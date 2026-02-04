Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 8. Февраля Завтра: Aldona, Ceslavs
Доступность

Отчет Института международной экономики Петерсона: кто больше всего помогает Украине?

Редакция PRESS 4 февраля, 2026 13:04

Новости Латвии 0 комментариев

Согласно последнему отчету Института международной экономики Петерсона (PIIE), Дания стала ведущей страной в мире по оказанию военной помощи Украине, если измерять ее объем в процентном отношении к валовому внутреннему продукту (ВВП) страны. В рейтинге доминируют страны Балтии и Северной Европы, в то время как Соединенные Штаты и крупные западноевропейские государства значительно отстают, пишет "Postimees".

На фоне продолжающегося полномасштабного вторжения России в Украину поддержка Киева со стороны западных стран остается крайне важной. Отчет PIIE под названием "Европейский союз и война в Украине: больше денег, но не больше Европы" проливает свет на то, какие страны внесли наибольший вклад в помощь по сравнению с размером своей экономики. Результаты ясно показывают, что в авангарде находятся страны, которые наиболее непосредственно ощущают угрозу со стороны России.

Страны Северной Европы и Балтии остаются бесспорными лидерами в оказании поддержки. Согласно данным исследования, полученным от системы отслеживания помощи Украине Кильского института, Дания в период с января 2022 по октябрь 2025 года предоставила Украине двустороннюю военную помощь в размере 2,75% своего ВВП, что ставит ее на первое место.

Эстония с показателем 2,63% занимает высокое второе место, вновь подтверждая свою позицию одного из самых непоколебимых сторонников Украины. В первую пятерку также входят Литва (1,91%), Латвия (1,64%) и Швеция (1,42%). Другие страны региона также демонстрируют значительную поддержку: вклад Финляндии составляет 1,16%, а Норвегии - 1,00% от ВВП.

Контраст с крупными странами Западной Европы и США разителен: поддержка со стороны Германии составляет 0,53%, Великобритании - 0,50%, Соединенных Штатов - 0,32%, Франции - 0,23%, Италии - 0,09%, Испании - 0,06%.

Это означает, что вклад Дании по отношению к размеру ее экономики почти в девять раз превышает вклад Соединенных Штатов. Ряд стран, таких как Венгрия, Австрия, Швейцария и Япония, выделили менее 0,01% своего ВВП.

Один из главных выводов отчета заключается в том, что уровень европейской военной помощи определяется не столько абстрактной политической солидарностью, сколько двумя конкретными факторами: географической близостью к России и финансовыми возможностями страны.

Исследование показывает, что почти половина различий в объемах помощи между европейскими странами объясняется расстоянием от Москвы: чем ближе страна к России, тем больше ее вклад. Вторым важным фактором является уровень государственного долга на момент начала вторжения. Страны с более низкой долговой нагрузкой обладали большей бюджетной гибкостью для увеличения расходов на оборону без ущерба для других сфер. В совокупности география и уровень долга объясняют около 60% различий в военной помощи Украине со стороны стран ЕС.

Аналитическая модель также показала, какие страны внесли больший или меньший вклад, чем можно было бы ожидать, исходя из их местоположения и экономического положения. Только два члена Европейского союза значительно превзошли ожидания - Дания и Эстония.

Латвия, Литва и Бельгия также внесли больший вклад, чем ожидалось. В то же время показатели Польши и Германии оказались ниже прогнозов модели. В качестве главных "отстающих" в отчете названы Хорватия, Болгария, Люксембург, Чехия и Словения, чей вклад оказался примерно на 0,5 процентного пункта ниже ожидаемого.

Авторы отмечают, что, хотя данные исследования охватывают длительный период, ситуация постоянно меняется. Например, США под влиянием политики Дональда Трампа и Словакия при правительстве Роберта Фицо сократили свою военную помощь Киеву. Исследование также предупреждает, что нынешняя тенденция, при которой помощь предоставляется в основном так называемыми коалициями желающих, может ослабить роль Европейского союза как единого целого в европейской оборонной политике.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

И снова о мошенниках — они повсюду: юристы предупреждают, как избежать поддельных сайтов
Важно

И снова о мошенниках — они повсюду: юристы предупреждают, как избежать поддельных сайтов

«Это уже начинает утомлять»: Посол ЛР в НАТО критикует очередной «сценарий захвата Балтии»
Важно

«Это уже начинает утомлять»: Посол ЛР в НАТО критикует очередной «сценарий захвата Балтии»

«Грёбаная Балтика. Надо было в Париж ехать»: Божена Рынска недовольна латвийской зимой
Важно

«Грёбаная Балтика. Надо было в Париж ехать»: Божена Рынска недовольна латвийской зимой (6)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

На следующей неделе депутаты Сейма отправятся в тюрьму. Правда, на время и не все

Важно 15:01

Важно 0 комментариев

Во вторник, 10 февраля, депутаты из  комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции посетят Ильгюциемскую женскую тюрьму, о чём свидетельствует повестка дня работы комиссии.

Во вторник, 10 февраля, депутаты из  комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции посетят Ильгюциемскую женскую тюрьму, о чём свидетельствует повестка дня работы комиссии.

Читать
Загрузка

Совсем скоро: Херманис объявил об учреждении новой партии. И рассказал притчу

Важно 14:23

Важно 0 комментариев

Об этом событии худрук Нового Рижского театра оповестил народ через соцсети.

Об этом событии худрук Нового Рижского театра оповестил народ через соцсети.

Читать

Санкции Трампа против России так и не заработали. Может ли Запад усилить давление без США?

Мир 13:29

Мир 0 комментариев

Президент Дональд Трамп за год своего второго срока так и не ввел ни одной действенной санкции против России за вторжение в Украину. Он сделал два замаха на рубль, но оба удара оказались на копейку. Нефтяные доходы России сократились, но совсем по другим причинам, отмечают эксперты. Они убеждены, что Трамп так и не решится надавить на Владимира Путина, однако и без США есть кому это сделать.

Президент Дональд Трамп за год своего второго срока так и не ввел ни одной действенной санкции против России за вторжение в Украину. Он сделал два замаха на рубль, но оба удара оказались на копейку. Нефтяные доходы России сократились, но совсем по другим причинам, отмечают эксперты. Они убеждены, что Трамп так и не решится надавить на Владимира Путина, однако и без США есть кому это сделать.

Читать

Южнокорейская криптобиржа случайно выплатила клиентам 40 млрд долларов в биткойнах

Важно 13:15

Важно 0 комментариев

Южнокорейская криптовалютная биржа случайно отправила клиентам более 40 млрд долларов в биткойнах, ненадолго сделав их миллионерами.

Южнокорейская криптовалютная биржа случайно отправила клиентам более 40 млрд долларов в биткойнах, ненадолго сделав их миллионерами.

Читать

Рижское самоуправление планирует пожертвовать Украине 100 тысяч евро

Важно 12:13

Важно 0 комментариев

В понедельник, 9 февраля, на 8:30 назначено заседание Рижской думы, где будут решать о предоставлении Украине пожертвования на сумму 100  тысяч евро.

В понедельник, 9 февраля, на 8:30 назначено заседание Рижской думы, где будут решать о предоставлении Украине пожертвования на сумму 100  тысяч евро.

Читать

«Это уже начинает утомлять»: Посол ЛР в НАТО критикует очередной «сценарий захвата Балтии»

Важно 12:08

Важно 0 комментариев

«Сегодня 27 октября 2026 года, вторник, 6:47 утра. В здании федерального правительства Германии в Берлине во всех окнах ярко светится свет. Из Вильнюса, Варшавы и Брюсселя поступают сообщения: на границе с Литвой, страной-членом НАТО и ЕС, сосредоточены российские войска. Ситуация хаотичная, - так начинается статья Бена Латковскиса в «Неаткариге» с описанием очередной военной игры, проведенной в Германии.

«Сегодня 27 октября 2026 года, вторник, 6:47 утра. В здании федерального правительства Германии в Берлине во всех окнах ярко светится свет. Из Вильнюса, Варшавы и Брюсселя поступают сообщения: на границе с Литвой, страной-членом НАТО и ЕС, сосредоточены российские войска. Ситуация хаотичная, - так начинается статья Бена Латковскиса в «Неаткариге» с описанием очередной военной игры, проведенной в Германии.

Читать

Экс-президент: в Латвии предприниматели чувствуют себя грабителями

Выбор редакции 12:00

Выбор редакции 0 комментариев

В цикле дискуссий Latvija 2035 бывший президент Латвии Андрис Берзиньш резко критикует латвийский бюрократический аппарат, подчёркивая, что страна перенасыщена ненужными, лишними системами, препятствующими развитию, сообщает портал Jauns.lv.

В цикле дискуссий Latvija 2035 бывший президент Латвии Андрис Берзиньш резко критикует латвийский бюрократический аппарат, подчёркивая, что страна перенасыщена ненужными, лишними системами, препятствующими развитию, сообщает портал Jauns.lv.

Читать