа нельзя напрямую сопоставлять с ситуацией, в которой Европейский союз находился до 2022 года, и призвала учитывать эти различия при обсуждении энергетической безопасности.