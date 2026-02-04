В зале представлены произведения латвийских художников, отражающие миф о всеобщем счастье и социальном благополучии. Центральные темы — промышленность и производство, прежде всего значимый для города завод «Красный металлург», его цеха и прокатные линии, а также портреты рабочих, в которых воплощён пафос труда.

Заметное место отведено морской теме — порту, судам, капитанам и повседневной жизни рыбаков. В советской визуальной культуре эти сюжеты приобретали возвышенное и монументальное звучание, подчёркивая роль человека труда и коллективного усилия.

После Второй мировой войны и оккупации культура стала одним из ключевых инструментов пропаганды. Развитие искусства подчинялось политическому курсу, который задавал не только круг допустимых тем, но и форму, выразительные средства и границы творческой свободы. Социалистический реализм как официальное направление был призван показывать жизнь не такой, какова она есть, а такой, какой она должна быть согласно идеологии.

Выставка предлагает рассматривать эти произведения как историческое свидетельство реальности оккупации — пространства, где идеология, пафос и повседневность сплетаются в единое визуальное повествование и требуют от современного зрителя критического, рефлексивного взгляда.

Экспозиция «Идеализация советского времени в искусстве» будет открыта для посещения с 11 февраля по 5 апреля в Музей оккупации Лиепаи.