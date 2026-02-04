Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 8. Февраля Завтра: Aldona, Ceslavs
Доступность

Лиепая выставила напоказ соцреализм. С антисоветскими целями (1)

Редакция PRESS 4 февраля, 2026 13:19

История и культура 1 комментариев

11 февраля в Музей оккупации Лиепаи открывается выставка живописи из собрания Лиепайского музея, посвящённая социалистическому реализму советского периода. Экспозиция охватывает работы 1946–1978 годов и показывает, как искусство формировало оптимистичное, идеализированное видение будущего в русле социалистической идеологии.

В зале представлены произведения латвийских художников, отражающие миф о всеобщем счастье и социальном благополучии. Центральные темы — промышленность и производство, прежде всего значимый для города завод «Красный металлург», его цеха и прокатные линии, а также портреты рабочих, в которых воплощён пафос труда.

Заметное место отведено морской теме — порту, судам, капитанам и повседневной жизни рыбаков. В советской визуальной культуре эти сюжеты приобретали возвышенное и монументальное звучание, подчёркивая роль человека труда и коллективного усилия.

После Второй мировой войны и оккупации культура стала одним из ключевых инструментов пропаганды. Развитие искусства подчинялось политическому курсу, который задавал не только круг допустимых тем, но и форму, выразительные средства и границы творческой свободы. Социалистический реализм как официальное направление был призван показывать жизнь не такой, какова она есть, а такой, какой она должна быть согласно идеологии.

Выставка предлагает рассматривать эти произведения как историческое свидетельство реальности оккупации — пространства, где идеология, пафос и повседневность сплетаются в единое визуальное повествование и требуют от современного зрителя критического, рефлексивного взгляда.

Экспозиция «Идеализация советского времени в искусстве» будет открыта для посещения с 11 февраля по 5 апреля в Музей оккупации Лиепаи.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (1)
Комментарии (1)

Главные новости

«Грёбаная Балтика. Надо было в Париж ехать»: Божена Рынска недовольна латвийской зимой
Важно

«Грёбаная Балтика. Надо было в Париж ехать»: Божена Рынска недовольна латвийской зимой (6)

И снова о мошенниках — они повсюду: юристы предупреждают, как избежать поддельных сайтов
Важно

И снова о мошенниках — они повсюду: юристы предупреждают, как избежать поддельных сайтов

Совсем скоро: Херманис объявил об учреждении новой партии. И рассказал притчу
Важно

Совсем скоро: Херманис объявил об учреждении новой партии. И рассказал притчу

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Совсем скоро: Херманис объявил об учреждении новой партии. И рассказал притчу (1)

Важно 14:23

Важно 1 комментариев

Об этом событии худрук Нового Рижского театра оповестил народ через соцсети.

Об этом событии худрук Нового Рижского театра оповестил народ через соцсети.

Читать
Загрузка

Санкции Трампа против России так и не заработали. Может ли Запад усилить давление без США? (1)

Мир 13:29

Мир 1 комментариев

Президент Дональд Трамп за год своего второго срока так и не ввел ни одной действенной санкции против России за вторжение в Украину. Он сделал два замаха на рубль, но оба удара оказались на копейку. Нефтяные доходы России сократились, но совсем по другим причинам, отмечают эксперты. Они убеждены, что Трамп так и не решится надавить на Владимира Путина, однако и без США есть кому это сделать.

Президент Дональд Трамп за год своего второго срока так и не ввел ни одной действенной санкции против России за вторжение в Украину. Он сделал два замаха на рубль, но оба удара оказались на копейку. Нефтяные доходы России сократились, но совсем по другим причинам, отмечают эксперты. Они убеждены, что Трамп так и не решится надавить на Владимира Путина, однако и без США есть кому это сделать.

Читать

Южнокорейская криптобиржа случайно выплатила клиентам 40 млрд долларов в биткойнах (1)

Важно 13:15

Важно 1 комментариев

Южнокорейская криптовалютная биржа случайно отправила клиентам более 40 млрд долларов в биткойнах, ненадолго сделав их миллионерами.

Южнокорейская криптовалютная биржа случайно отправила клиентам более 40 млрд долларов в биткойнах, ненадолго сделав их миллионерами.

Читать

Рижское самоуправление планирует пожертвовать Украине 100 тысяч евро (1)

Важно 12:13

Важно 1 комментариев

В понедельник, 9 февраля, на 8:30 назначено заседание Рижской думы, где будут решать о предоставлении Украине пожертвования на сумму 100  тысяч евро.

В понедельник, 9 февраля, на 8:30 назначено заседание Рижской думы, где будут решать о предоставлении Украине пожертвования на сумму 100  тысяч евро.

Читать

«Это уже начинает утомлять»: Посол ЛР в НАТО критикует очередной «сценарий захвата Балтии» (1)

Важно 12:08

Важно 1 комментариев

«Сегодня 27 октября 2026 года, вторник, 6:47 утра. В здании федерального правительства Германии в Берлине во всех окнах ярко светится свет. Из Вильнюса, Варшавы и Брюсселя поступают сообщения: на границе с Литвой, страной-членом НАТО и ЕС, сосредоточены российские войска. Ситуация хаотичная, - так начинается статья Бена Латковскиса в «Неаткариге» с описанием очередной военной игры, проведенной в Германии.

«Сегодня 27 октября 2026 года, вторник, 6:47 утра. В здании федерального правительства Германии в Берлине во всех окнах ярко светится свет. Из Вильнюса, Варшавы и Брюсселя поступают сообщения: на границе с Литвой, страной-членом НАТО и ЕС, сосредоточены российские войска. Ситуация хаотичная, - так начинается статья Бена Латковскиса в «Неаткариге» с описанием очередной военной игры, проведенной в Германии.

Читать

Экс-президент: в Латвии предприниматели чувствуют себя грабителями (1)

Выбор редакции 12:00

Выбор редакции 1 комментариев

В цикле дискуссий Latvija 2035 бывший президент Латвии Андрис Берзиньш резко критикует латвийский бюрократический аппарат, подчёркивая, что страна перенасыщена ненужными, лишними системами, препятствующими развитию, сообщает портал Jauns.lv.

В цикле дискуссий Latvija 2035 бывший президент Латвии Андрис Берзиньш резко критикует латвийский бюрократический аппарат, подчёркивая, что страна перенасыщена ненужными, лишними системами, препятствующими развитию, сообщает портал Jauns.lv.

Читать

Регина Лочмеле вышла из «Согласия»; что дальше? (1)

Важно 11:59

Важно 1 комментариев

Политик и экс-депутат Рижской думы Регина Лочмеле опубликовала в субботу пост в "Фейсбуке", где сообщает о том, что больше не состоит в социал-демократической партии "Согласие".

Политик и экс-депутат Рижской думы Регина Лочмеле опубликовала в субботу пост в "Фейсбуке", где сообщает о том, что больше не состоит в социал-демократической партии "Согласие".

Читать