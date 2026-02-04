Среди прочего, они предположительно засыпали гравий в блок двигателя одного из кораблей, повредили трубы магистрали пресной воды, сняли крышки топливных цистерн, отключили предохранители бортовой электроники.

Всё это обнаружилось в середине января, когда корвет «Эмден» (на фото) осматривали перед выходом на патрулирование в Балтийское море.

Сообщается, что арестованные — граждане Румынии и Греции. Аресты были произведены в Гамбурге и в одной из греческих деревень. Следователи также провели обыски в домах подозреваемых в Германии, Румынии и Греции.



Пока у спецслужб нет данных о том, действовали ли подозреваемые самостоятельно или по чьему-либо указанию.