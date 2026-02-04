Китай — уголь уступает место солнцу

Солнечная энергетика в Китае растёт рекордными темпами. К концу 2025 года её объём достиг около 1200 гигаватт. По прогнозам, в 2026 году этот показатель может обогнать угольные электростанции.

Ожидается, что ветер и солнце вместе обеспечат около половины всей установленной мощности китайской энергетики. Доля угля может сократиться примерно до одной трети.

Однако это не означает, что уголь исчезает. Угольные станции способны работать круглосуточно, тогда как солнечная генерация зависит от погоды и времени суток.

При этом Китай продолжает строить угольные электростанции. Только в 2025 году было введено около 78 гигаватт новых мощностей. Всё чаще их рассматривают как резерв на случай жары, холодов или перебоев в работе возобновляемых источников энергии.

Рост зелёной энергетики уже влияет на рынок. В 2025 году Китай и Индия впервые за полвека одновременно сократили производство электроэнергии на угле.