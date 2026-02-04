Отчет Института международной экономики Петерсона: кто больше всего помогает Украине?

На фоне продолжающегося полномасштабного вторжения России в Украину поддержка Киева со стороны западных стран остается крайне важной. Отчет PIIE под названием "Европейский союз и война в Украине: больше денег, но не больше Европы" проливает свет на то, какие страны внесли наибольший вклад в помощь по сравнению с размером своей экономики. Результаты ясно показывают, что в авангарде находятся страны, которые наиболее непосредственно ощущают угрозу со стороны России.

Страны Северной Европы и Балтии остаются бесспорными лидерами в оказании поддержки. Согласно данным исследования, полученным от системы отслеживания помощи Украине Кильского института, Дания в период с января 2022 по октябрь 2025 года предоставила Украине двустороннюю военную помощь в размере 2,75% своего ВВП, что ставит ее на первое место.

Эстония с показателем 2,63% занимает высокое второе место, вновь подтверждая свою позицию одного из самых непоколебимых сторонников Украины. В первую пятерку также входят Литва (1,91%), Латвия (1,64%) и Швеция (1,42%). Другие страны региона также демонстрируют значительную поддержку: вклад Финляндии составляет 1,16%, а Норвегии - 1,00% от ВВП.

Контраст с крупными странами Западной Европы и США разителен: поддержка со стороны Германии составляет 0,53%, Великобритании - 0,50%, Соединенных Штатов - 0,32%, Франции - 0,23%, Италии - 0,09%, Испании - 0,06%.

Это означает, что вклад Дании по отношению к размеру ее экономики почти в девять раз превышает вклад Соединенных Штатов. Ряд стран, таких как Венгрия, Австрия, Швейцария и Япония, выделили менее 0,01% своего ВВП.

Один из главных выводов отчета заключается в том, что уровень европейской военной помощи определяется не столько абстрактной политической солидарностью, сколько двумя конкретными факторами: географической близостью к России и финансовыми возможностями страны.

Исследование показывает, что почти половина различий в объемах помощи между европейскими странами объясняется расстоянием от Москвы: чем ближе страна к России, тем больше ее вклад. Вторым важным фактором является уровень государственного долга на момент начала вторжения. Страны с более низкой долговой нагрузкой обладали большей бюджетной гибкостью для увеличения расходов на оборону без ущерба для других сфер. В совокупности география и уровень долга объясняют около 60% различий в военной помощи Украине со стороны стран ЕС.

Аналитическая модель также показала, какие страны внесли больший или меньший вклад, чем можно было бы ожидать, исходя из их местоположения и экономического положения. Только два члена Европейского союза значительно превзошли ожидания - Дания и Эстония.

Латвия, Литва и Бельгия также внесли больший вклад, чем ожидалось. В то же время показатели Польши и Германии оказались ниже прогнозов модели. В качестве главных "отстающих" в отчете названы Хорватия, Болгария, Люксембург, Чехия и Словения, чей вклад оказался примерно на 0,5 процентного пункта ниже ожидаемого.

Авторы отмечают, что, хотя данные исследования охватывают длительный период, ситуация постоянно меняется. Например, США под влиянием политики Дональда Трампа и Словакия при правительстве Роберта Фицо сократили свою военную помощь Киеву. Исследование также предупреждает, что нынешняя тенденция, при которой помощь предоставляется в основном так называемыми коалициями желающих, может ослабить роль Европейского союза как единого целого в европейской оборонной политике.