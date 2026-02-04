В Северном полушарии завершается самый тёмный период года

С момента зимнего солнцестояния продолжительность светового дня в Латвии увеличилась примерно на два часа. Для сравнения, 21 декабря прошлого года солнце в Риге взошло в 9.00 и зашло в 15.43. Продолжительность дня тогда составляла шесть часов и 43 с половиной минуты.

4 февраля солнце в Риге встаёт в 8.16 и заходит в 16.59. Таким образом, световой день увеличился до восьми часов и почти 43 минут.

Каждый следующий день будет становиться длиннее на четыре-пять минут. Начиная с 18 марта день станет длиннее ночи, а 20 марта наступит астрономическая весна.

5 февраля считается первым днём солярной весны. Самый светлый период года, или солярное лето, продлится с 7 мая по 5 августа.

Метеорологическая весна начнётся тогда, когда среднесуточная температура воздуха будет превышать нулевую отметку не менее пяти дней подряд.