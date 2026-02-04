Результаты исследования показывают, что глобальные события вызывают серьёзную обеспокоенность у жителей Европейского союза, а геополитические потрясения заметно повлияли на общественные настроения.

В целом по ЕС 52% опрошенных пессимистично оценивают будущее мира. Будущее Европейского союза вызывает пессимизм у 39% респондентов, а будущее собственной страны - у 41%. При этом 76% европейцев оптимистично оценивают будущее своё и своей семьи.

Опрос показывает, что жители страны настроены оптимистичнее, чем в среднем по ЕС. Так, 56% респондентов положительно смотрят на будущее мира, 64% - на будущее Европейского союза. Будущее своей страны оптимистично оценивают 59% опрошенных, а будущее своей семьи - 75%.

Авторы исследования отмечают, что проблем по-прежнему много. На первом месте среди тревог находится безопасность. В целом по ЕС 72% опрошенных беспокоят конфликты рядом с границами союза, 67% - терроризм, 66% - кибератаки со стороны третьих стран, 66% - природные катастрофы, усугублённые изменением климата, а также неконтролируемые миграционные потоки.

Значительные опасения вызывают и риски, связанные с коммуникацией. Так, дезинформация тревожит 69% опрошенных, язык ненависти в интернете и реальной жизни - 68%, созданный искусственным интеллектом фальшивый контент - 68%, а угрозы свободе слова - 67%.

Среди жителей страны главными источниками тревоги стали конфликты у границ ЕС - об этом заявили 72% респондентов. Неконтролируемая миграция беспокоит 70% опрошенных, а полёты дронов третьих стран в воздушном пространстве ЕС или рядом с ним - 59%.

Данные опроса также показывают, что 66% жителей ЕС, а в стране - 76%, хотят, чтобы Европейский союз активнее заботился об их безопасности и выполнял защитную функцию в нынешнем политическом контексте. При этом 89% жителей ЕС считают, что государства-члены должны быть более едиными, а 73% согласны с тем, что союзу нужны дополнительные ресурсы для ответа на глобальные вызовы. Среди опрошенных в стране эти показатели составляют 91% и 74% соответственно.

По мнению 40% жителей ЕС, для укрепления позиций на мировой арене союзу прежде всего следует сосредоточиться на обороне и безопасности. Ещё 32% считают приоритетом конкурентоспособность, экономику и промышленность, а 29% - энергетическую независимость. Эти же три направления чаще всего называли и респонденты в стране.

Председатель Европейского парламента Роберта Метсола отметила, что геополитическая напряжённость напрямую влияет на ощущение безопасности европейцев, а граждане ожидают от ЕС защиты, готовности к действиям и единства. «Именно этого требует сильная и уверенная в себе Европа. Европа - наш самый мощный щит», - подчеркнула она.

Опрос также показал, что высокие цены продолжают влиять на уровень жизни. 41% жителей ЕС хотят, чтобы Европейский парламент уделял больше внимания инфляции, росту цен и стоимости жизни. В числе приоритетов остаются экономика и создание рабочих мест - их назвали 35% респондентов, что на пять процентных пунктов больше, чем в опросе мая 2025 года.

Жители страны чаще всего называют ключевыми приоритетами экономику и создание рабочих мест - 48%, общественное здоровье - 45%, а также оборону и безопасность ЕС - 41%.

Большинство жителей ЕС ожидают, что в ближайшие пять лет их уровень жизни останется стабильным, однако 28% считают, что он ухудшится. Наибольшие опасения зафиксированы во Франции, Бельгии и Словакии, где о снижении уровня жизни говорят от 40% до 45% опрошенных.

Жители страны оказались вторыми по уровню оптимизма в ЕС - 29% ожидают роста уровня жизни. Более высокий показатель зафиксирован только в Финляндии - 31%. При этом 52% считают, что их уровень жизни не изменится, и лишь 16% ожидают ухудшения.

По мнению европейцев, важнейшей ценностью, которую Европейский парламент должен защищать в нынешней геополитической ситуации, остаётся мир - так считают 52% опрошенных. Среди других ключевых ценностей называются демократия - 35%, свобода слова - 23%, права человека - 22% и верховенство права - 21%.

Среди жителей страны чаще всего упоминались мир - 61%, свобода слова - 31%, а также демократия и верховенство права - по 26%.

Отношение к ЕС и его институтам в целом остаётся позитивным, хотя с мая 2025 года этот показатель несколько снизился. В ЕС в целом 49% опрошенных имеют положительное представление о союзе, 17% - отрицательное. В стране эти показатели составляют 46% и 13%.

Позитивное отношение к Европейскому парламенту в ЕС выразили 38% респондентов, негативное - 20%. В стране положительно оценивают Европейский парламент 24% опрошенных, нейтрально - 58%, отрицательно - 14%.

Число людей, считающих членство своей страны в ЕС положительным, продолжает расти: в ЕС - 62%, в стране - 69%. С февраля-марта 2024 года этот показатель увеличился на два процентных пункта.

Опрос также показал, что молодёжь остаётся наиболее активным сторонником ЕС. Среди европейцев в возрасте от 15 до 30 лет 58% имеют позитивное отношение к ЕС, тогда как среди старших возрастных групп - от 43% до 49%. Кроме того, 68% молодых респондентов хотели бы усиления роли Европейского парламента, в то время как среди старших групп этот показатель составляет от 54% до 58%.

Осенний опрос «Евробарометра» 2025 года проводился во всех 27 странах ЕС с 6 по 30 ноября исследовательским агентством Verian. Всего было проведено 26 453 интервью. В большинстве стран опрос проходил очно, а в Дании, на Кипре, Мальте, в Нидерландах, Финляндии и Швеции дополнительно использовались видеособеседования. Результаты оценивались с учётом численности населения каждой страны ЕС.